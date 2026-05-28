España

El ex número dos de Interior asegura que “jamás” oyó a Villarejo hablar de “algo ilegal” y niega instrucciones políticas para buscar los discos duros de Bárcenas

Admite que el excomisario le habla del chófer de Bárcenas como presunto confidente policial, pero subraya que le contó informaciones de “escasísima relevancia”

Guardar
Google icon
El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Alberto Ortega/Europa Press)
El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Alberto Ortega/Europa Press)

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado haber conocido una operación ilegal contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y ha sostenido en el juicio que “jamás” escuchó al excomisario José Manuel Villarejo hablar de actuaciones fuera de la ley. El acusado en el caso Kitchen ha vinculado su relación con el mando policial a canales de información que, según su versión, se movían entre avisos de inteligencia, comentarios sin valor y datos que debían remitirse a la Fiscalía.

Martínez, número dos de Interior entre 2013 y 2016 con el ministro del PP Jorge Fernández Díaz, ha admitido que Villarejo le habló del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como presunto confidente de la trama, pero ha rebajado ese contenido a informaciones de “escasísima relevancia” sobre el estado emocional de la familia de Bárcenas, las personas próximas a su mujer, Rosalía Iglesias y extremos que, según ha dicho, ya habían aparecido en la prensa.

PUBLICIDAD

El ex alto cargo también ha asegurado que no tuvo “ningún motivo” para pensar que el comisario Enrique García Castaño hubiese hecho “nada ilegal nunca”, pese a que este agente reconoció durante la instrucción haber entrado en un local de la mujer del extesorero y haber recibido instrucciones políticas para buscar discos duros de Bárcenas. En sala, Martínez ha negado la máxima, afirmando que es “fantasía, algo absolutamente falso”.

Martínez ha situado el origen de su relación con Villarejo en 2012, cuando era jefe de gabinete del ministro Díaz y este le instó a escuchar la información que transmitiese este agente, que tenía el aval de ser una persona “fiable” por parte de Juan Cotino, que había sido director general de la Policía.

PUBLICIDAD

Sobre Villarejo, García Castaño y Bárcenas en el caso Kitchen

A partir de ese momento, Martínez ha descrito a Villarejo como un comisario con relaciones en la judicatura que hablaba con naturalidad de sus contactos y de su actividad. Un rasgo que, siempre según su versión, le generó confianza. Ha añadido que, cuando pasó a la Secretaría de Estado, comprobó esa red de vínculos y siguió recibiendo de él informaciones de naturaleza muy distinta.

El expresidente del Gobierno ha declarado como testigo en el juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional.

Entre ellas, ha mencionado asuntos de inteligencia, datos que podían abrir investigaciones, noticias que aún no se habían publicado y también “puros chascarrillos”. En uno de los pasajes más concretos de su comparecencia, ha resumido así su forma de expresarse: “Hablaba tanto, a veces en clave, utilizaba apodos, reconozco que a veces ni siquiera le entendía bien”.

Martínez ha mantenido además que, cuando Villarejo le trasladó información con posible interés penal, le instó a ponerla en conocimiento de la Fiscalía. En ese contexto, ha dicho que le puso en contacto con el fiscal jefe Anticorrupción Antonio Colinas y que incluso concertó una reunión con el CNI cuando el comisario le habló de información relacionada con Bárcenas, en un momento que ha definido como el “salto cualitativo” al saberse que el extesorero tenía cuentas en Canadá y Estados Unidos.

Sobre tres grabaciones con Villarejo incorporadas a la causa, el exsecretario de Estado ha afirmado que no las recuerda, aunque tampoco las ha negado. Su tesis ha sido la misma: el comisario no le trasladó nada irregular “porque no lo hizo nunca”, aunque hablaba en voz baja, encadenaba asuntos distintos y en ocasiones le “aturdía un poco”.

Noticia con información de EFE

Temas Relacionados

España-NacionalEspaña NoticiasComisario VillarejoPPEspaña Tribunales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

Este miércoles, la UCO pasó unas 13 horas en la sede central del PSOE con un requerimiento de información en el marco del ‘caso Leire Díez’. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está citado a declarar el 17 y 18 de junio por el ‘caso Plus Ultra’.

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

Comienza el juicio contra Rafa Mir por agresión sexual: “Le dije que me quería ir, pero me cogió la cara, me besó, me tocó todo el cuerpo”

El futbolista y su compañero Pablo Jara serán juzgados este jueves por una doble agresión sexual ocurrida en 2024

Comienza el juicio contra Rafa Mir por agresión sexual: “Le dije que me quería ir, pero me cogió la cara, me besó, me tocó todo el cuerpo”

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 28 mayo

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 28 mayo

Olvida la receta que hacemos en España: Italia demuestra que las mejores sardinas en escabeche se adoban con cebolla dulce y pasas

Con origen en Venecia, estas sardinas fritas se cocinan con un baño de ‘saor’, un sabroso condimento elaborado con cebollas cocinadas en vinagre, piñones y pasas

Olvida la receta que hacemos en España: Italia demuestra que las mejores sardinas en escabeche se adoban con cebolla dulce y pasas

Vivir bien nos hace vivir más: un estudio demuestra que las actividades de ocio ralentizan el envejecimiento

Los investigadores afirman que el efecto es especialmente notable entre personas de mediana edad y mayores de 40 años

Vivir bien nos hace vivir más: un estudio demuestra que las actividades de ocio ralentizan el envejecimiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

La Justicia declara nulo el despido de un mozo de almacén poco después de iniciar su baja médica: la empresa alegó que fue por bajo rendimiento

La Audiencia de Valencia concede una pensión compensatoria indefinida tras cuarenta años de matrimonio y gestión conjunta de negocios familiares

ECONOMÍA

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El “reequilibrio comercial” que busca la UE ya tiene reacción en China: Pekín lo tacha de proteccionismo y asegura que “tomará las acciones necesarias”

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista