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La reina Sonia de Noruega vuelve a ser ingresada por fibrilación e insuficiencia cardíaca: “Permanecerá hospitalizada durante unos días”

La Casa Real ha emitido un comunicado en el que han informado al país escandinavo sobre el nuevo ingreso de su reina

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La reina Sonia de Noruega en una imagen difundida por la Casa Real noruega (Instagram @norwegianroyalfamily)
La reina Sonia de Noruega en una imagen difundida por la Casa Real noruega (Instagram @norwegianroyalfamily)

Noruega se mantiene en vilo ante el difícil estado de salud de la reina Sonia. La Casa Real ha confirmado un nuevo ingreso hospitalario de la esposa del rey Harald V apenas unos días después de que se comunicara que guardaría reposo en su residencia debido a sus problemas cardíacos. El empeoramiento de su estado ha obligado finalmente a trasladarla al Rikshospitalet de Oslo para someterla a nuevas pruebas médicas y permanecer bajo observación.

Según el comunicado difundido, “la reina padece fibrilación cardíaca e insuficiencia cardíaca”, explican, y afirman que “permanecerá hospitalizada durante unos días para realizarse exámenes y permanecer en observación”. Aunque desde palacio se insiste en transmitir tranquilidad, la noticia ha causado una enorme preocupación en el país, especialmente porque en los últimos comunicados oficiales se aseguraba que Sonia evolucionaba favorablemente y que podría recuperarse descansando en casa.

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La situación supone un nuevo revés para la familia real noruega, que atraviesa desde hace meses una etapa especialmente complicada tanto en el plano institucional como en el personal. El nuevo ingreso de la reina llega además mientras el rey Harald continúa con su agenda oficial fuera de Oslo. El monarca se encuentra realizando una gira por el condado de Vestland, un viaje al que inicialmente iba a acudir acompañado de su esposa.

Durante uno de sus actos públicos, Harald hizo referencia a la ausencia de Sonia con visible preocupación. “La reina necesita descansar”, comentó hace apenas unos días ante los asistentes, intentando restar dramatismo a una situación que ahora se ha agravado. Aun así, la Casa Real ha decidido mantener sin cambios el calendario del monarca, que seguirá adelante con sus compromisos oficiales.

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El rey Harald y la reina Sonja invitan a una cena de gala para diplomáticos en el Palacio Real. Detrás del príncipe heredero Haakon y la princesa Astrid Ferner. (Terje Pedersen / NTB)
El rey Harald y la reina Sonja invitan a una cena de gala para diplomáticos en el Palacio Real. Detrás del príncipe heredero Haakon y la princesa Astrid Ferner. (Terje Pedersen / NTB)

Varias semanas de concadenaciones

La reina Sonia, de 87 años, ya había sido hospitalizada recientemente por el mismo motivo. El pasado 18 de mayo sufrió un episodio de fibrilación auricular que obligó a suspender toda su agenda institucional. Tras varios días ingresada recibió el alta médica y regresó a palacio, aunque los médicos recomendaron reposo absoluto y ajustes en la medicación.

En aquel momento, la institución noruega quiso lanzar un mensaje de calma. “La reina se encuentra de buen ánimo”, aseguraban entonces desde palacio, descartando incluso la necesidad de un nuevo ingreso hospitalario. Sin embargo, el empeoramiento de las últimas horas ha cambiado por completo el escenario.

No es la primera vez que la madre del príncipe Haakon de Noruega afronta problemas cardíacos de este tipo. A comienzos de este mismo año, durante unas vacaciones de esquí, sufrió otro episodio similar que terminó con la implantación de un marcapasos para estabilizar su ritmo cardíaco. Además, durante la pasada Semana Santa también tuvo que recibir atención médica urgente por problemas respiratorios.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Una familia real en estado crítico

La preocupación por la salud se ha instalado definitivamente en la familia real noruega. Mientras Sonia permanece hospitalizada, otro de los focos de inquietud es el estado de princesa Mette-Marit. El propio príncipe Haakon reconocía esta semana públicamente que la enfermedad pulmonar crónica que padece su esposa ha empeorado en las últimas semanas.

“La princesa heredera está gravemente enferma y siento que su situación ha empeorado considerablemente”, confesó el heredero durante una reciente aparición pública. Mette-Marit convive desde hace años con fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad degenerativa que le obliga actualmente a utilizar oxígeno durante gran parte del día y que ha provocado numerosas cancelaciones en su agenda oficial. Tampoco atraviesa un buen momento princesa Astrid de Noruega, hermana del rey Harald, que recientemente tuvo que ser operada de urgencia por un problema cardíaco.

A esta complicada situación sanitaria se suma además el escándalo judicial que rodea a Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit fruto de una relación anterior. El joven se enfrenta a graves acusaciones relacionadas con agresiones sexuales y drogas, un caso que ha situado nuevamente a la familia real bajo una intensa presión mediática.

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