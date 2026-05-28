Óscar Puente denuncia una operación para “derribar” al Gobierno y acusa al PP de tener información judicial privilegiada

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. (Ricardo Rubio/Europa Press)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha denunciado una operación para “derribar al Gobierno” y ha criticado la doble vara de medir de los jueces en los casos que salpican al PSOE y el entorno de Pedro Sánchez. En declaraciones a la salida del pleno del Congreso, Puente ha asegurado que el PSOE no va a “consentir” ni “tolerar” estas prácticas, ni se van a “doblegar” ante los intentos de “perturbar la democracia” con métodos que van contra ella.

El ministro se ha referido a la acumulación de casos de corrupción por hechos que, según él, no se investigan. Puente ha insistido en que los requerimientos de la Guardia Civil en la sede del PSOE relacionados con pagos del partido a las cloacas para interferir en procesos judiciales no son registros. Y en este sentido, se ha mostrado atónito por las 12 horas que duró la operación en la calle Ferraz.

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En este contexto, el ministro socialista ha acusado al PP de saber con antelación esta información y para poder utilizarla contra el Gobierno en la sesión de control en el Congreso. “Esto ha sucedido en el día de ayer y esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un Gobierno”, ha manifestado.

Puente ve a Zapatero como un “particular” e Illa señala que las actuaciones judiciales “no son casualidades”

Sobre las revelaciones policiales que apuntan a Zapatero como líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, Puente ha insistido en que el expresidente se dedica a hacer “más o menos” lo que hacen el resto de presidentes del Gobierno en España y el mundo. “Sin embargo, a Zapatero lo someten a una investigación en la que parece prescindirse de que es un ciudadano particular. No es un cargo público. Este es un elemento esencial”, ha afirmado.

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha quejado este jueves de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero esté siendo sometido a una investigación por entre otros delitos un supuesto tráfico de influencias relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en la que parece que se "prescinde" de que es un "ciudadano particular" sin las "obligaciones de un cargo público" que se dedica "más o menos a los mismo que el resto de expresidentes". (Fuente: Congreso)

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, también ha deslizado la idea de que esta acumulación de actuaciones judiciales, concretamente la investigación a Zapatero, no son “casualidades”: “Ingenuos tampoco somos”, se ha limitado a decir en la inauguración del II Fòrum Prensa Ibérica per la Pau i la Seguretat a Europa.

Feijóo reta a los aliados de Sánchez para tumbar al Gobierno con una moción de censura

Mientras el Gobierno trata de tapar los innumerables frentes que sacuden al socio minoritario, el líder de la oposición sigue retando al PNV y Junts per Catalunya a dar un paso al frente y sumarse a una moción de censura.

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El líder del PP todavía no está dispuesto a impulsar la iniciativa en el Congreso ante la falta de apoyos, pero sí insiste en que hará “todo lo posible para cambiar” al Gobierno “podrido” e “indecente” que preside Pedro Sánchez. El líder del PNV, Aitor Esteban, ha rechazado sumar sus votos para facilitar un Gobierno de PP y Vox, pero sí ha pedido por primera vez un adelanto electoral porque ve la legislatura “agotada”. El presidente del Gobierno reconoció esta tensión en un acto este miércoles, pero reiteró que su intención es gobernar hasta 2027 “por sentido común”.