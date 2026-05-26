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El ‘modelo danés’ se convierte en una ayuda militar clave para Ucrania: el ejército señala sus necesidades y Dinamarca compra a la industria ucraniana

Esta aportación ha permitido sostener el esfuerzo bélico ucraniano y reducir la dependencia de europeos

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Soldados ucranianos operan drones (REUTERS/Anatolii Stepanov)
Soldados ucranianos operan drones (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Una ola de armamento y tecnología militar llega a Ucrania a una velocidad inédita gracias a un mecanismo de financiación desarrollado por Dinamarca. Este modelo ha pasado de ser una iniciativa experimental a convertirse en un elemento esencial en la defensa ucraniana frente a la invasión rusa. Gracias a este sistema, drones, sistemas electrónicos, morteros y municiones se producen y entregan sin demoras en el frente oriental, según explica el medio oficial de Ucrania, U24 Media.

Durante el año 2025, Dinamarca canalizó más de 2.000 millones de dólares para la industria militar ucraniana. Solo hasta el otoño, el país ya había facilitado más de 1.400 millones en ayuda, mientras que al cierre del año el Ministerio de Defensa de Ucrania comunicó un nuevo desembolso superior a los 500 millones de euros. La asistencia cuadruplicó la de 2024, cuando alcanzó los 538 millones de euros. Esta aportación ha permitido sostener el esfuerzo bélico ucraniano y reducir la dependencia de europeos.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para anunciar el cumplimiento de la promesa de un préstamo de 90.000 millones de euros.

Un mecanismo que fortalece a la industria local

El modelo danés no solo proporciona recursos, sino que estructura un proceso ágil donde Ucrania define sus necesidades, elige fabricantes nacionales capaces de cubrirlas y traslada la solicitud al gobierno danés. Un comité especializado evalúa cada petición y selecciona a las empresas que recibirán la financiación. De esta manera, Copenhague compra directamente a la industria ucraniana y se lo entrega a su aliado.

La estrategia ha permitido que fabricantes ucranianos de drones, sistemas de guerra electrónica y armas ligeras sostengan una producción constante. La regularidad de los contratos favorece la planificación de volúmenes y la gestión de entregas. Además, este mecanismo permite que otros países como Suecia, Noruega y los Países Bajos agrupen fondos bajo la coordinación de Dinamarca. Parte del dinero procede también de activos rusos congelados. El acceso a esta financiación ha dado a las empresas ucranianas la posibilidad de invertir en tecnología y ampliar sus capacidades productivas.

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El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

Integración europea y producción conjunta

El modelo fomenta la creación de alianzas internacionales y la participación de Ucrania en proyectos conjuntos de defensa con socios europeos. Estas colaboraciones permiten incorporar tecnología avanzada y compartir experiencias de combate, optimizando la respuesta ante nuevos desafíos en el campo de batalla y consolidando vínculos en la industria militar de la región.

El sector de defensa ucraniano se ha integrado en la cadena de suministros europea. Con los pedidos asegurados, los fabricantes locales adquieren componentes en el continente y desarrollan tecnología propia en colaboración con socios europeos. Este ecosistema abierto fomenta la innovación y el acceso a datos reales de combate, información que Ucrania comparte con sus aliados. Por otro lado, la cooperación ya se extiende a la producción conjunta.

En Alemania, Quantum Systems y la ucraniana Frontline han creado una empresa mixta para fabricar drones destinados al conflicto. Existen acuerdos similares en preparación con empresas de otros países, entre ellos España, como anunciaron juntos Pedro Sánchez y Zelenski hace meses. A medida que estas colaboraciones se amplían, Ucrania refuerza su posición tanto en el campo de batalla como en la industria militar europea.

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