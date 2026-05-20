La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

Airbus y la Armada española completan con éxito un ejercicio multidominio con plataformas tripuladas y no tripuladas (Armada)

La Armada española ha logrado por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de sistemas aéreos no tripulados desde un helicóptero y un buque durante un ejercicio táctico inédito en la base de Rota. La operación, en la que colaboró Airbus Helicopters, supone un avance significativo en la integración de nuevas tecnologías en las operaciones navales españolas.

El ensayo refuerza la apuesta por capacidades multidominio que permiten a las fuerzas armadas acceder a información más allá de los sensores tradicionales. La maniobra integró el buque de acción marítima Rayo, un helicóptero H135 de la Armada y dos drones distintos, el Flexrotor de Airbus y el Alpha 900 desarrollado por Alpha Unmanned Systems. La coordinación entre medios tripulados y no tripulados se realizó mediante la solución HTeaming, una tableta que permite a los pilotos y tripulaciones gestionar de manera unificada y flexible los diferentes sistemas aéreos desplegados en el entorno naval.

PUBLICIDAD

Así fue el asalto de la Armada francesa a un buque con miles de kilos de cocaína en aguas cercanas a la Polinesia (Armada de Francia)

Integración tecnológica y operaciones multidominio

Durante el ejercicio, ambas plataformas no tripuladas realizaron despegues y aterrizajes desde el BAM Rayo en movimiento, demostrando la capacidad de operar en condiciones reales de misión. El piloto del H135, a bordo del helicóptero, tomó el control directo de los drones mediante la tableta HTeaming. Integra el sistema Alpha 900, lo que permite el uso con diferentes fabricantes y modelos de aeronaves no tripuladas.

El simulacro consistió en una persecución de una lancha rápida dentro de una operación ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento). Durante la acción, el Flexrotor y el Alpha 900 siguieron el objetivo y transmitieron imágenes en tiempo real tanto al helicóptero como al buque. Esta transmisión de datos en directo permitió que el personal a bordo del Rayo accediera inmediatamente a información visual desde zonas alejadas de sus propios sensores, mejorando la capacidad de respuesta y la toma de decisiones en situaciones de riesgo o en operaciones de vigilancia marítima.

PUBLICIDAD

Los datos recabados por los sistemas no tripulados se integraron en NAIAD (Sistema Naval Avanzado e Integrado de Defensa para Vehículos Autónomos), la plataforma táctica desarrollada por Navantia para la gestión y control de vehículos no tripulados. Esta integración posibilitó el mando, control e interoperabilidad de sistemas aéreos, de superficie y submarinos dentro del SCOMBA, el sistema de gestión de combate de los buques de la Armada.

La Armada termina el ejercicio ‘Marsec-26’ tras colaborar con la Policía Nacional en salvamento marítimo o protección ante el tráfico de drogas (Ministerio de Defensa)

Un precedente para el futuro de la defensa naval

Este ensayo marca un precedente en la modernización de las operaciones navales españolas, abriendo la puerta a ejercicios más avanzados y al desarrollo de nuevos conceptos operativos donde la colaboración entre plataformas tripuladas y no tripuladas será esencial. La capacidad de controlar y coordinar múltiples sistemas en tiempo real multiplica la eficacia de las misiones de vigilancia, reconocimiento y respuesta ante amenazas asimétricas en el entorno marítimo.

PUBLICIDAD

La colaboración entre Airbus Helicopters, Alpha Unmanned Systems y Navantia, junto al respaldo y la confianza de la Armada española, refuerza el liderazgo nacional en innovación tecnológica aplicada a la defensa. Se prevé que próximos desarrollos exploren la integración de enjambres de drones y la conexión con otros medios navales, aéreos y terrestres, consolidando a la Armada española como referente en operaciones multidominio en Europa.