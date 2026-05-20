Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano

Un viajero con una maleta. (Librería libre de derechos)

La incertidumbre por la inestabilidad geopolítica, los problemas de abastecimiento en el sector aéreo y el reciente brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que dejó tres muertos por el virus Andes tras el confinamiento de más de 140 pasajeros en Tenerife, han puesto a prueba algo que la mayoría de los viajeros no revisa antes de comenzar sus vacaciones: qué cubre exactamente su seguro cuando se da una crisis sanitaria o de otro tipo en mitad de un viaje.

La respuesta tiene matices que conviene conocer antes de la temporada de verano. El primero y más determinante: en el momento en que los organismos públicos de salud asumen el control de una crisis, el seguro privado queda al margen. “Una vez la gestión de la crisis la asumen organismos como el de la Salud, actúa la parte pública y la parte privada poco puede hacer”, explicó Adrián Esteban, portavoz de la correduría de seguros Heymondo, en declaraciones a Infobae. El operativo de repatriación colectiva, los autobuses, los traslados coordinados entre países: todo eso es terreno de los organismos públicos, no de las pólizas privadas.

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Qué sí cubre el seguro y qué documentación guardar

Antes de que se declare la crisis como asunto de salud pública, los gastos médicos privados generados quedan cubiertos. Consultas por síntomas respiratorios, digestivos o de cualquier otro tipo entran dentro de la cobertura, aunque después se descubra que estaban vinculados al virus causante de una epidemia o pandemia. “Si yo voy al médico, me atienden y me facturan lo que sea correspondiente, todos esos gastos, igual que si fuese por una gastroenteritis, quedan cubiertos”, precisó Esteban.

Ahora bien, hay una condición que muchos viajeros desconocen: no todas las pólizas de viaje incluyen cobertura a bordo de cruceros. Las navieras no tienen acuerdos con aseguradoras, de modo que el pasajero paga en el momento la atención médica y después solicita el reembolso. Para que ese proceso no tenga contratiempos, Esteban señaló que son imprescindibles tres documentos: informe médico, factura y comprobante de pago con tarjeta. “Debe coincidir informe con factura, lo que me han hecho con lo que me están facturando, y luego el comprobante de pago. Con esto no voy a tener ningún tipo de problema”.

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El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre el sector turístico, asegurando que el transporte aéreo, principal vía de llegada de visitantes, tiene garantizado el suministro energético y que las reservas de vuelos hacia España están en aumento.

En cuanto el pasajero desembarca o es trasladado a tierra, la dinámica cambia: la aseguradora toma el control, contacta con sus hospitales colaboradores y el asegurado no tiene que adelantar dinero.

Posibles cancelaciones de vuelos

El impacto del episodio del MV Hondius sobre la demanda de seguros es, según Heymondo, limitado. El brote del MV Hondius, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó con riesgo moderado para los pasajeros y bajo a nivel global, fue el primero de hantavirus documentado en un crucero. El factor que más condiciona al sector de cara al verano no es el hantavirus, sino la incertidumbre geopolítica y el temor a anulaciones de vuelos. Diversas aerolíneas europeas ya han reducido rutas o advertido de ajustes operativos por el encarecimiento del queroseno tras la crisis en Oriente Medio y el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz.

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Aunque la mayoría se seguros de viaje sí cubren cancelaciones por enfermedad, cuando es la aerolínea la que suspende el vuelo las garantías varían según la compañía y la póliza contratada. La OCU, por su parte, asegura que los pasajeros tienen derecho a indemnización en estos casos.

Las perspectivas del sector de cara al verano

En cuanto a las expectativas para los próximos meses, “lo que más ha impactado, que no está relacionado con el crucero, es toda la situación geopolítica y la intranquilidad en cuanto a las posibles cancelaciones de las aerolíneas”, señaló Esteban. El resultado es una ralentización de las reservas anticipadas, con métricas por debajo de los niveles esperados y una tendencia hacia la reserva de última hora que, según el portavoz, está en línea con los datos del sector turístico en general.

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Aun así, el sector turístico español mantiene cierto optimismo porque España continúa percibiéndose como un destino seguro y estable. Turespaña destaca que esa imagen de seguridad, junto con la conectividad aérea y la diversificación de la oferta, está ayudando a sostener la demanda internacional incluso en un contexto global más incierto.

Los hoteleros españoles hablan incluso de una temporada “estable” más que expansiva. La patronal CEHAT advierte de que el verano dependerá mucho de cómo evolucione el conflicto en Oriente Próximo, ya que podría afectar a los costes energéticos, los márgenes de las aerolíneas y el comportamiento del consumidor europeo

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