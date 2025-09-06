La receta de pasta más sencilla del chef Dani García: “En 15 minutos tienes un plato fácil y diferente”

Receta de pasta de Dani García. (Montaje Infobae)

La pasta es un salvavidas para muchos. Una receta rápida de preparar, que gusta a prácticamente todos y muy versátil, que nos permite aprovechar prácticamente cualquier ingrediente que tengamos en la nevera. Lo es incluso para los grandes chefs, que tiran de clásicos como este para cocinar en casa en aquellos días de prisas en los que el hambre apremia.

Así le sucede a Dani García. El exitoso chef marbellí, con dos estrellas Michelin en su restaurante Smoked Room en España y una tercera en su sucursal de Dubai, reconoce que la pasta se convierte muy a menudo en su aliada para una receta rápida, fácil y rica. La prepara de muchas maneras diferentes, aunque tiene una clara favorita, una receta que ha compartido a través de sus redes sociales, en su cuenta de Instagram de recetas Como Dani (@comodani).

Se trata de una pasta muy cremosa bañada en un pesto casero lleno de sabor, diferente al que solemos encontrar en estos platos italianos, con un toque especial gracias a los pistachos tostados y a los varios quesos que utiliza. “Es la pasta favorita de mis hijas, y también la mía”, reconoce el propio cocinero, que nos enseña el paso a paso para recrear este sencillo plato en casa. “En 15 minutos tienes un plato fácil y diferente”, avisa el marbellí antes de lanzarse con la explicación.

Dani García recibió su primera estrella Michelin con tan solo 25 años en el restaurante familiar donde trabajaba en Ronda. Con la apertura de su primer restaurante, Calima, consiguió la segunda estrella. La tercera llegó en 2018.

El protagonismo en esta receta lo tiene la salsa, un curioso pesto a base de albahaca, espinaca y un toque de bimi, una verdura similar al brócoli que se distingue por su dulce sabor y una textura tierna. Para prepararlo, García escalda estos tres ingredientes en agua hirviendo durante solo unos segundos, lo que hace que mantengan su vibrante color verde. Luego, los tritura junto al resto de ingredientes de la salsa: un cuarto de ajo, pistachos, parmesano, aceite de oliva y un toque de agua para la textura perfecta.

Como recipiente para esta riquísima salsa, el chef utiliza como base una pasta en concreto, conocida como mezze maniche. Se trata de un tipo de pasta italiana corta, con forma de tubo y con estrías. Es la forma ideal para impregnarse por completo de la salsa, la reina de esta receta. ¿El truco para un resultado cremoso? Mantecar la pasta, añadiéndola una vez cocida a una sartén con la salsa, un poco de mantequilla y queso. El chef la cocina de esta forma durante un par de minutos más, permitiendo que la salsa se adhiera por completo a los mezze y estos absorban todos los sabores.

Receta de mezze maniche con pesto de Dani García

Para preparar esta sencilla receta en casa, seguiremos el paso a paso del cocinero marbellí, respetando al pie de la letra todos sus trucos y consejos.

Tiempo de preparación

Preparación del pesto: 10 minutos

Cocción de las verduras para el pesto: 2 minutos

Preparación de la pasta: 10 minutos

Mantecar y mezclar: 3 minutos

Tiempo total aproximado: 15 minutos

Ingredientes

400 g de mezze maniche (pasta corta estriada)

150 g de bimi

50 g de espinaca fresca

20 g de albahaca fresca

30 g de piñones (puedes sustituir por nueces o almendras)

40 g de queso parmesano rallado

1 diente pequeño de ajo

80 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

2-3 cucharadas de agua de cocción de la pasta

20 g de mantequilla (opcional, para mantecar)

Parmesano rallado para servir

Cómo hacer mezze maniche con pesto, paso a paso

Lava y corta el bimi en trozos pequeños. Blanquea el bimi, la espinaca y la albahaca: ponlos en agua hirviendo con sal durante 30 segundos a 1 minuto, y pasa inmediatamente a un bol con agua fría y hielo para fijar el color. Escurre y seca bien las verduras escaldadas. Coloca en un procesador el bimi, espinaca, albahaca, piñones, ajo, parmesano, sal y pimienta. Tritura mientras añades el aceite de oliva poco a poco hasta obtener una salsa densa y homogénea. Añade agua de cocción de la pasta hasta alcanzar la textura deseada. Mientras preparas el pesto, cocina la mezze maniche en abundante agua con sal hasta que esté al dente. Reserva dos o tres cucharadas del agua de cocción; es fundamental para ajustar la textura de la salsa. Escurre la pasta y colócala en una sartén amplia. Añade el pesto y una nuez de mantequilla. Mezcla la pasta en la sartén durante un par de minutos a fuego bajo con un poco del agua de cocción, para que la salsa se adhiera y la pasta absorba el sabor. No te saltes este paso: es el truco para lograr una salsa cremosa y bien ligada. Sirve de inmediato espolvoreando más parmesano y añadiendo hojas frescas de albahaca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para cuatro porciones principales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 475 kcal

Proteínas: 15 g

Grasas: 20 g

Hidratos de carbono: 60 g

Fibra dietética: 4 g

Azúcares: 2 g

Sodio: 350 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez mezclada con la salsa, la pasta se conserva en refrigeración en recipiente hermético por hasta 24 horas; es recomendable recalentar suavemente añadiendo un poquito de agua o aceite. El pesto (sin mezclar con la pasta) puede guardarse hasta tres días refrigerado, cubriendo con una capa de aceite de oliva.