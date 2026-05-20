Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

Una mujer compra en un mercado en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

La brecha fiscal en el IVA de los hogares residentes en España alcanzó los 9.428 millones de euros en 2022, el equivalente al 13,3% de lo que el Estado debería haber recaudado por ese impuesto y al 0,69% del Producto Interior Bruto (PIB) de ese año, según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). La cifra mide la diferencia entre lo que los hogares habrían pagado si no existiera fraude en este gravamen y lo que efectivamente ingresó en las arcas públicas.

El trabajo supone la primera estimación de este tipo para España basada en microdatos de hogares. Los autores calcularon el tipo medio efectivo del IVA que pagarían los hogares en ausencia de fraude (un 11,98%) y lo aplicaron al consumo final registrado en la Contabilidad Nacional, que ascendió a 569.165 millones de euros en 2022. La diferencia entre esa recaudación teórica y la real arroja la brecha contabilizada a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE.

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Sin embargo, el fraude en los Impuestos Especiales arrastra una parte de esa brecha. Si se incorpora la evasión en tributos como el tabaco, los hidrocarburos o el alcohol, que forman parte de la base imponible del IVA, la brecha se reduce a 8.403 millones. Eso significa que más de 1.000 millones de euros de la brecha en el IVA tienen su origen directo en el incumplimiento de esos impuestos.

El fraude en el IRPF puede ascender hasta el 47%

El estudio de Fedea se suma a una serie de investigaciones recientes sobre el fraude fiscal en España. Desde el mismo centro de análisis estimaron que la brecha en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) oscila entre el 19% y el 47% de la cuota del impuesto para 2022. En el Impuesto sobre Sociedades, un trabajo de la Comisión Europea calculó una pérdida de entre el 20% y el 40% de la cuota para ese mismo año. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) calcula internamente la brecha fiscal en el IRPF y el IVA, pero no publica esos datos, según recoge la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe de administración tributaria de 2024.

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Los autores señalan que la magnitud estimada apunta a un margen potencial de mejora en la eficiencia recaudatoria del IVA, aunque advierten que cualquier interpretación en términos de política tributaria debe hacerse con cautela, dadas las limitaciones de los datos y la heterogeneidad de los mecanismos de incumplimiento.

La brecha en España casi duplica la media europea calculada desde Bruselas

La estimación de Fedea supera con claridad la que publica anualmente la Comisión Europea. Para 2022, Bruselas cifró la brecha total de cumplimiento en el IVA en España en 3.986 millones de euros para el conjunto del impuesto, no solo para los hogares, una cantidad inferior a la que el estudio español obtiene únicamente para el consumo privado de los residentes. La media de la Unión Europea (UE) se situó ese año en el 7% de la recaudación teórica, frente al 13,3% que arroja el cálculo de Fedea para los hogares españoles.

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Las diferencias metodológicas explican, en parte, esa distancia. La Comisión Europea aplica el llamado top-down consumption side approach, que parte de agregados macroeconómicos, mientras que Fedea construye su estimación desde abajo, con datos individuales de hogares calibrados a la Contabilidad Nacional.

Además, la perspectiva académica apunta a cifras aún más elevadas. Francesco Pappadà, del Banco de Francia, y Kenneth Rogoff, de la Universidad de Harvard, publicaron en 2025 en el Journal of the European Economic Association un estudio citado por Fedea que mide la economía sumergida a partir del incumplimiento en el IVA. Su indicador, denominado EVADE, estima para España una brecha total de cumplimiento próxima al 35% de los ingresos teóricos, una de las más altas de Europa junto con Grecia e Italia, y muy por encima de la media comunitaria.

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