La declaración del exministro Fernández Díaz en la que niega cualquier relación con el espionaje a Bárcenas: “La verdad nos hace libres”

El exministro Fernández Díaz (Europa Press)

Hoy era una fecha señalada en el juicio sobre la ‘Operación Kitchen’ en la Audiencia Nacional. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha negado cualquier implicación en el supuesto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Fernández Díaz ha asegurado que solo supo de la existencia de esta operación tras verla en los medios de comunicación y que nadie del partido le trasladó inquietudes respecto a la información que Bárcenas pudiera tener.

En su declaración, el exministro —para quien la Fiscalía solicita 15 años de prisión— ha recalcado que nunca ordenó ninguna acción para obtener datos confidenciales del extesorero. También ha subrayado que no tuvo conocimiento de que Bárcenas poseyera información sensible ni recibió avisos sobre ello por parte de compañeros del PP. Solo ha respondido las preguntas de su abogado y del tribunal.

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