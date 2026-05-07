Receta de tarta de limón con leche condensada: un postre sin horno, fácil de hacer y con pocos ingredientes

La cremosidad es la seña de identidad de la tarta de limón con leche condensada, un postre original y delicioso que destaca por la combinación de sabores y, sobre todo, porque es fácil de hacer, no se necesita horno y basta con utilizar pocos ingredientes. Por si esto fuera poco, tiene una base de galleta que, mezclada con el ácido del zumo de limón y el dulzor de los otros alimentos que componen la receta, tienen como resultado una delicatesen. Y es que se trata de un postre perfecto para disfrutar en una ocasión especial y sorprender a los invitados, pero también para degustar en cualquier momento.
La tarta de limón con leche condensada es todo un clásico de las sobremesas frescas y veraniegas en España. Su textura cremosa y el contraste entre el dulzor de la leche condensada y la acidez del limón la convierten en una de las tartas frías preferidas para reuniones familiares y celebraciones.
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Este postre, de elaboración rápida y sin horno, suele servirse bien frío, acompañado de nata montada o una base de galleta tipo María. Marida perfectamente con café, infusiones cítricas o un vino dulce frío.
Receta de tarta de limón con leche condensada
La tarta de limón con leche condensada es un postre frío y sencillo. Se prepara mezclando zumo de limón, leche condensada y nata, que se vierte sobre una base de galletas trituradas con mantequilla, y se deja cuajar en la nevera. El resultado es una textura suave con un sabor refrescante y equilibrado.
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Tiempo de preparación
El tiempo total de preparación es de 15 minutos (+ 3 horas de nevera), que se distribuyen de la siguiente forma:
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- Preparación: 15 minutos
- Cuajado en nevera: 3 horas
Ingredientes
- 200 g de galletas tipo María
- 80 g de mantequilla derretida
- 1 lata (370 g) de leche condensada
- 200 ml de nata líquida para montar
- Zumo de 2-3 limones (aprox. 100 ml)
- Ralladura de 1 limón
- Opcional: 2 hojas de gelatina neutra (para mayor firmeza)
Cómo hacer tarta de limón con leche condensada, paso a paso
- Tritura las galletas hasta que queden como polvo. Mezcla con la mantequilla derretida.
- Vierte la mezcla en un molde desmontable. Presiona bien con el dorso de una cuchara para compactar la base.
- Guarda el molde en la nevera mientras preparas el relleno.
- En un bol grande, mezcla la leche condensada con la nata líquida.
- Añade el zumo de limón poco a poco, removiendo para evitar que la mezcla se corte. Incorpora la ralladura de limón.
- Si usas gelatina: hidrátala en agua fría, escúrrela y disuélvela en 2 cucharadas de nata caliente antes de integrarla al relleno.
- Vierte la crema de limón sobre la base de galleta. Alisa la superficie con una espátula.
- Deja reposar en la nevera al menos 3 horas, hasta que la tarta esté firme.
- Desmolda con cuidado y decora con ralladura de limón o nata montada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Entre 8 y 10 porciones.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 18 g
- Hidratos de carbono: 35 g
- Proteínas: 5 g
- Azúcares: 25 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En la nevera, bien tapada, aguanta fresca entre 3 y 4 días. No se recomienda congelar, ya que la textura puede cambiar.
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