La vitamina B12 podría ser la solución para combatir diferentes tipos de cáncer, según los expertos

Una tableta de vitamina B12 de color rosa se muestra en primer plano sobre una superficie reflectante, destacando su importancia en la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Normalmente asumimos que, si obtenemos las cantidades correctas, nuestro cuerpo funcionará a la perfección y brillará con salud. Sin embargo, la realidad es mucho más matizada y compleja, especialmente cuando hablamos de enfermedades oncológicas. Tradicionalmente, se ha considerado que tomar suplementos es siempre positivo para nuestro organismo, pero los expertos han descubierto que la verdadera solución para combatir diversos tipos de cáncer podría residir en comprender y monitorear el comportamiento de una vitamina en concreto: la vitamina B12.

Esta sustancia ha sido conocida durante muchos años como uno de los “héroes” de la nutrición, siendo vital para mantener el cuerpo funcionando correctamente, ayudar a producir ADN y proteger nuestros nervios. Dado que las plantas no la producen, esta vitamina se encuentra naturalmente solo en productos derivados de animales, por lo que su deficiencia es común en dietas basadas en plantas. El cáncer comienza con el daño al ADN, y se cree que la deficiencia severa de B12 interfiere indirectamente con los procesos que usan las células para copiar y reparar este material genético.

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Sin embargo, estudios recientes consultados por ScienceAlert han enturbiado las aguas, revelando que tanto niveles anormalmente bajos como anormalmente altos de B12 están presentes en casos de cáncer alrededor del mundo. El estudio ‘Association between Vitamin B12 Levels and Colon Cancer Survival: A Global Network Study’ ha descubierto que la B12 actúa como una poderosa herramienta de predicción y rastreo clínico.

Una cápsula de vitamina B12 de color rojo brillante se encuentra sobre una superficie blanca, simbolizando la importancia de este suplemento vital para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la investigación, se evaluó a 37.106 pacientes con cáncer de colon y pudieron comprobar que aquellos con niveles elevados de este nutriente en sangre (más de 1.000 pg/mL) mostraron una tasa de supervivencia global significativamente menor (59,4 meses) en comparación con aquellos que tenían niveles normales (129,8 meses) o bajos (137,3 meses). Además, los pacientes con B12 elevada presentaron una mayor carga metastásica al momento del diagnóstico y una mayor incidencia de metástasis en el hígado y los pulmones durante el primer año.

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¿Es la vitamina B12 la que causa el cáncer?

Los autores del estudio son claros al respecto: “Estos hallazgos identifican la relevancia clínica potencial de la B12 como biomarcador para las metástasis y la supervivencia del cáncer de colon”. Es decir, la vitamina B12 se convierte en una solución estratégica en la oncología moderna, no como una cura directa, sino como un biomarcador crucial que permite a los médicos identificar enfermedades agresivas a tiempo y rastrear su propagación.

En este escenario, el estudio también ha descubierto que el gen MTR (sintasa de metionina dependiente de B12) está muy elevado en los tejidos del cáncer de colon, lo que sugiere que las células tumorales tienen una alta demanda metabólica de esta vitamina para proliferar. Entonces, ¿es la vitamina B12 la que causa el cáncer cuando sus niveles suben? La respuesta corta es no; en realidad, se trata de una causalidad inversa. De hecho, otro estudio de 2022 (’High Plasma Vitamin B12 and Cancer in Human Studies’) ya analizó exhaustivamente esta causalidad.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la investigación, los autores explican que el hígado almacena grandes cantidades de B12, y cuando las células hepáticas se dañan por culpa de tumores u otras enfermedades, la vitamina B12 se libera de golpe al torrente sanguíneo. Por lo tanto, los altos niveles de B12 en plasma son el resultado del daño celular y tisular secundario al cáncer, y no su origen.

Esta última revisión también destacó que los tejidos tumorales y ciertas células inmunes como los neutrófilos encargados de atacar al tumor sobreexpresan una proteína fijadora de vitamina B12 llamada TCN1 (haptocorrina). Al parecer, esta proteína captura la B12 y la atrapa en la circulación, elevando los niveles en los análisis de sangre. Aunque, los autores concluyeron que “no hay evidencia suficiente para asumir que el plasma alto en vitamina B12, la ingesta alta de B12 o el tratamiento con dosis farmacológicas de vitamina B12, estén causalmente relacionados con el cáncer”.

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En cambio, diagnosticar y tratar la deficiencia de vitamina B12 en los pacientes con cáncer sigue siendo imperativo para evitar graves secuelas neurológicas y hematológicas. Los expertos en la revista ScienceAlert determinan que la clave para la prevención parece ser emular el cuento de “Ricitos de Oro” (Goldilocks): aterrizar en la cantidad de ingesta que es “simplemente correcta” y mantener el equilibrio.