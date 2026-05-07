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Receta de tarta de limón con leche condensada: un postre sin horno, fácil de hacer y con pocos ingredientes

El toque ácido que aportan algunos alimentos, combinado con el dulzor de otros, tienen como resultado una tarta fría que es perfecta para la primavera y el verano

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La cremosidad es la seña de identidad de la tarta de limón con leche condensada, un postre original y delicioso que destaca por la combinación de sabores y, sobre todo, porque es fácil de hacer, no se necesita horno y basta con utilizar pocos ingredientes. Por si esto fuera poco, tiene una base de galleta que, mezclada con el ácido del zumo de limón y el dulzor de los otros alimentos que componen la receta, tienen como resultado una delicatesen. Y es que se trata de un postre perfecto para disfrutar en una ocasión especial y sorprender a los invitados, pero también para degustar en cualquier momento.

La tarta de limón con leche condensada es todo un clásico de las sobremesas frescas y veraniegas en España. Su textura cremosa y el contraste entre el dulzor de la leche condensada y la acidez del limón la convierten en una de las tartas frías preferidas para reuniones familiares y celebraciones.

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Este postre, de elaboración rápida y sin horno, suele servirse bien frío, acompañado de nata montada o una base de galleta tipo María. Marida perfectamente con café, infusiones cítricas o un vino dulce frío.

Receta de tarta de limón con leche condensada

Tarta de limón con base de galleta, relleno amarillo claro, decorada con frambuesas rojas, rodajas de limón y hojas de menta, sobre un plato azul.
Tarta de limón con leche condensada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de limón con leche condensada es un postre frío y sencillo. Se prepara mezclando zumo de limón, leche condensada y nata, que se vierte sobre una base de galletas trituradas con mantequilla, y se deja cuajar en la nevera. El resultado es una textura suave con un sabor refrescante y equilibrado.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 15 minutos (+ 3 horas de nevera), que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 15 minutos
  • Cuajado en nevera: 3 horas

Ingredientes

  • 200 g de galletas tipo María
  • 80 g de mantequilla derretida
  • 1 lata (370 g) de leche condensada
  • 200 ml de nata líquida para montar
  • Zumo de 2-3 limones (aprox. 100 ml)
  • Ralladura de 1 limón
  • Opcional: 2 hojas de gelatina neutra (para mayor firmeza)

Cómo hacer tarta de limón con leche condensada, paso a paso

Leche condensada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Leche condensada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Tritura las galletas hasta que queden como polvo. Mezcla con la mantequilla derretida.
  2. Vierte la mezcla en un molde desmontable. Presiona bien con el dorso de una cuchara para compactar la base.
  3. Guarda el molde en la nevera mientras preparas el relleno.
  4. En un bol grande, mezcla la leche condensada con la nata líquida.
  5. Añade el zumo de limón poco a poco, removiendo para evitar que la mezcla se corte. Incorpora la ralladura de limón.
  6. Si usas gelatina: hidrátala en agua fría, escúrrela y disuélvela en 2 cucharadas de nata caliente antes de integrarla al relleno.
  7. Vierte la crema de limón sobre la base de galleta. Alisa la superficie con una espátula.
  8. Deja reposar en la nevera al menos 3 horas, hasta que la tarta esté firme.
  9. Desmolda con cuidado y decora con ralladura de limón o nata montada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 35 g
  • Proteínas: 5 g
  • Azúcares: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, bien tapada, aguanta fresca entre 3 y 4 días. No se recomienda congelar, ya que la textura puede cambiar.

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