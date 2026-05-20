España

La reina Letizia se envuelve en rojo con guiños a la princesa Leonor: los pendientes que comparten y el mismo vestido que tiene su hija en verde

La monarca ha reutilizado un vestido de Adolfo Domínguez para acudir a la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario

Guardar
Google icon
La reina Letizia en la entrega de la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario (Europa Press)
La reina Letizia en la entrega de la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario (Europa Press)

En la entrega de la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario, celebrada esta mañana en el Palacio del Senado de Madrid, la reina Letizia ha optado por un conjunto completamente rojo. La elección no solo reafirma su predilección por las firmas nacionales, sino que también destaca la continuidad de su apuesta por la moda sostenible y funcional, acorde a las exigencias de su agenda institucional.

La reina Letizia ha recuperado un vestido midi rojo de Adolfo Domínguez, que estrenó el 10 de octubre de 2025 durante el Día Mundial de la Salud Mental en Madrid. Este diseño, destacado por su cuello a la caja, manga corta tipo capa y falda evasé con abertura frontal, evidencia la versatilidad de su armario y el compromiso con la reutilización de prendas referentes del diseño español.

PUBLICIDAD

El evento en el Senado se enmarca en una semana especial para la monarca, que este viernes 22 de mayo de 2026 celebrará el 22º aniversario de su boda con el rey Felipe VI. Antes de esta conmemoración privada, el protocolo oficial contempla varios actos, siendo la entrega de estos galardones el primero recogido en su agenda.

La reina Letizia en la entrega de la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario (Europa Press)
La reina Letizia en la entrega de la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario (Europa Press)

El vestido que comparte con la princesa Leonor

La decisión de vestirse de rojo refuerza una constante en sus apariciones públicas recientes, en las que el color, símbolo de seguridad y poder, aparece como distintivo de su estilo. La conexión entre madre e hija también se ha hecho visible a través de este vestido.

PUBLICIDAD

La princesa Leonor posee el mismo diseño de Adolfo Domínguez en color verde, estrenado durante la Solemne Sesión de Apertura de la XV Legislatura de las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados el 19 de noviembre de 2023. Esta coincidencia en las elecciones de vestuario demuestra la afinidad estilística entre ambas, así como la tendencia a compartir prendas y accesorios dentro de la familia real.

La reina Letizia en la entrega de la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario (Europa Press)
La reina Letizia en la entrega de la XV Edición de los Premios Luis Carandell de Periodismo Parlamentario (Europa Press)

El ‘look’ de la reina Letizia

El vestido seleccionado pertenece a la colección de Adolfo Domínguez, caracterizado por una falda de línea evasé y una silueta femenina. La reina ha completado el conjunto tonal con unos zapatos destalonados en rojo de Magrit, firma a la que acude con frecuencia por su comodidad y diseño, y una cartera de piel roja de Menbur con detalle de flamenco en dorado, que conserva en su vestidor desde 2017.

En cuanto a joyas, ha seleccionado su anillo de Coreterno, pieza habitual en sus apariciones, y pendientes I Am Red de la marca española Gold&Roses, realizados en oro rosa, diamantes y rubíes. Estrenados por primera vez el 4 de octubre de 2022, estos pendientes también han sido llevados en diversas ocasiones por la princesa Leonor, quien los utilizó públicamente el 19 de junio de 2024 durante el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI.

La reina Letizia ha destacado este jueves que "la salud es un asunto global", como ya demostró la pandemia de Covid-19 y "está volviendo a demostrar el hantavirus", tras subrayar que cuidar la salud "es la inversión más rentable que existe", además de "obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, de dignidad y de equidad". (Fuente: Casa Real)

Uniendo prendas y accesorios nacionales en tonos coordinados, el estilo de la reina Letizia resalta por la coherencia visual y la preferencia por marcas españolas reconocidas por su calidad y artesanía. La trayectoria reciente de la reina Letizia vuelve a poner de manifiesto su inclinación por prendas funcionales, cómodas y sostenibles. En sus elecciones, prioriza diseños de corte atemporal, como este vestido midi de Adolfo Domínguez, que ya seleccionó tanto en otoño como en esta nueva cita de primavera, demostrando la vigencia y adaptabilidad de la prenda a diferentes temporadas.

Temas Relacionados

Reina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano

Las aseguradoras recuerdan que la cobertura cambia cuando una crisis sanitaria pasa a manos de las autoridades públicas ante la incertidumbre de los viajeros por la situación sanitaria y geopolítica

Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano

Receta de bizcocho de plátano sin gluten: un postre saludable y delicioso que puedes preparar en solo 15 minutos

La jugosidad y la textura esponjosa, unidas a su sabor intenso, son las señas de identidad de un dulce que es clave en la repostería casera

Receta de bizcocho de plátano sin gluten: un postre saludable y delicioso que puedes preparar en solo 15 minutos

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

El ejercicio mejora el acceso a información más allá de los sensores convencionales

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Más Madrid pone fin a su guerra civil con una lista única para las primarias: Mónica García liderará el partido y Emilio Delgado optará al Congreso

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

ECONOMÍA

Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano

Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano

Eliminar la tarifa regulada eléctrica PVPC como propone Bruselas es una “decisión precipitada”, según la OCU

Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”