Última hora del caso Zapatero: novedades del sumario de Plus Ultra, la caja fuerte del expresidente y reacciones, en directo

El entorno del expresidente asegura que son herencias y obsequios, pero deberá demostrarlo.

El sumario del caso Plus Ultra, conocido este lunes tras el levantamiento del secreto de las actuaciones, revela que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama reunió cerca de 4.000 páginas repartidas en ocho tomos para sustentar la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La documentación, a la que tuvieron acceso las partes este lunes, confirma que la investigación sitúa a Zapatero como el presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada” orientada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas a favor de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros del Estado en marzo de 2021. El juez ha bloqueado de las cuentas del expresidente 490.780 euros, cantidad que la consultora Análisis Relevante le habría transferido a lo largo de cinco años.

Una de las revelaciones del sumario es que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional rastreó hasta 40 empresas, analizó centenares de transacciones y examinó a 60 personas para determinar si existió un trato de favor en el rescate. Los agentes detectaron 174 transferencias procedentes de sociedades investigadas y de otras mercantiles hacia las cuentas de Zapatero entre 2020 y 2025, por un importe total de 2,6 millones de euros. El sumario también recoge que la UDEF solicitó al juez el registro del domicilio del expresidente, al que consideraba un “espacio idóneo” para la transmisión de “instrucciones de mayor sensibilidad”, aunque Calama rechazó la medida por considerarla desproporcionada. Sí autorizó, en cambio, el registro de su oficina, donde los agentes hallaron una caja fuerte con relojes y joyas, así como fotografías de lingotes de oro que los investigadores vinculan a un posible blanqueo de capitales.

La documentación conocida este lunes también apunta a ramificaciones internacionales de la presunta trama. El sumario recoge conversaciones en las que mandos de Plus Ultra se refieren a Zapatero con expresiones como “nuestro pana Zapatero” o “Zapatero aquí manda”, en alusión a su supuesta influencia en Venezuela. La investigación apunta además a negocios entre el empresario Julio Martínez Martínez -identificado como el principal ejecutor de órdenes del expresidente- y un empresario venezolano para la compraventa de petróleo, con la intervención de una empresa vinculada al Partido Comunista Chino y un agente suizo. El juez Calama ha emitido una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, principal accionista de la aerolínea, por apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Zapatero está citado a declarar ante el instructor el próximo 2 de junio.