Más Madrid pone fin a su guerra civil con una lista única para las primarias: Mónica García liderará el partido y Emilio Delgado optará al Congreso

Mónica García y Emilio Delgado la caseta de Más Madrid en las fiestas de Móstoles. (A. Pérez Meca/Europa Press)

Más Madrid resuelve la guerra civil por el liderazgo del partido tras pactar una lista única para las primarias con Mónica García a la cabeza y Emilio Delgado como ‘número 3′ en la lista para el Congreso de los Diputados, según una información adelantada por elDiario.es y confirmada por Infobae.

La configuración definitiva estipula que la líder de Más Madrid figurará como número uno de la lista para las primarias. Manuela Bergerot, portavoz en la Asamblea, ocupará el segundo puesto, mientras que Emilio Delgado, el tercero. El apodado como el ‘Rufián de Móstoles’ será uno de los referentes en la Cámara Baja junto a la diputada Tesh Sidi, que aparece como número uno, y del diputado autonómico Eduardo Rubiño.

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Las candidaturas para las primarias podrán inscribirse del 1 al 15 de junio. El día 19 se anunciarán las definitivas y la votación se desarrollará los días 4, 5 y 6 de julio, con publicación de resultados prevista para el 8 de julio.

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