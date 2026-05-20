La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Los jugadores de la selección española de fútbol (Europa Press)

Falta menos de un mes para que el Mundial 2026 dé el pistoletazo de salida. Muchas selecciones ya han anunciado la lista de convocados oficial que viajará a Estados Unidos para representar a su país en la cita mundialista. España lo hará el próximo lunes 25 de mayo. La expectación es cada vez mayor, dado que Luis de la Fuente se ha visto obligado a hacer ajustes de última hora debido a las bajas por lesión. El esquema titular, sin embargo, está claro. El seleccionador español tiene claro a quién quiere en su equipo para intentar conquistar de nuevo la Copa del Mundo Y lo cierto es que hay una larga lista de similitudes entre 2026 y 2010 que invitan al optimismo.

Ya desde el día del sorteo, quedaron en evidencia una serie de coincidencias entre el Mundial de 2026 con el torneo de 2010, en el que la selección española logró su primer y único título mundial en Sudáfrica. El paralelismo más evidente se encuentra en la conformación de los grupos: España volverá a disputar la fase inicial en el grupo H, exactamente igual que hace 16 años. Al conocer este dato, el propio Casillas manifestó su optimismo de cara a la cita de 2026: “Esperemos que pueda ser una continuidad de lo que pasó en Sudáfrica, respetamos mucho al resto de selecciones, pero España parte como una de las favoritas”.

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Otra coincidencia relevante es la del partido inaugural de la Copa del Mundo. En 2010, el arranque del torneo lo protagonizaron Sudáfrica y México, encuentro que terminó igualado 1 a 1 y quedó en la memoria colectiva por el gol y la celebración de Siphiwe Tshabalala. Para el Mundial de 2026, el enfrentamiento inicial contará con las mismas protagonistas que entonces, pero esta vez será México quien cuenta con la condición de local, ya que el país norteamericano es uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

España tras ganar el Mundial de 2010 (EFE/SRDJAN SUKI10)

Existen más similitudes entre las dos citas mundialistas. Una de ellas hace referencia a la corona europea. En la edición de 2010, la selección española llegó al Mundial como campeona de Europa, tras superar a Alemania en la final con un gol de Fernando Torres en 2008. Ahora, la situación es similar. España aterriza en la competición internacional como vigente campeona europea tras vencer en la final a Inglaterra con un gol de Mikel Oyarzabal.

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De Shakira y la canción del Mundial 2026 a Marcelo Bielsa

En el ámbito musical, la coincidencia también es llamativa. La cantante colombiana Shakira interpretará la canción oficial del Mundial de 2026, titulada ‘Dai Dai’. El significado de la frase en italiano es “vamos, vamos”, y marca la tercera participación consecutiva de la artista en la banda sonora de un Mundial. En 2010, su tema ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ acompañó la consagración de España en Sudáfrica. La presencia de Shakira se ha convertido en una especie de amuleto para la selección española.

El factor de los seleccionadores suma otro elemento coincidente. En 2010, México estuvo dirigido por Javier Aguirre, quien repetirá ese rol en 2026 al frente del seleccionado mexicano. Este hecho refuerza el paralelismo entre ambos torneos, ya que pocos entrenadores han tenido la oportunidad de liderar a su país en dos mundiales tan separados en el tiempo. Además, la selección española se cruzará nuevamente con Marcelo Bielsa, actual técnico de Uruguay. En 2010, Bielsa dirigía a Chile y fue rival de España en la fase de grupos. La posibilidad de enfrentarse otra vez en un Mundial añade un capítulo más a la larga lista de similitudes entre ambas ediciones.

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Luis de la Fuente anuncia la lista de los convocados para la Eurocopa 2024 de Alemania.

El Mundial de 2026 se presenta con múltiples elementos que remiten al histórico torneo de 2010. Una serie de coincidencias que invitan al optimismo. España es clara favorita para alzarse con la copa y esta lista de similitudes suma un grado de esperanza al torneo. El próximo 15 de junio, la selección española afrontará su primer partido mundialista ante Cabo Verde. A partir de ese momento, la suerte está echada y solo el fútbol podrá decidir quién se proclama campeón del Mundial.