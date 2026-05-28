Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Foto de archivo del artista puertorriqueño Bad Bunny. (EFE/Alejandro García)

El paso de Bad Bunny por Madrid entre el 30 de mayo y el 15 de junio tendrá un impacto estimado de unos 200 millones de euros en la capital, un fenómeno que beneficiará directamente a la hostelería, ocio, alojamiento, transporte y demanda aérea, según las previsiones de diferentes organizaciones vinculadas a estos sectores.

Tras dos conciertos celebrados en Barcelona la semana pasada, el cantante puertorriqueño aterrizará ahora en la capital española con una ambiciosa residencia de 10 conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano como parte de su gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

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Para este evento musical se han vendido unas 500.000 entradas en Madrid, de las que aproximadamente 300.000 corresponderían a público procedente de fuera de la ciudad, según datos de la organización empresarial Noche Madrid.

La patronal subraya además que la programación durante varios días facilita la llegada de visitantes y distribuye el impacto más allá de un único fin de semana. Este modelo, consideran, “debería marcar un precedente en la organización de grandes giras internacionales” al combinar conciertos al aire libre con impacto económico en otros sectores de la ciudad.

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Un efecto de entre 14 y 28 millones de euros en hostelería

Los conciertos de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano tendrán un impacto de 14 y 28 millones de euros en bares, restaurantes y cafeterías, según ha estimado Hostelería de Madrid.

El nivel de gasto de los asistentes (mayoritariamente público jóven latino e hispanohablante) puede oscilar entre los 20 y 40 euros diarios en establecimientos de restauración de servicio rápido y tique medio y medio bajo.

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El día con más reservas en restaurantes será este sábado, con un 23% del total, fecha que coincide con el primer concierto del artista. Una semana más tarde, el 6 de junio, las reservas llegan al 12%, según previsiones de la plataforma The Fork.

Los barrios de Malasaña, Chueca y Tribunal lideran la demanda de reservas en Madrid en estos días, concentrando el 10% del total, con un ticket medio de 26 euros. Seguidos de estos, el Barrio de Las Letras y la zona de Atocha/Jerónimos, reunirán el 8% de las reservas y una previsión de gasto medio de 31 euros.

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Asimismo, el ocio nocturno también se verá beneficiado por el fenómeno Bad Bunny. Noche Madrid estima que los clubs, bares de copas y discotecas tendrán un impacto económico de 25 millones de euros, en torno a un 15% del total de la celebración de la gira en la ciudad.

Los hoteles madrileños alcanzarán una ocupación media del 81,82% en esos días

Ante esta oleada de visitantes, muchos hoteles de Madrid han activado planes especiales para atender la alta demanda generada por los conciertos de Bad Bunny. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) prevé una ocupación media del 81,82% entre el 5 y el 9 de junio, coincidiendo también con la visita del Papa León XIV.

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Los mayores niveles de ocupación se alcanzarán el sábado 6 de junio, con un 87,18%, seguido del domingo 7 de junio, con un 85,35%, y del viernes 5 de junio, con un 83,30%.

En cuanto al perfil de los visitantes, en este caso, donde muchas personas también acudirán a Madrid desde distintos países para la visita de León XIV, el viajero internacional representará el 58,5% del total, frente al 41,5% de viajeros nacionales. La mayoría procedentes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

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El paso de Bad Bunny dispara la movilidad ferroviaria y aérea

La visita de Bad Bunny a Madrid también ha tenido un fuerte impacto en la movilidad ferroviaria y aérea, procedente de personas que acuden a la capital española con motivo de la gira del cantante puertorriqueño.

La plataforma Trainline ha registrado importantes incrementos en las reservas de tren hacia Madrid desde ciudades como Albacete (+138%), Girona (+113%), Tarragona (+111%), Málaga (+41%), Alicante y Murcia (+39%), Barcelona y Valencia (+35%).

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Barcelona ha sido esta noche la primera parada europea de Bad Bunny. Siete años después de su última visita a la ciudad, el artista puertorriqueño ha arrancado en el Estadi Olímpic una gira que en España reunirá a más de 600.000 espectadores.

Además, un análisis de Amadeus Hospitality detectó que, tras la venta de entradas para los conciertos en mayo de 2025, las reservas de vuelos para esas fechas dispararon en cuestión de semanas.

En el caso de Madrid, las reservas aumentaron un 413% la semana del 23 de junio de 2025 en comparación con los días previos, mientras que en Barcelona se incrementaron en un 1517% de reservas en las fechas que salieron las entradas, respecto a la semana anterior.

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Los vuelos nacionales hacia la capital han aumentado un 35,27% interanual. Mientras que las reservas internacionales también muestran un crecimiento notable, especialmente desde Corea del Sur, Brasil y Estados Unidos.