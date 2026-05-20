La reina Letizia se envuelve en rojo con guiños a la princesa Leonor: los pendientes que comparten y el mismo vestido que tiene su hija en verde

La reina Letizia en la entrega de la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario (Europa Press)

En la entrega de la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario, celebrada esta mañana en el Palacio del Senado de Madrid, la reina Letizia ha optado por un conjunto completamente rojo. La elección no solo reafirma su predilección por las firmas nacionales, sino que también destaca la continuidad de su apuesta por la moda sostenible y funcional, acorde a las exigencias de su agenda institucional.

La reina Letizia ha recuperado un vestido midi rojo de Adolfo Domínguez, que estrenó el 10 de octubre de 2025 durante el Día Mundial de la Salud Mental en Madrid. Este diseño, destacado por su cuello a la caja, manga corta tipo capa y falda evasé con abertura frontal, evidencia la versatilidad de su armario y el compromiso con la reutilización de prendas referentes del diseño español.

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El evento en el Senado se enmarca en una semana especial para la monarca, que este viernes 22 de mayo de 2026 celebrará el 22º aniversario de su boda con el rey Felipe VI. Antes de esta conmemoración privada, el protocolo oficial contempla varios actos, siendo la entrega de estos galardones el primero recogido en su agenda.

La reina Letizia en la entrega de la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario (Europa Press)

El vestido que comparte con la princesa Leonor

La decisión de vestirse de rojo refuerza una constante en sus apariciones públicas recientes, en las que el color, símbolo de seguridad y poder, aparece como distintivo de su estilo. La conexión entre madre e hija también se ha hecho visible a través de este vestido.

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La princesa Leonor posee el mismo diseño de Adolfo Domínguez en color verde, estrenado durante la Solemne Sesión de Apertura de la XV Legislatura de las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados el 19 de noviembre de 2023. Esta coincidencia en las elecciones de vestuario demuestra la afinidad estilística entre ambas, así como la tendencia a compartir prendas y accesorios dentro de la familia real.

La reina Letizia en la entrega de la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario (Europa Press)

El ‘look’ de la reina Letizia

El vestido seleccionado pertenece a la colección de Adolfo Domínguez, caracterizado por una falda de línea evasé y una silueta femenina. La reina ha completado el conjunto tonal con unos zapatos destalonados en rojo de Magrit, firma a la que acude con frecuencia por su comodidad y diseño, y una cartera de piel roja de Menbur con detalle de flamenco en dorado, que conserva en su vestidor desde 2017.

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En cuanto a joyas, ha seleccionado su anillo de Coreterno, pieza habitual en sus apariciones, y pendientes I Am Red de la marca española Gold&Roses, realizados en oro rosa, diamantes y rubíes. Estrenados por primera vez el 4 de octubre de 2022, estos pendientes también han sido llevados en diversas ocasiones por la princesa Leonor, quien los utilizó públicamente el 19 de junio de 2024 durante el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI.

La reina Letizia ha destacado este jueves que "la salud es un asunto global", como ya demostró la pandemia de Covid-19 y "está volviendo a demostrar el hantavirus", tras subrayar que cuidar la salud "es la inversión más rentable que existe", además de "obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, de dignidad y de equidad". (Fuente: Casa Real)

Uniendo prendas y accesorios nacionales en tonos coordinados, el estilo de la reina Letizia resalta por la coherencia visual y la preferencia por marcas españolas reconocidas por su calidad y artesanía. La trayectoria reciente de la reina Letizia vuelve a poner de manifiesto su inclinación por prendas funcionales, cómodas y sostenibles. En sus elecciones, prioriza diseños de corte atemporal, como este vestido midi de Adolfo Domínguez, que ya seleccionó tanto en otoño como en esta nueva cita de primavera, demostrando la vigencia y adaptabilidad de la prenda a diferentes temporadas.

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