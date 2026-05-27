España

El juez concluye que la imputación de Begoña Gómez fue el detonante para que el entorno de Leire Díez accediera al núcleo duro del PSOE

El auto sostiene que el grupo llevaba años intentando conectar con el PSOE y que no fue hasta la investigación judicial a la esposa de Pedro Sánchez cuando Ferraz empezó a escuchar y dar cobertura a las actuaciones coordinadas por Leire Díez

Guardar
Google icon
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez (Montaje Infobae)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez (Montaje Infobae)

La frase aparece perdida entre decenas de páginas de conversaciones, pagos, reuniones y supuestas maniobras para intervenir en causas judiciales sensibles. Pero el juez Santiago Pedraz la rescata y la convierte en una de las claves del caso. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”. La anotación manuscrita atribuida a Leire Díez resume, para el magistrado, el momento exacto en el que la presunta estructura investigada encontró una puerta abierta dentro del PSOE.

El auto de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Infobae, sostiene que la investigación judicial abierta contra Begoña Gómez en abril de 2024 actuó como catalizador político para activar una operativa que, según la tesis judicial, llevaba tiempo intentando acercarse al núcleo de poder socialista. No se trata únicamente de que la supuesta trama arrancara en aquellos días, sino de que, según interpreta el instructor, fue precisamente la presión generada por el caso de la esposa del presidente lo que hizo que el PSOE empezara a escuchar a Leire Díez y su entorno.

PUBLICIDAD

El magistrado sitúa el punto de inflexión en una reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024, apenas dos días después de la carta en la que Pedro Sánchez anunció que se tomaba un periodo de reflexión tras la imputación de su mujer. Pero el foco del auto no está tanto en esos días de pausa política como en lo que ocurrió alrededor de ellos: el acceso de Leire Díez al corazón organizativo del partido y el inicio de una supuesta estrategia para actuar sobre investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Según la resolución, en aquella reunión participaron Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, Ion Antolín y otros miembros de la estructura socialista. Pedraz considera que, a partir de ese encuentro, comenzó una actividad coordinada dirigida a “desestabilizar” procedimientos judiciales o actuaciones policiales con impacto político.

PUBLICIDAD

Pero la clave narrativa del auto no está solo en la reunión, sino en el contexto previo. El juez sostiene que Leire Díez y otros investigados llevaban tiempo intentando establecer interlocución con el PSOE y que no fue hasta la investigación contra Begoña Gómez cuando encontraron receptividad dentro del partido. Esa idea aparece condensada en la nota manuscrita incorporada a la causa y en otra conversación que el magistrado considera especialmente significativa.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Pedro SánchezBegoña GómezLeire DíezCorrupciónJusticiaTribunales EspañaAudiencia NacionalEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

David Broncano salta a Netflix, que adquiere los derechos para emitir ‘La Revuelta’: se podrá ver en la plataforma desde el 2 de junio

Cada programa estará disponible en la plataforma de streaming al día siguiente, tras la emisión habitual en La 1

David Broncano salta a Netflix, que adquiere los derechos para emitir ‘La Revuelta’: se podrá ver en la plataforma desde el 2 de junio

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Agentes de la UCO registran la casa de Santos Cerdán en Navarra y se llevan mochilas, maletas y cajas

El juez de la Audiencia Nacional investiga si el exsecretario de Organización del PSOE habría pagado “con cargo a fondos del partido” a la exmilitante Leire Díez, conocida como ‘fontanera del PSOE’, para “atacar la correcta dirección de las investigaciones” que tiene abiertas Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Agentes de la UCO registran la casa de Santos Cerdán en Navarra y se llevan mochilas, maletas y cajas

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

Benjamín León aseguró también que la negativa española de permitir usar las bases militares de Rota y Morón para la guerra en Irán “frustró” a Donald Trump

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

Investigadores de Barcelona identifican una proteína que protege la fertilidad masculina con la edad: frena la pérdida de calidad del esperma

Un estudio en ratones revela que la sirtuina 7 (SIRT7) es clave para mantener la estabilidad del ADN en las células germinales masculinas

Investigadores de Barcelona identifican una proteína que protege la fertilidad masculina con la edad: frena la pérdida de calidad del esperma

Si tienes las uñas estriadas, esta es la vitamina que debes tomar

Conoce cómo afecta a tu salud y qué hacer en estos casos

Si tienes las uñas estriadas, esta es la vitamina que debes tomar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Agentes de la UCO registran la casa de Santos Cerdán en Navarra y se llevan mochilas, maletas y cajas

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Agentes de la UCO registran la casa de Santos Cerdán en Navarra y se llevan mochilas, maletas y cajas

La conversación que revela un pago de 20.000 euros a las hijas de Zapatero hace seis años: “En persona te digo quién es”

El juez Pedraz ordena a la UCO rastrear correos, cuentas, visitas y contabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’

El juez ve indicios de que la abogada de Koldo ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para intentar cambiar su declaración sobre los pagos en Ferraz: “Esta se vende”

La Audiencia Nacional investiga si Santos Cerdán usó dinero del PSOE para “atacar” las causas abiertas del partido

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

A qué hora y dónde ver la final de la Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano

A qué hora y dónde ver la final de la Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano

El plan de Enrique Riquelme para ser presidente del Real Madrid: una “Ciudad del Socio”, el papel de Valdebebas y 50% de descuento hasta ganar la Champions

Estafan al futbolista Lucas Pérez al vender su Lamborghini y varios relojes de lujo: le pagaron 340.000 euros con billetes falsos

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace