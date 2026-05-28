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La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por el ‘caso Nummaria’ y ordena repetir el juicio con otro tribunal

Argumenta que la resolución recurrida no fundamenta de manera lógica la absolución de Duato y Bernardeu

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Ana Duato
Ana Duato

La Audiencia Nacional ha decidido anular la resolución que absolvió a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeu en el conocido ‘caso Nummaria’. A raíz de esta decisión, el órgano judicial ha ordenado la celebración de un nuevo juicio a cargo de un tribunal distinto. Según la sentencia dictada por la Sala de Apelación, citada por Europa Press, también se modifica la condena impuesta al asesor fiscal y responsable del despacho, Fernando Peña.

El tribunal argumenta que la resolución recurrida no fundamenta de manera lógica la absolución de Duato y Bernardeu. Precisa, además, que sus competencias no permiten revocar el juicio de culpabilidad recogido en la sentencia recurrida ni dictar una condena en esta fase del proceso. La actriz está acusada de defraudar 1,9 millones de euros a Hacienda entre 2010-2017.

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