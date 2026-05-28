Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica para tratar la apnea del sueño en una intervención compleja

Los doctores Assumpta Ros y Domingo Graterol durante la intervención quirúrgica. (Hospital Universitari Dexeus)

El Hospital Universitari Dexeus de Barcelona ha realizado con éxito una cirugía robótica para tratar la apnea obstructiva del sueño (AOS) de un paciente. El procedimiento, liderado por la doctora Assumpta Ros y el doctor Graterol, se ha realizado mediante el sistema robótico Da Vinci Xi, que permite llevar a cabo tratamientos con mayor precisión y de forma menos invasiva.

Según la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, la apnea obstructiva del sueño afecta a más de siete millones de personas en España tras crecer un 45% en la última década. Este trastorno del sueño provoca el colapso de la vía aérea superior durante la noche, generando pausas respiratorias repetidas y una disminución de la oxigenación. Esto hace que los pacientes experimenten un sueño fragmentado con despertares frecuentes, ronquidos intensos y persistentes y una sensación de ahogo durante la noche, entre otros síntomas comunes.

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La AOS deriva frecuentemente en dificultades de concentración durante el día, fruto de la falta de descanso, que merman el rendimiento laboral y la calidad de vida. A medio y largo plazo, esta patología se asocia a problemas más graves, como hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Con la cirugía robótica, el equipo de Dexeus buscaba remodelar las vías respiratorias superiores para evitar que se bloqueen al dormir.

Operado sin un solo corte externo

La doctora Assumpta Ros y el doctor Domingo Graterol, especialistas del Servicio de Otorrinolaringología del hospital. (Hospital Universitari Dexeus)

El uso del sistema robótico Da Vinci Xi ha permitido “tratar la apnea del sueño con mayor precisión, menos invasividad y una mejor recuperación para el paciente”, ha explicado el doctor Graterol. La tecnología proporciona una visión tridimensional de alta definición y unos instrumentos articulados que eliminan el temblor de las manos y ofrecen una libertad de movimiento total. Así, el equipo médico ha conseguido ampliar y estabilizar la vía respiratoria en zonas profundas, como la base de la lengua, sin necesidad de realizar cortes externos.

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“Es importante aclarar que el sistema robótico no actúa de forma autónoma, sino que está en todo momento bajo el control absoluto del cirujano”, puntualiza el especialista. Con esta técnica, los cirujanos han podido hacer una resección selectiva de las estructuras que obstruyen la respiración, con un respeto máximo por los tejidos sanos circundantes. Todo ello hace que la recuperación sea más rápida y con menos riesgos.

“El paciente presenta menor dolor postoperatorio, menor sangrado y una menor inflamación de la vía aérea. Además, se reduce el daño tisular, lo que minimiza la aparición de complicaciones, permite estancias hospitalarias más cortas y una reincorporación más temprana a la vida normal”, ha explicado el doctor. En pacientes con apnea, esto se traduce además en una mejora de la calidad del sueño y de la oxigenación.

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El sistema Da Vinci no solo actúa para problemas como la apnea del sueño, sino que también está indicado para multitud de procedimientos de otorrinolaringología. “Esta técnica nos permite tratar tanto la apnea del sueño como tumores de la garganta con mayor precisión, menos invasividad y una mejor recuperación para el paciente”, ha explicado el doctor. El sistema robótico también puede utilizarse para tratar lesiones oncológicas localizadas en zonas como las amígdalas, la base de la lengua o las paredes de la garganta.