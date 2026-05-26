Dani García, chef: “Los mejores churros del mundo se hacen en esta churrería de Marbella, y son crujientes y muy ligeros”

La churrería malagueña que conquista a Dani García (Montaje Infobae)

Las churrerías son parte del alma de pueblos y ciudades. Cada mañana de sábado y domingo, estos espacios reúnen a esos vecinos que buscan un desayuno tranquilo y sabroso, con uno de los productos más icónicos de la cocina española. Incluso grandes chefs como Dani García se declaran amantes de los churros y porras, sobre todo, de esa enorme tradición que rodea a este riquísimo frito.

Dani García, con varias estrellas Michelin a sus espaldas y más de 20 restaurantes repartidos en seis países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Catar, sigue acudiendo religiosamente a esos establecimientos que han marcado su paladar desde niño. Por eso, el chef encuentra en Marbella, su ciudad natal, un epicentro gastronómico lleno de sabores y recuerdos.

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En pleno corazón del municipio se encuentra ‘Churrería Marbella’, un espacio que se ha ganado un lugar destacado entre los locales y que es el preferido del chef para disfrutar de churros recién hechos. Así lo ha recordado el propio cocinero a través de una historia publicada en sus redes sociales. “Los mejores churros del mundo: perfectamente crujientes por fuera e increíblemente esponjosos, suaves y ligeros por dentro”, escribía el cocinero de Tragabuches, en una publicación acompañada de un vídeo en el que mostraba el proceso de elaboración.

Dani García recomienda su churrería favorita en Marbella (Insatgram / @danigarcia7)

En esta churrería, ubicada en la Plaza de la Victoria, en pleno casco histórico de la ciudad costasoleña, se cumple esa expresión de producir ‘como churros’. Estos se preparan al estilo de las porras que se toman en Madrid, unos churros nada grasientos y muy aireados que se fríen en enormes espirales o ruedas. Aquí la rotación es constante: la masa entra en la freidora, sale en pocos minutos ya dorada y crujiente y desaparece ipso facto.

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Ya sea para un desayuno a primera hora de la mañana o para una pausa dulce durante la tarde, esta churrería combina sencillez, rapidez y un producto impecable que conquista tanto a vecinos como a turistas.

Para García, además, el disfrute de este manjar tiene también una serie de reglas. Y es que, según exponía el chef en el programa La sartén por el mango, de la Cadena Ser, los churros no deberían mojarse en ninguna bebida: “Odio el chocolate con churros, debería desaparecer, aunque la gente lo hace”, comenta. Para este desayuno, Dani García opta por el azúcar como mejor y más simple acompañamiento.

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Vendiendo churros desde 1941

A esta mítica churrería se suma en Marbella otra competidora, un local especializado en estos dulces fritos que lleva más de 80 años en funcionamiento. Se trata de ‘Churrería Ramón’, un emblema ubicado en la esquina de la mítica Plaza de los Naranjos. Las mesas de su terraza rodeada de naranjos son un lugar privilegiado en el casco histórico de Marbella. Las comandas repiten una lista de elementos casi como un mantra: porras, churros, chocolate y zumo de naranja.

Rueda de churros en Churrería Ramón (Web de la churrería)

Fundada por Ramón Navas en 1941 como el primer despacho de churros de Marbella, mantiene aún el nombre del fundador en homenaje a este, aunque haya sido en realidad su hijo Pepe Navas el que haya continuado el legado.

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