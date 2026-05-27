La conversación que revela un pago de 20.000 euros a las hijas de Zapatero hace seis años: “En persona te digo quién es”

Conversación entre implicados en la trama (Montaje Infobae)

Un informe policial destapa una transferencia de 20.000 euros realizada en 2020 a Whathefav S.L., la empresa de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El pago, ejecutado por orden de Danilo Díazgranados, el financiero venezolano que aparece como una de las piezas clave, se ha desvelado a través una conversación del propio Díazgranados con el abogado Miguel Palomero. En esta, el empresario le pide que ejecute la transferencia y le dice que ya “en persona te digo quien es”, dejando entrever que se trataba de una figura conocida, relevante o, en este caso, emparentadas con un expresidente.

El informe policial identifica a las titulares de Whathefav S.L. como Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente. La mercantil estaba entonces dedicada a servicios de publicidad y relaciones públicas y tenía, como administradoras solidarias, a ambas jóvenes. Uno de los puntos destacados por los agentes es la naturaleza implícitamente confidencial del destino real del dinero, al no querer desvelar la identidad por escrito.

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El juez José Luis Calama ha decidido aplazar al 17 y 18 de junio la declaración como investigado José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', que estaba prevista para el día 2 pero que el abogado del expresidente del Gobierno había pedido posponer para poder estudiar toda la causa, según han indicado fuentes jurídicas. (Fuente: Senado/Europa Press)

Pago por “asesoría de mercadeo”

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) muestra una conversación de WhatsApp que resulta clave. El 24 de abril de 2020, Danilo Díazgranados, empresario investigado, indica a su colaborador Miguel Palomero que realice la transferencia de 20.000 euros a la sociedad Whathefav. Según el extracto incluido en el informe policial, Díazgranados envía por mensaje los datos bancarios. “A esta segunda [cuenta] mándale 20.000, en persona te cuento de quien es”. Poco después, Palomero pregunta el concepto que debe figurar en la transferencia y obtiene como respuesta “asesoría de mercadeo”. Finalmente, tras ajustar los detalles, ejecuta la orden.

El pago forma parte de una serie de transferencias analizadas por la UDEF dentro de las diligencias sobre presunto blanqueo y corrupción. En este mismo escrito, el cuerpo policial señala que “no consta que se hayan declarado estos pagos, tratándose, a priori, de movimientos opacos para la hacienda pública”, si bien no se refieren de forma directa a los de las hijas del socialista.

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La transferencia fue realizada desde una cuenta de la que Díazgranados es titular y Palomero autorizado. El movimiento está fechado el 27 de abril de 2020, tres días después de la conversación, y tenía como destino la cuenta de la sociedad mantenía en Banco Santander. El oficio subraya la falta de respuesta respecto a la naturaleza y justificación real de este concepto, más allá de la escueta explicación de “asesoría de mercadeo” enviada por WhatsApp.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se defiende enérgicamente en el Senado de las acusaciones de Alberto Núñez Feijóo sobre "negocios sucios con Maduro" y un supuesto "chivatazo", calificándolas de "mentira muy grave".

Papel de las hijas de Zapatero

Laura y Alba Rodríguez Espinosa son la principal imagen de Whathefav, la cual, según investigaciones de la UDEF y resoluciones judiciales, funcionaba como “elemento finalista” de la presunta trama. De esta manera, se investiga si la compañía estuvo implicada en la redistribución de fondos y justificación de pagos ilícitos. No obstante, por el momento, ninguna figura como imputada.

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Aunque formalmente la sociedad se dedicaba a actividades de publicidad, la policía sostiene que era un vehículo instrumental para canalizar dinero entre distintas entidades. En el caso concreto de Plus Ultra, recibían informes de Análisis Relevante (empresa asociada a su padre) y los maquetaban, para después enviarlos a la aerolínea. Estos trabajos habrían llegado a suponer ingresos de hasta 447.000 euros.