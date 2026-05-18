España

Primeras palabras de Shakira tras ganar su batalla judicial con Hacienda: “Un sistema que obliga a demostrar la inocencia desde la ruina económica y emocional”

Según la sentencia, la Administración no logró demostrar que la cantante colombiana permaneciera en territorio español más de los 183 días que exige la legislación para considerar a una persona residente fiscal

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La estrella del pop colombiana Shakira actúa durante su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el sábado 2 de mayo de 2026. (Foto AP/Silvia Izquierdo)
La estrella del pop colombiana Shakira actúa durante su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el sábado 2 de mayo de 2026. (Foto AP/Silvia Izquierdo)

La Audiencia Nacional le haya dado la razón a Shakira tras más de ocho años de batalla legal con la Agencia Tributaria. La artista colombiana, que fue cuestionada por el ejercicio presentado en el año 2011 y por el que defendía que no residía fiscalmente en España aquel año, ha celebrado una sentencia que considera “un alivio” tras una larga batalla judicial y mediática.

El fallo anula la resolución dictada en 2021 por el Tribunal Económico-Administrativo Central y concluye que Hacienda no logró acreditar que la cantante hubiera permanecido más de 183 días en España, requisito indispensable para considerarla residente fiscal. La decisión judicial supone además la devolución de las cantidades reclamadas por la Administración, junto a los intereses legales y las costas procesales, cifrado en más de 55 millones de euros.

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Tras conocerse la sentencia, Shakira ha emitido un contundente comunicado en el que ha cargado duramente contra el trato recibido durante estos años. “Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, ha expresado la cantante.

La artista ha lamentado además el desgaste personal y mediático que asegura haber sufrido desde el inicio de la investigación. “Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable. Se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, ha afirmado.

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Y finaliza con un tajante mensaje: “Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”.

La cantante colombiana Shakira evita la cárcel tras alcanzar un acuerdo.

Una estancia en España imposible de demostrar

La resolución judicial pone fin a un procedimiento centrado exclusivamente en el ejercicio fiscal de 2011, un caso distinto al proceso penal que afectó a los años posteriores y que terminó con un acuerdo entre la cantante y la Fiscalía en 2023. En esta ocasión, la Audiencia Nacional considera que la Agencia Tributaria no consiguió demostrar que Shakira tuviera en España ni su residencia habitual ni el núcleo principal de sus intereses económicos.

Durante aquel año, la cantante estaba inmersa en una gira internacional de grandes dimensiones, con actuaciones en decenas de países. Según defendió siempre su equipo jurídico, la intensidad de esa actividad hacía imposible que hubiera permanecido en territorio español el tiempo necesario para tributar como residente fiscal.

El tribunal también ha rechazado la interpretación de Hacienda sobre las denominadas “ausencias esporádicas” y ha dejado claro que la permanencia atribuida a la artista no alcanzaba el mínimo legal exigido. Además, descarta que existiera en ese momento un núcleo familiar o empresarial estable en España que justificara la obligación de tributar en el país por la totalidad de sus ingresos.

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