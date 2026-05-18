Shakira vuelve a hablar de Piqué: “Si no hubiera sido por ‘Waka Waka’, no hubiera conocido al padre de mis hijos”

La cantante Shakira en un concierto. (Live Nation)

Hay canciones que marcan una carrera y otras que terminan cambiando una vida entera. Para Shakira, Waka Waka pertenece claramente al segundo grupo. Quince años después de convertirse en el himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, la artista colombiana ha vuelto a hablar del tema que no solo la consolidó como una de las estrellas latinas más importantes del planeta, sino que también la llevó a conocer a Gerard Piqué, padre de sus hijos.

La cantante se ha sincerado en una entrevista concedida a Caracol TV, donde ha recordado con emoción todo lo que supuso aquella etapa tanto en lo profesional como en lo personal. Y aunque su relación con el exfutbolista terminó hace ya tiempo y no precisamente de la mejor manera, Shakira tiene claro que aquella historia le dejó el regalo más importante de su vida: Milan y Sasha.

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La barranquillera compartió el escenario con sus dos hijos en Buenos Aires - crédito @Shakira

“Si no hubiera sido por Waka Waka, no hubiera conocido al padre de mis hijos. Quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que son lo mejor que me ha pasado”, confesó la artista, dejando una de sus declaraciones más sinceras sobre su pasado con Piqué.

La cantante incluso bautizó cariñosamente a sus hijos como sus “wakabebés”, recordando el vínculo tan especial que existe entre aquel éxito mundial y el nacimiento de los pequeños. “Vinieron al mundo a través de esa canción, que fue mágica en mi vida”, añadió emocionada.

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El tema que cambió para siempre la vida de Shakira

Aunque Shakira ya era una estrella internacional antes de 2010 gracias a temas como Hips Don’t Lie, La Tortura, Suerte, Loba o Ciega, sordomuda, lo cierto es que Waka Waka supuso un punto de inflexión definitivo en su carrera. El tema se convirtió en un fenómeno global, sonó durante meses en todo el mundo y todavía hoy sigue siendo uno de los himnos deportivos más recordados de la historia reciente.

Shakira anuncia su residencia en Madrid para el fin de gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' (Live Nation/Sony Music)

Pero más allá de las cifras, los récords y el impacto económico que tuvo la canción, para la artista lo verdaderamente importante fue todo lo que ocurrió después. Porque fue precisamente durante la preparación y promoción del Mundial cuando conoció a Gerard Piqué, entonces jugador del FC Barcelona y de la selección española.

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Aquel encuentro dio inicio a una de las relaciones más mediáticas y seguidas del panorama internacional. Durante más de una década, Shakira y Piqué formaron una de las parejas más famosas del mundo y construyeron juntos una familia con el nacimiento de Milan y Sasha.

La ruptura, anunciada en 2022, estuvo marcada por la polémica y por canciones que la propia Shakira dedicó indirectamente al exfutbolista, especialmente en su viral sesión con Bizarrap. Sin embargo, pese al desgaste de la relación, la colombiana nunca ha ocultado que sus hijos son lo más importante de su vida y el gran vínculo positivo que conserva de aquella historia.

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Gerard Piqué y Shakira en una imagen de archivo.

“Es una de las canciones más importantes de mi carrera y de mi historia musical, pero sobre todo a nivel humano. Por el milagro de haber concebido esos dos niños, que son lo más importante de mi vida”, aseguró durante la entrevista.

Su regreso musical al universo de los Mundiales

Las declaraciones de Shakira llegan además en un momento especialmente simbólico para ella. La artista vuelve a estar ligada a un Mundial de fútbol, algo que inevitablemente ha despertado recuerdos y comparaciones con aquella etapa de Waka Waka.

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La colombiana participará en la banda sonora del Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Lo hará con Dai Dai, una nueva canción en la que colabora junto al artista nigeriano Burna Boy y que además cuenta con la composición de Ed Sheeran.

Shakira interpretará el tema oficial del nuevo Mundial de fútbol. (Shakira / Instagram)

Lejos de quedarse únicamente en el espectáculo musical, Shakira ha explicado que este nuevo proyecto también tiene una importante vertiente solidaria. La cantante aseguró que donará el cien por cien de sus royalties a iniciativas educativas impulsadas por la FIFA. “Cada vez que la canción suene en la radio o en las plataformas, todos vamos a estar haciendo un esfuerzo común para crear oportunidades para la educación en el mundo”, explicó.

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