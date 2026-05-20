Los postres más tipicos de Castilla y León, provincia a provincia: un mapa completo desde las aceitadas hasta los amarguillos

Esta infografía ilustra los postres tradicionales de Castilla y León, mostrando un dulce típico por cada una de sus nueve provincias con información sobre sus ingredientes clave y características únicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Castilla y León, una de las regiones más grandes de España, no solo es conocida por su rica historia y variados paisajes, sino también por su deliciosa gastronomía. Especial importancia tiene su enorme universo dulce; cada pueblo, ciudad y provincia cuenta con sus propias recetas, muchas de ellas vinculadas a la tradición de los conventos o, incluso, a fechas señaladas como la Semana Santa. Estos son los postres tradicionales más curiosos de cada provincia castellanoleonesa.

León: Nicanores de Boñar

Nicanores de Boñar (Embutidos Yordas)

Los nicanores son un dulce típico de la localidad de Boñar, en la provincia de León. Su creación se atribuye al pastelero Nicanor Rodríguez González, quien fundó en 1880 un obrador donde desarrolló un nuevo dulce de hojaldre que inicialmente recibió el nombre de hojaldras. El creciente reconocimiento llevó a que este producto pasara a denominarse ‘nicanores’ en honor a su creador. Estos dulces se preparan a partir de una masa de hojaldre compuesta por harina de trigo, mantequilla y huevos, moldeada en una curiosa forma de margarita, y cubierta con azúcar glas.

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Valladolid: Mantecados de Portillo

Mantecados de Portillo (Wikimedia)

Los mantecados de Portillo, originarios de la provincia de Valladolid, constituyen uno de los ejemplos más antiguos de repostería tradicional de Castilla y León, con documentos que acreditan su presencia desde el siglo XV. Este dulce, elaborado de forma artesanal durante más de 500 años, se caracteriza por su glaseado blanco, que los diferencia de otras variantes de mantecados y les ha valido diversos nombres locales, como “bollo blanco”, “bollo bañado”, “zapatillas” o “portillanos”. En la actualidad, los mantecados de Portillo mantienen íntegra su receta y presentación característica: forma elíptica y una generosa capa de azúcar blanca que conserva su aspecto original.

Ávila: Yemas de Santa Teresa

Yemas de Santa Teresa (Wikimedia Commons)

La provincia de Ávila encuentra un producto emblemático en las yemas de Santa Teresa. Estas yemas dulces se elaboran desde hace ya varios siglos y no hay visitante que vaya a la ciudad y que no se lleve una cajita de este dulce manjar artesano. Elaboradas únicamente con yemas de huevo, azúcar y limón, se distinguen por su textura esponjosa y su color amarillo anaranjado. Se elaboran con un proceso completamente manual, que acaba con el espolvoreado final de una capa de azúcar glass.

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Zamora: Aceitadas

Aceitadas de Zamora (Wikimedia Commons)

En la provincia de Zamora, las aceitadas representan un dulce habitual de la Semana Santa, periodo en el que están especialmente indicadas por emplear únicamente aceite de oliva en su fabricación, excluyendo cualquier grasa de origen animal como la manteca de cerdo o la mantequilla. Estas pastas de textura algo dura han acompañado las celebraciones desde tiempos medievales y continúan siendo un símbolo de la Pascua local.

Soria: Costrada

La costrada, dulce típico de Alcalá de Henares

La costrada soriana es uno de los postres más queridos en esta provincia, una receta que destaca por sus capas superpuestas de hojaldre crujiente, relleno de crema y, en su versión más reciente, también con nata. Su estructura rectangular se remata con hojaldre desmenuzado, azúcar glas y, en ocasiones, almendra picada, aportando una combinación de texturas muy presentes en las celebraciones de la provincia de Soria.

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Segovia: Ponche segoviano

Ponche segoviano, un postre con un siglo de historia (Adobe Stock)

El ponche segoviano, postre representativo de esta provincia, consiste en un bizcocho rectangular humedecido en almíbar, relleno de crema pastelera y cubierto por una capa de mazapán y azúcar glas. Debemos el origen de este dulce al confitero Frutos García, el primero en comercializarlo en 1926. Tuvo entonces tanto éxito que el rey Alfonso XIII de España, quien lo había probado durante una de sus estancias en el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, le animó a que lo presentara en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, en la que ganó la medalla de oro y le proporcionó una gran repercusión.

Burgos: postre del abuelo

Postre del abuelo, a base de queso de Burgos, miel y nueces (Adobe Stock)

En la provincia de Burgos existen una gran variedad de postres, aunque esta es una de las más curiosas. El queso de Burgos es el protagonista del conocido como postre del abuelo, una receta en la que el queso se acompaña con un poco de miel y unas cuantas nueces ya peladas. La clave para su elaboración radica en la calidad de los ingredientes, especialmente en el queso, que es el protagonista indiscutible de este plato.

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Salamanca: chochos charros

Chochos, un postre típico de Salamanca (Flickr)

En Salamanca, los denominados chochos charros, también conocidos como garbanzos dulces, consisten en almendras enteras recubiertas de una capa de azúcar aromatizado, habitualmente con canela, y una textura crujiente. Su origen exacto se desconoce y su elaboración sigue siendo, a día de hoy, completamente artesanal. Muy consumido a lo largo de todo el año, especialmente en Navidad, su elaboración es un secreto bien guardado entre los confiteros y pasteleros de la zona.

Palencia: amarguillos de Villoldo

Amarguillos, un postre conventual a base de almendra (Flickr)

Ampliamente conocidos en la provincia de Palencia, los ‘amarguillos’ de Villoldo se han hecho un hueco entre los productos típicos relacionados con la pastelería. Estas pastas de almendra se asocian con los conventos de clausura, donde las monjas han perfeccionado estas recetas a lo largo de los siglos, haciendo de ellas un verdadero tesoro de la repostería conventual.

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En su versión más popular, también la más sencilla, los amarguillos se componen de tres ingredientes básicos: almendra, huevo y azúcar. Estos ingredientes confieren a estos dulces conventuales un delicioso sabor y una textura única, crujiente por fuera, pero suave y ligeramente esponjosa por dentro.