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El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El primer informe elaborado con la herramienta INTegraSS del Gobierno prevé que el número de pensiones aumente de los actuales 11 millones a 17,7 millones en 2050

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Pensionistas sentados en un parque (Europa Press)
Pensionistas sentados en un parque (Europa Press)

El sistema de pensiones español afronta el desafío de financiar la jubilación de la generación más numerosa de su historia, el baby boom. El primer informe elaborado con la nueva herramienta INTegraSS, presentada por el Gobierno el pasado mes de abril, prevé que el gasto en prestaciones de este tipo alcance su punto máximo en 2049 y representará el 15,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El informe, publicado este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, anticipa una serie de tendencias de cara a los próximos años. Entre ellas, se prevé que tras alcanzar este pico de gasto en pensiones en 2040, el sistema se estabilice y descienda al 14,2% del PIB en 2070, más cercano al 12% actual.

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Asimismo, se prevé que el número de pensiones aumente de los actuales 11 millones a 17,7 millones en 2050 y que la pensión media registre un crecimiento anual del 2,8%.

Este cálculo del gasto en pensiones en porcentaje al PIB es algo inferior al obtenido en la evaluación de otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que proyectó en su último examen de 2025 un gasto del 16,1% del PIB, ocho décimas más, para 2050. Según el ministerio competente, esto se debe a que el sistema INTegraSS “puede adaptarse rápidamente a nuevos escenarios y necesidades”.

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El impacto de la generación ‘baby boom’ en el mercado laboral y las pensiones

Según la proyección del Gobierno, la proporción de población en edad de trabajar subirá del 76,6% actual al 77,4% en 2030, y desde ese punto caerá hasta situarse cerca del 71% en 2050. “A partir de 2036, la población activa iniciará un descenso gradual. Esta fase descendente responde principalmente al retiro progresivo de las cohortes más numerosas del baby boom”, anticipa el informe.

Esto supondrá que el gasto en pensiones en porcentaje sobre el PIB seguirá una trayectoria marcada por la transición demográfica situándose su valor promedio en el 14% del PIB entre 2022 y 2050. No obstante, alcanzará un máximo del 15,3% en 2049.

La mejora de la actividad económica generará una reducción de las pensiones con complementos a mínimos, que rebajarán su peso relativo desde el 22% en 2024 hasta el 14% en 2070. Destacarán, sin embargo, las pensiones contributivas, que concentrarán el 97% del gasto en los últimos años de la proyección realizada por el Gobierno.

Además, el informe estima que en los próximos años la brecha salarial en las pensiones por cuestión de género se reducirá del 31,1% en 2024 al 10,1% en 2070, como efecto de la mejora de la participación y de los salarios de las mujeres en el mercado de trabajo.

INTegraSS prevé que el paro descienda al 6,9% en 2050

El modelo de proyección de INTegraSS anticipa también una “fuerte disminución del paro”, que se situaría en un 6,9% en 2050 y en el 6,4% en 2070, frente al 10,83% actual, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta caída estaría motivada, según el ministerio, por la mejora progresiva de las tasas de ocupación, sobre todo en los grupos de más edad, y de la calidad del empleo creado.

Una empleada del hogar durante su jornada laboral (Pixabay)
Una empleada del hogar durante su jornada laboral (Pixabay)

Las tasas de participación crecerán por dos vías: el aumento de la ocupación entre las mujeres y la continuidad de las personas con más edad en el mercado laboral. Concretamente, en el tramo de 65 años y más, la tasa de ocupación se elevará del 11,8% (2024-2030) al 20,6% (2050-2070).

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