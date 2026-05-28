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El papel de Miguel Palomero dentro de la presunta trama internacional de Plus Ultra que realizaba operaciones con petróleo y oro venezolano

El letrado madrileño supuestamente cumplía “funciones operativas” y de intermediación dentro de la organización

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El abogado Miguel Palomero.
El abogado Miguel Palomero.

El abogado Miguel Palomero aparece como una figura clave en el sumario judicial de la causa Plus Ultra que investiga la Audiencia Nacional y que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una trama organizada de tráfico de influencias. Entre los 4.000 folios del juez Calama, a los que ha tenido acceso Infobae, aparece su nombre en varios momentos. Por un lado, supone un nexo entre el rescate público de la aerolínea y el caso Koldo; por otro, se le ha identificado como una parte intermediaria dentro de la estructura internacional que presuntamente negociaba de forma ilícita con petróleo y oro venezolano.

El informe emitido por la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2024 sobre los miembros residentes en España de esta red internacional atribuyó a Palomero un rol de realizador de funciones operativas relacionadas con sociedades españolas controladas por los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu y otras pertenecientes al empresario venezolano Danilo Alfonso Díazgranados.

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Palomero mantenía también una relación profesional directa con Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, a través de la que el abogado le habría facilitado contactos políticos e institucionales para agilizar la ayuda pública a la compañía y diseñado estrategias para frenar las investigaciones judiciales relacionadas. Además, según el auto dictado por el juez José Luis Calama el pasado 3 de marzo, Reyes vendría actuando como “cliente” de la organización ilícita.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se defiende enérgicamente en el Senado de las acusaciones de Alberto Núñez Feijóo sobre "negocios sucios con Maduro" y un supuesto "chivatazo", calificándolas de "mentira muy grave".

Esta estructura internacional, de la que supuestamente Palomero ejercía de intermediario, entre otras funciones, controlaba “grandes cantidades de dinero de distintas procedencias ilícitas, y que estas, según la investigación de la Fiscalía francesa, eran invertidas en bolsa, siendo posteriormente reintegradas como lícitas a sus clientes, actuando como un pseudobanco”, recoge el auto.

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Las presuntas actividades de Palomero dentro de la estructura internacional

El abogado español presuntamente actuaba dentro de la red internacional como una figura intermediaria para el blanqueo de capitales, la distribución de sobornos y el tráfico de influencias. Operaba con varias sociedades que formaban parte del entramado investigado. En 2019 creó Kaimana Capital, una empresa que vendió a Enrique Baca y a Marie Caroline Boyer (ambos relacionados con la red) y estos, posteriormente, a Romaine Bruere, detenido en Francia. La matriz de esta compañía se llamaba Bluecap Corp, estaba radicada en las Islas Mauricio y, según las autoridades, mantendría un rol preponderante en el “blanqueo de capitales”.

Dentro de la organización, Felipe Baca supuestamente suministraba “importantes cantidades ilícitas de dinero en metálico a Palomero que este posteriormente reintroducía en el mercado” y, a su vez, el abogado utilizaba una amplia red de contactos, entre los que estaba Rodolfo Reyes, para llevar a cabo esta actividad.

Conversaciones con Danilo Díazgranados

La Policía Nacional registró en octubre de 2024 el despacho de Palomero e intervino su teléfono móvil. En el dispositivo se identificaron conversaciones entre este y Díazgranados a través de un chat denominado ‘Danilo-España’ en el que se citaba a “alguien denominado ‘Zorro’, ‘Z’ o ‘ZZZZ”, ahora identificado como José Luis Rodríguez Zapatero, en referencia al expresidente del Gobierno, con quien “tendría una relación personal y económica”, según los documentos judiciales.

Además, según el juez, en estas conversaciones intervenidas se “evidencia la existencia de favores y gratificaciones que permiten inferir la comisión de delitos de tráfico de influencias relacionados con funcionarios públicos”. También otros chats que muestran indicios de la “comisión de un delito de corrupción en los negocios a través de distintos contactos de alto nivel”, destinados a facilitar las operaciones de la trama.

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