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Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

China continúa liderando el sector mientras que Europa es la región que presentará un mayor crecimiento anual, según la AIE

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Vista lateral de un auto eléctrico azul oscuro conectado a una estación de carga blanca y gris en un entorno urbano con edificios modernos de fondo.
Un coche eléctrico cargando en una estación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, representando casi el 30% del total de ventas de automóviles nuevos, con China dominando el sector y el mercado europeo presentando un rápido crecimiento, según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para este año.

En su informe Global EV Outlook 2026 publicado este miércoles, la AIE analiza las tendencias de mercado y políticas públicas vinculadas al despliegue del vehículo eléctrico y otras áreas clave del sector de cara a este año, al mismo tiempo que hace un repaso de los resultados obtenidos en 2025 al respecto.

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El documento incorpora además datos preliminares del primer trimestre de 2026 en un contexto marcado por la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio.

Según el informe, las ventas globales de coches eléctricos, en torno a los 3,9 millones, han sido un 8% inferiores a las del mismo periodo del año anterior, principalmente debido a la caída de las ventas en China y Estados Unidos por cambios regulatorios.

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Sin embargo, esta contracción general se ha visto compensada por fuertes crecimientos en otras regiones: en Europa las ventas aumentaron cerca de un 30%, en Asia-Pacífico -excluyendo China- un 80% y en América Latina un 75%.

De cara a los próximos meses, la AIE prevé que en Europa se produzca un mayor crecimiento entre los principales mercados de vehículos eléctricos, con un aumento proyectado de las ventas de alrededor del 20% en 2026, de modo que uno de cada tres coches vendidos será de este tipo.

En China, se espera que las ventas de coches eléctricos también crezcan a lo largo de 2026, aunque a un ritmo más lento que en años previos, hasta alcanzar casi el 60% del total de ventas de automóviles y dominando el mercado mundial. Por su parte, en otras regiones como Latinoamérica se proyecta un aumento del 45%.

Las ventas globales de coches eléctricos crecen un 20% en 2025

Las ventas globales de coches eléctricos crecieron un 20% en 2025 hasta superar los 20 millones de unidades, lo que supuso que uno de cada cuatro vehículos nuevos vendidos en todo el mundo fuera eléctrico.

China volvió a posicionarse en 2025 como el mayor centro de fabricación de vehículos eléctricos del mundo, produciendo el 75% del total de coches de este tipo fabricados a nivel mundial el año pasado. Por su parte, los productores europeos y estadounidenses se situaron en torno al 15% cada uno.

En la imagen de archivo, detalle de un vehículo eléctrico. EFE/Román Rodríguez
En la imagen de archivo, detalle de un vehículo eléctrico. EFE/Román Rodríguez

Además, las exportaciones chinas de coches eléctricos se duplicaron hasta alcanzar un récord de más de 2,5 millones en 2025, ya que la producción superó la demanda interna. El país asiático también destacó en las ventas de camiones eléctricos, vehículos que han experimentado un alto crecimiento en los últimos meses.

El parque mundial eléctrico aumentará más de seis veces en 2035

El informe publicado este miércoles también realiza proyecciones de cara a los próximos años, previendo que, incluso sin nuevas políticas impulsoras, el parque mundial de vehículos eléctricos (sin incluir motos y triciclos) crezca más de seis veces para 2035, hasta alcanzar los 510 millones, frente a los cerca de 80 millones actuales.

Al mismo tiempo, se prevé que la cuota de mercado de los coches con motor de combustión interna siga disminuyendo en todos los escenarios.

Por regiones, el Sudeste Asiático destaca como uno de los focos de mayor dinamismo donde se proyecta que la cuota de mercado de los coches eléctricos aumente hasta tres veces para 2035. La AIE pone en relevancia el caso de Vietnam que, al contar con un fabricante nacional de vehículos eléctricos de tamaño considerable, podría alcanzar una cuota de mercado superior al 80%.

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