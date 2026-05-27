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Pedro Sánchez insiste en que las actuaciones de la UCO en Ferraz son “requerimientos” y descarta convocar elecciones “por interés partidista”

El presidente del Gobierno insiste en su intención de agotar la legislatura y defiende la presunción de inocencia de José Luis Zapatero

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Vaticano. (REUTERS/Yara Nardi)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Vaticano. (REUTERS/Yara Nardi)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado total colaboración con la Justicia en los requerimientos que la UCO está realizando esta mañana en la sede del partido, en varios inmuebles de altos cargos socialistas y en la sede de la Guardia Civil. Los agentes indagan, entre otras cosas, si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. El juez de instrucción ha imputado en esta causa a Santos Cerdán y la gerente del PSOE.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que son requerimientos, “no un registro”, pero sí ha subrayado que tomarán decisiones en el momento en el que se crea necesario. “No resto ni importancia ni gravedad a la investigación, pero con la misma claridad le digo que, en el momento en el que surjan informaciones que apunten a actividades ilegales, el PSOE actuará con contundencia como siempre hemos hecho”, ha insistido.

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La operación sucede en plena revelación del sumario del caso Plus Ultra, que apunta al expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, como líder de una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El jefe del Ejecutivo ha vuelto a exigir la presunción de inocencia del exlíder socialista y ha mantenido que, con las pruebas expuestas, el Gobierno no corre peligro: “No hay motivos para cambiar esa posición”, ha afirmado Sánchez, para después apuntar que “los tiempos de la Justicia no son los mismos que en los medios de comunicación o en la política”, ha añadido Sánchez.

En este sentido, ha rechazado las presiones que está recibiendo por parte de la oposición y de algunos de sus socios, entre ellos el PNV, para adelantar elecciones. “Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés de los ciudadanos”. Y con guerras en todo el mundo y crisis, ha dicho Sánchez, “el interés es la estabilidad y la consolidación de políticas”.

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