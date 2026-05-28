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España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

La jornada laboral de los españoles alcanzó las 36,3 horas semanales en 2025, por encima de la media comunitaria

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Un agricultor francés de cereales conduce su tractor (REUTERS/Alice Sacco)
Un agricultor francés de cereales conduce su tractor (REUTERS/Alice Sacco)

Los españoles trabajaron en 2025 un promedio de 36,3 horas semanales, cuatro décimas por encima de la media de la Unión Europea, situada en 35,9 horas, y lejos de países como Países Bajos o Alemania, que no alcanzaron las 34. En el caso de los autónomos, España se situó como el tercer Estado miembro donde trabajaron más, 43,1 horas habituales semanales.

Así lo recoge un informe publicado este miércoles por Eurostat que muestra que la media de horas reales trabajadas cada semana por los empleados a tiempo completo y parcial cayó una hora respecto a 2015, cuando se situaba en 36,9 horas.

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Entre los Estados miembros europeos, las semanas laborales más largas se registraron en Grecia (con un promedio de 39,6 horas), Bulgaria y Polonia (ambas con 38,7) y Lituania (38,4).

En el lado opuesto, Países Bajos presentó la semana laboral más corta de la UE (31,9 horas), seguidos de Dinamarca y Alemania (ambas con 33,9) y Austria (34,0).

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Media de horas semanales reales de trabajo en empleo principal por cada Estado miembro de la UE (Eurostat)
Media de horas semanales reales de trabajo en empleo principal por cada Estado miembro de la UE (Eurostat)

Por sectores, las jornadas laborales más largas se dieron entre los trabajadores cualificados en agricultura, silvicultura y pesca (42 horas semanales reales), los directivos (40,6) y las fuerzas armadas (39,4). Por el contrario, las más cortas se observaron en las actividades de los hogares como empleadores (27,1 horas), la educación (31,8 horas) y las artes, el entretenimiento y la recreación (32,7 horas).

Los autónomos normalmente trabajan más horas que las personas asalariadas

Los trabajadores por cuenta propia españoles se sitúan en el tercer puesto europeo entre los que más tiempo dedican a la semana a su labor, con 43,1 horas semanales. Este dato sitúa a España solo por debajo de Grecia (46,3 horas semanales) y Bélgica (43,2 horas), y muy igualado a Polonia (43).

Las semanas laborales promedio más cortas para este tipo de autónomos se volvieron a registrar en Países Bajos (32,1 horas), Dinamarca (34,1 horas) y Alemania (34,6 horas).

Además, Eurostat observó una tendencia en ciertos países como Chipre, Letonia, Estonia, Lituania o Rumanía, en la que los autónomos contaron en 2025 con jornadas laborales más breves que la de los empleados por cuenta ajena.

La posición de España por jornada parcial y completa

España registró un 40,1% de personas que trabajaron el año pasado entre 40 y 44,5 horas semanales, por encima de la media de la UE lo que la sitúa cerca de la media de la UE, situada en un 37,6%.

Sin embargo, el porcentaje de quienes trabajan en tramos cortos (menos de 25 horas) es inferior a la media europea, lo que refleja una menor incidencia del trabajo a tiempo parcial que en estados como los Países Bajos, Alemania o Austria. En este aspecto, España queda en una posición intermedia, con un 13,1% de su mercado laboral ocupado a tiempo parcial.

La estadística incorpora además otra distinción: no todo empleo parcial responde a la misma lógica. Puede ser una fórmula voluntaria asociada a la conciliación o a salarios suficientes con media jornada, pero también puede reflejar situaciones en las que el trabajador querría ampliar su horario y no puede hacerlo.

El 45,7% de los empleados a tiempo parcial en España querría trabajar más horas, el tercer porcentaje más alto de la UE, detrás de Rumania, con un 62,3%, e Italia, con un 51%.

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