El ex número dos de Interior asegura que “jamás” oyó a Villarejo hablar de “algo ilegal” y niega instrucciones políticas para buscar los discos duros de Bárcenas

El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Alberto Ortega/Europa Press)

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado haber conocido una operación ilegal contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y ha sostenido en el juicio que “jamás” escuchó al excomisario José Manuel Villarejo hablar de actuaciones fuera de la ley. El acusado en el caso Kitchen ha vinculado su relación con el mando policial a canales de información que, según su versión, se movían entre avisos de inteligencia, comentarios sin valor y datos que debían remitirse a la Fiscalía.

Martínez, número dos de Interior entre 2013 y 2016 con el ministro del PP Jorge Fernández Díaz, ha admitido que Villarejo le habló del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como presunto confidente de la trama, pero ha rebajado ese contenido a informaciones de “escasísima relevancia” sobre el estado emocional de la familia de Bárcenas, las personas próximas a su mujer, Rosalía Iglesias y extremos que, según ha dicho, ya habían aparecido en la prensa.

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El ex alto cargo también ha asegurado que no tuvo “ningún motivo” para pensar que el comisario Enrique García Castaño hubiese hecho “nada ilegal nunca”, pese a que este agente reconoció durante la instrucción haber entrado en un local de la mujer del extesorero y haber recibido instrucciones políticas para buscar discos duros de Bárcenas. En sala, Martínez ha negado la máxima, afirmando que es “fantasía, algo absolutamente falso”.

Martínez ha situado el origen de su relación con Villarejo en 2012, cuando era jefe de gabinete del ministro Díaz y este le instó a escuchar la información que transmitiese este agente, que tenía el aval de ser una persona “fiable” por parte de Juan Cotino, que había sido director general de la Policía.

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Sobre Villarejo, García Castaño y Bárcenas en el caso Kitchen

A partir de ese momento, Martínez ha descrito a Villarejo como un comisario con relaciones en la judicatura que hablaba con naturalidad de sus contactos y de su actividad. Un rasgo que, siempre según su versión, le generó confianza. Ha añadido que, cuando pasó a la Secretaría de Estado, comprobó esa red de vínculos y siguió recibiendo de él informaciones de naturaleza muy distinta.

El expresidente del Gobierno ha declarado como testigo en el juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional.

Entre ellas, ha mencionado asuntos de inteligencia, datos que podían abrir investigaciones, noticias que aún no se habían publicado y también “puros chascarrillos”. En uno de los pasajes más concretos de su comparecencia, ha resumido así su forma de expresarse: “Hablaba tanto, a veces en clave, utilizaba apodos, reconozco que a veces ni siquiera le entendía bien”.

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Martínez ha mantenido además que, cuando Villarejo le trasladó información con posible interés penal, le instó a ponerla en conocimiento de la Fiscalía. En ese contexto, ha dicho que le puso en contacto con el fiscal jefe Anticorrupción Antonio Colinas y que incluso concertó una reunión con el CNI cuando el comisario le habló de información relacionada con Bárcenas, en un momento que ha definido como el “salto cualitativo” al saberse que el extesorero tenía cuentas en Canadá y Estados Unidos.

Sobre tres grabaciones con Villarejo incorporadas a la causa, el exsecretario de Estado ha afirmado que no las recuerda, aunque tampoco las ha negado. Su tesis ha sido la misma: el comisario no le trasladó nada irregular “porque no lo hizo nunca”, aunque hablaba en voz baja, encadenaba asuntos distintos y en ocasiones le “aturdía un poco”.

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Noticia con información de EFE