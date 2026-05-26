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Última hora del caso Zapatero: novedades del sumario de Plus Ultra, la caja fuerte del expresidente y reacciones, en directo

Zapatero ha nombrado un portavoz, Luis Arroyo, a través del que niega las acusaciones, muestra su sorpresa y atribuye todo a una persecución política

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El entorno del expresidente asegura que son herencias y obsequios, pero deberá demostrarlo.

El sumario del caso Plus Ultra, conocido este lunes tras el levantamiento del secreto de las actuaciones, revela que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama reunió cerca de 4.000 páginas repartidas en ocho tomos para sustentar la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La documentación, a la que tuvieron acceso las partes este lunes, confirma que la investigación sitúa a Zapatero como el presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada” orientada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas a favor de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros del Estado en marzo de 2021. El juez ha bloqueado de las cuentas del expresidente 490.780 euros, cantidad que la consultora Análisis Relevante le habría transferido a lo largo de cinco años.

Una de las revelaciones del sumario es que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional rastreó hasta 40 empresas, analizó centenares de transacciones y examinó a 60 personas para determinar si existió un trato de favor en el rescate. Los agentes detectaron 174 transferencias procedentes de sociedades investigadas y de otras mercantiles hacia las cuentas de Zapatero entre 2020 y 2025, por un importe total de 2,6 millones de euros. El sumario también recoge que la UDEF solicitó al juez el registro del domicilio del expresidente, al que consideraba un “espacio idóneo” para la transmisión de “instrucciones de mayor sensibilidad”, aunque Calama rechazó la medida por considerarla desproporcionada. Sí autorizó, en cambio, el registro de su oficina, donde los agentes hallaron una caja fuerte con relojes y joyas, así como fotografías de lingotes de oro que los investigadores vinculan a un posible blanqueo de capitales.

La documentación conocida este lunes también apunta a ramificaciones internacionales de la presunta trama. El sumario recoge conversaciones en las que mandos de Plus Ultra se refieren a Zapatero con expresiones como “nuestro pana Zapatero” o “Zapatero aquí manda”, en alusión a su supuesta influencia en Venezuela. La investigación apunta además a negocios entre el empresario Julio Martínez Martínez -identificado como el principal ejecutor de órdenes del expresidente- y un empresario venezolano para la compraventa de petróleo, con la intervención de una empresa vinculada al Partido Comunista Chino y un agente suizo. El juez Calama ha emitido una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, principal accionista de la aerolínea, por apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Zapatero está citado a declarar ante el instructor el próximo 2 de junio.

04:39 hsHoy

La Audiencia Nacional autoriza a la UDEF el acceso al correo oficial de Zapatero y de sus hijas

El juez José Luis Calama, encargado de la investigación del caso Plus Ultra, obliga a Acens Technologies SLU y 10dencehispahard a facilitar las informaciones de las cuentas

Alba y Laura, las hijas de Zapatero cuya compañía Whathefav está siendo investigada en el marco del caso Plus Ultra. / Montaje Infobae/Europa Press
Alba y Laura, las hijas de Zapatero cuya compañía Whathefav está siendo investigada en el marco del caso Plus Ultra. / Montaje Infobae/Europa Press

La Audiencia Nacional autoriza a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF) el acceso a la cuenta de correo electrónico del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero desde el 20 de marzo de 2020 hasta la actualidad, según el auto al que ha tenido acceso Infobae. En el marco de las investigaciones por el caso Plus Ultra, el requerimiento de la UDEF, emitido el 14 de mayo, estaba dirigido al proveedor de servicios y alojamiento de la dirección de correo electrónico Acens Technologies SLU.

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04:19 hsHoy

Las cuatro órdenes internacionales de detención que ha dictado el juez Calama en el marco del caso Plus Ultra

El magistrado de la Audiencia Nacional solicitó el 17 de marzo la detención de Rodolfo José Reyes Rojas, María Aurora López López, Luis Felipe Baca Arbulu y Simon Leendert Verhoeven

Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina de Zapatero en Ferraz, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Matias Chiofalo - Europa Press
Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina de Zapatero en Ferraz, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Matias Chiofalo - Europa Press

El juez José Luis Calama, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional en Madrid, dictó cuatro órdenes internacionales de detención por blanqueo y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, vinculado al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021. Según se lee en las órdenes de detención a las que ha tenido acceso Infobae, las solicitudes fueron emitidas el 17 de marzo de este año.

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04:18 hsHoy

Simón Verhoeven, el empresario neerlandés con dos lingotes de oro que usó tres sociedades pantalla para conceder préstamos a Plus Ultra

Anticorrupción sitúa al empresario en una presunta red internacional de blanqueo con conexiones en España, Suiza y Venezuela

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un avión de la compañía Plus Ultra de fondo (Montaje Infobae)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un avión de la compañía Plus Ultra de fondo (Montaje Infobae)

El sumario del caso Plus Ultra revelado este lunes continúa aportando nueva información de una trama que lleva investigándose desde 2021. La documentación remitida por las autoridades de Francia y Suiza y ahora incorporada a las diligencias judiciales sitúa al empresario neerlandés Simón Leendert Verhoeven como una de las piezas clave de una presunta estructura internacional de blanqueo de capitales con conexiones en España, Venezuela y Suiza. Según la Fiscalía Anticorrupción, el empresario utilizó al menos tres sociedades para conceder préstamos a la aerolínea Plus Ultra, con un presunto rol de “gestor ejecutivo” vinculado a la gestión operativa de sociedades pantallas y de cuentas bancarias en Suiza.

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04:18 hsHoy

En la casa de Zapatero se daban las instrucciones de mayor “sensibilidad” mientras la oficina de Ferraz era el “centro de dirección operativo” de la trama, según los investigadores

Esto tiene sentido, según el juez, porque “desplazar” el núcleo de planificación y dirección del ámbito de la oficina al entorno de su domicilio permitiría disponer “de mayor reserva y control de la información”

Despacho de Zapatero (Montaje: Infobae España)
Despacho de Zapatero (Montaje: Infobae España)

El despacho que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene en la calle Ferraz número 35 de Madrid, enfrente de la sede del Partido Socialista, no funcionaba solo como una oficina, sino que, según los investigadores de la UDEF, era un “centro de dirección operativo” desde el que Zapatero canalizaba las directrices estratégicas de su presunta red de tráfico de influencias a través de un correo que gestionaba su secretaria.

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