España

La vitamina B12 podría ser la solución para combatir diferentes tipos de cáncer, según los expertos

Esta sustancia se conocía como uno de los “héroes” de la nutrición, siendo vital para ayudar a producir ADN. Pero, ¿cómo interviene la vitamina B12 en el cáncer?

Guardar
Google icon
Primer plano de una pastilla de vitamina B12 ovalada de color rojo con "B12" grabado, sobre una superficie blanca y brillante que la refleja.
Una tableta de vitamina B12 de color rosa se muestra en primer plano sobre una superficie reflectante, destacando su importancia en la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Normalmente asumimos que, si obtenemos las cantidades correctas, nuestro cuerpo funcionará a la perfección y brillará con salud. Sin embargo, la realidad es mucho más matizada y compleja, especialmente cuando hablamos de enfermedades oncológicas. Tradicionalmente, se ha considerado que tomar suplementos es siempre positivo para nuestro organismo, pero los expertos han descubierto que la verdadera solución para combatir diversos tipos de cáncer podría residir en comprender y monitorear el comportamiento de una vitamina en concreto: la vitamina B12.

Esta sustancia ha sido conocida durante muchos años como uno de los “héroes” de la nutrición, siendo vital para mantener el cuerpo funcionando correctamente, ayudar a producir ADN y proteger nuestros nervios. Dado que las plantas no la producen, esta vitamina se encuentra naturalmente solo en productos derivados de animales, por lo que su deficiencia es común en dietas basadas en plantas. El cáncer comienza con el daño al ADN, y se cree que la deficiencia severa de B12 interfiere indirectamente con los procesos que usan las células para copiar y reparar este material genético.

PUBLICIDAD

Sin embargo, estudios recientes consultados por ScienceAlert han enturbiado las aguas, revelando que tanto niveles anormalmente bajos como anormalmente altos de B12 están presentes en casos de cáncer alrededor del mundo. El estudio ‘Association between Vitamin B12 Levels and Colon Cancer Survival: A Global Network Study’ ha descubierto que la B12 actúa como una poderosa herramienta de predicción y rastreo clínico.

Primer plano de una cápsula de color rojo brillante con la inscripción 'B12' en relieve, apoyada sobre una superficie blanca.
Una cápsula de vitamina B12 de color rojo brillante se encuentra sobre una superficie blanca, simbolizando la importancia de este suplemento vital para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la investigación, se evaluó a 37.106 pacientes con cáncer de colon y pudieron comprobar que aquellos con niveles elevados de este nutriente en sangre (más de 1.000 pg/mL) mostraron una tasa de supervivencia global significativamente menor (59,4 meses) en comparación con aquellos que tenían niveles normales (129,8 meses) o bajos (137,3 meses). Además, los pacientes con B12 elevada presentaron una mayor carga metastásica al momento del diagnóstico y una mayor incidencia de metástasis en el hígado y los pulmones durante el primer año.

PUBLICIDAD

¿Es la vitamina B12 la que causa el cáncer?

Los autores del estudio son claros al respecto: “Estos hallazgos identifican la relevancia clínica potencial de la B12 como biomarcador para las metástasis y la supervivencia del cáncer de colon”. Es decir, la vitamina B12 se convierte en una solución estratégica en la oncología moderna, no como una cura directa, sino como un biomarcador crucial que permite a los médicos identificar enfermedades agresivas a tiempo y rastrear su propagación.

En este escenario, el estudio también ha descubierto que el gen MTR (sintasa de metionina dependiente de B12) está muy elevado en los tejidos del cáncer de colon, lo que sugiere que las células tumorales tienen una alta demanda metabólica de esta vitamina para proliferar. Entonces, ¿es la vitamina B12 la que causa el cáncer cuando sus niveles suben? La respuesta corta es no; en realidad, se trata de una causalidad inversa. De hecho, otro estudio de 2022 (’High Plasma Vitamin B12 and Cancer in Human Studies’) ya analizó exhaustivamente esta causalidad.

Un frasco de pastillas volcadas forman el texto "B12" - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la investigación, los autores explican que el hígado almacena grandes cantidades de B12, y cuando las células hepáticas se dañan por culpa de tumores u otras enfermedades, la vitamina B12 se libera de golpe al torrente sanguíneo. Por lo tanto, los altos niveles de B12 en plasma son el resultado del daño celular y tisular secundario al cáncer, y no su origen.

Esta última revisión también destacó que los tejidos tumorales y ciertas células inmunes como los neutrófilos encargados de atacar al tumor sobreexpresan una proteína fijadora de vitamina B12 llamada TCN1 (haptocorrina). Al parecer, esta proteína captura la B12 y la atrapa en la circulación, elevando los niveles en los análisis de sangre. Aunque, los autores concluyeron que “no hay evidencia suficiente para asumir que el plasma alto en vitamina B12, la ingesta alta de B12 o el tratamiento con dosis farmacológicas de vitamina B12, estén causalmente relacionados con el cáncer”.

En cambio, diagnosticar y tratar la deficiencia de vitamina B12 en los pacientes con cáncer sigue siendo imperativo para evitar graves secuelas neurológicas y hematológicas. Los expertos en la revista ScienceAlert determinan que la clave para la prevención parece ser emular el cuento de “Ricitos de Oro” (Goldilocks): aterrizar en la cantidad de ingesta que es “simplemente correcta” y mantener el equilibrio.

Temas Relacionados

VitaminasCáncerEnfermedadesNutriciónSuplementosEnfermedades y Medicamentos EspañaCienciaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 mayo

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 mayo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

Las primeras unidades fabricadas por la empresa CAF han hecho las primeras pruebas en Corella (Navarra) para preparar los metros a la automatización

Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

Cómo hacer pan de avena con queso sin harina de trigo: la receta perfecta para un resultado esponjoso apto para celíacos

Esta alternativa es la mejor solución para quienes no quieren renunciar al pan, pero buscan algo saludable y sin gluten

Cómo hacer pan de avena con queso sin harina de trigo: la receta perfecta para un resultado esponjoso apto para celíacos

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

El PSOE y el Gobierno mantienen que “vigilarán los pactos del PP con Vox” tras los comicios en Andalucía, especialmente por la voluntad de los de Abascal de condicionar el Gobierno a la cuestionada “prioridad nacional”

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

Estas son las primeras imágenes de los trenes automáticos que circularán por la Línea 6 del Metro de Madrid en 2027

Elecciones de Andalucía 2026, en directo: Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

El PP respalda a Moreno Bonilla y le da carta blanca para gobernar en solitario en Andalucía sin Vox: “Es muy complicado tumbar una investidura en estas circunstancias”

El director de la DGT anuncia el “nuevo impulso” a la baliza V-16 para este verano: “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás”

Teresa Rodríguez revela que padece cáncer después de que una usuaria en redes sociales se burlase de su aspecto al acudir a votar

ECONOMÍA

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Intentar echar a un inquilino puede acabar con el casero en la cárcel: amenazar o cambiar la cerradura pueden considerarse coacciones

Los técnicos de Hacienda rebajan a casi 35 millones de euros la devolución a Shakira: estos son los 20 días clave por los que se libra de la multa

Prohibir a los ‘fondos buitre’ comprar viviendas y frenar la adjudicación ‘a dedo’ de pisos protegidos, a debate en el Congreso

Europa pierde la carrera de la competitividad frente a EE.UU. y China: la UE solo ha aplicado el 15% del plan Draghi

El ‘sueldo extra’ de la transición energética: cambiar a vehículos eléctricos y bombas de calor reduce los gastos familiares en más de 2.000 euros anuales

DEPORTES

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral

Fermín se pierde el Mundial 2026 por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho