El juez concluye que la imputación de Begoña Gómez fue el detonante para que el entorno de Leire Díez accediera al núcleo duro del PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez (Montaje Infobae)

La frase aparece perdida entre decenas de páginas de conversaciones, pagos, reuniones y supuestas maniobras para intervenir en causas judiciales sensibles. Pero el juez Santiago Pedraz la rescata y la convierte en una de las claves del caso. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”. La anotación manuscrita atribuida a Leire Díez resume, para el magistrado, el momento exacto en el que la presunta estructura investigada encontró una puerta abierta dentro del PSOE.

El auto de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Infobae, sostiene que la investigación judicial abierta contra Begoña Gómez en abril de 2024 actuó como catalizador político para activar una operativa que, según la tesis judicial, llevaba tiempo intentando acercarse al núcleo de poder socialista. No se trata únicamente de que la supuesta trama arrancara en aquellos días, sino de que, según interpreta el instructor, fue precisamente la presión generada por el caso de la esposa del presidente lo que hizo que el PSOE empezara a escuchar a Leire Díez y su entorno.

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El magistrado sitúa el punto de inflexión en una reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024, apenas dos días después de la carta en la que Pedro Sánchez anunció que se tomaba un periodo de reflexión tras la imputación de su mujer. Pero el foco del auto no está tanto en esos días de pausa política como en lo que ocurrió alrededor de ellos: el acceso de Leire Díez al corazón organizativo del partido y el inicio de una supuesta estrategia para actuar sobre investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Según la resolución, en aquella reunión participaron Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, Ion Antolín y otros miembros de la estructura socialista. Pedraz considera que, a partir de ese encuentro, comenzó una actividad coordinada dirigida a “desestabilizar” procedimientos judiciales o actuaciones policiales con impacto político.

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Pero la clave narrativa del auto no está solo en la reunión, sino en el contexto previo. El juez sostiene que Leire Díez y otros investigados llevaban tiempo intentando establecer interlocución con el PSOE y que no fue hasta la investigación contra Begoña Gómez cuando encontraron receptividad dentro del partido. Esa idea aparece condensada en la nota manuscrita incorporada a la causa y en otra conversación que el magistrado considera especialmente significativa.

(Noticia en ampliación)

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