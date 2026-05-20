El error más común de los estudiantes durante los exámenes, según una nutricionista: “Está asociado con una disminución de la concentración y la memoria”

(Foto de ARCHIVO) Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). (Álvaro Ballesteros / Europa Press)2025

Tan solo faltan unas semanas para que los primeros bachilleres acudan a realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad. Estos exámenes, programados entre junio y julio, marcarán la carrera académica y profesional de miles de estudiantes en España que aspiran a conseguir un título universitario.

Muchos llevan preparándose todo el año acompañados de sus profesores y encaran ahora la recta final para dar lo mejor de sí en las diferentes materias a examen. En estos días, una buena rutina de estudio y descanso son claves para obtener los mejores resultados, pero en el rendimiento académico también influye la alimentación, aunque no siempre se lleva de la mejor manera.

PUBLICIDAD

Un estudio de la Universidad de Cádiz muestra que el consumo de azúcar aumenta durante los periodos de exámenes. Aperitivos dulces y bebidas energéticas son la elección principal de los jóvenes, azúcares simples que terminan siendo más perjudiciales que beneficiosos para el estudio. “El consumo de azúcares simples está asociado con una disminución de la concentración y la memoria. Generan picos rápidos de energía, pero después llegan las caídas de glucosa, que pueden provocar fatiga mental o dificultad para mantener la atención”, explica la nutricionista Paula Lope Santamaría.

La dieta ideal para los estudiantes

Una joven se relaja en casa comiendo chocolate, rodeada de fruta, frutos secos y agua en un ambiente cálido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista y profesora de TusClasesParticulares explica que no es necesario eliminar por completo el azúcar, pero sí priorizar alimentos que ayuden a mantener niveles de energía estables durante más tiempo. “Los cereales integrales son una fuente rica en carbohidratos complejos, que nos van a aportar glucosa durante varias horas, lo que ayuda a tener mayor energía y concentración durante las clases”, señala.

PUBLICIDAD

Así, recomienda incluir en cada comida cereales como la avena, el arroz o el pan integral, yogures naturales con frutos secos, fruta fresca, agua e infusiones. Tostadas integrales con aguacate, queso fresco o huevo también son un añadido interesante para las comidas.

La comida más importante será la que se haga antes de un examen, normalmente el desayuno. Para este caso, Lope Santamaría advierte de que un desayuno basado únicamente en cereales azucarados o bollería puede provocar un bajón de energía a mitad del examen. Esta comida “debe aportar suficiente energía para mantener la mente activa, pero sin generar un pico rápido que haga que a mitad del examen disminuya”, explica.

PUBLICIDAD

Por ello, recomienda combinar hidratos de absorción lenta, como el pan integral o la avena, con proteínas como el huevo, el yogur o el queso fresco; fruta fresca y una buena hidratación. “Aparte de esto, es esencial un buen descanso la noche anterior para asegurar que el cerebro está en las mejores condiciones para dar el máximo durante la prueba”, indica la nutricionista. “Para que el cerebro funcione correctamente, debemos descansar entre 7 y 8 horas diarias”, explica la especialista. “El rendimiento será mayor si cuidamos tanto la alimentación como el deporte y el descanso”, concluye.

Cuándo empieza la selectividad

Imagen de archivo: Estudiantes repasan apuntes antes de iniciar los exámenes del primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Universidad Autónoma de Madrid, a 3 de junio de 2024, en Cantoblanco, Madrid (España). (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Las fechas de la PAU varían según la comunidad autónoma, si bien la mayoría comenzarán los exámenes a principios de junio. Los primeros en enfrentarse a los exámenes serán los estudiantes de la Comunidad de Madrid: empezarán las pruebas el lunes 1 de junio. La convocatoria ordinaria se extenderá hasta el día 4 de junio.

PUBLICIDAD

La mayoría de autonomías esperarán un poco más para realizar su selectividad: Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, Asturias y Murcia celebrarán sus exámenes entre el 2 y el 4 de junio. En Canarias, se alargará hasta el viernes 5 de junio.

La convocatoria ordinaria más tardía será la de Cataluña, que ha programado sus exámenes entre el 9 y el 11 de junio. En Castilla-La Mancha se adelantan un día: la PAU se celebrará entre el 8 y el 10 de junio.

PUBLICIDAD