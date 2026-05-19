Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

El estadio Santiago Bernabéu (EFE/Oscar Maya)

El Real Madrid vuelve a ocupar titulares en una temporada marcada por la controversia y las polémicas. Durante los últimos meses, el club ha estado inmerso en diferentes situaciones que han llamado la atención tanto de los medios nacionales como internacionales. A la ya conocida destitución de Xabi Alonso, se suman episodios como la disputa entre Fede Valverde y Aurélien Tchouameni y el enfrentamiento verbal entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa. Estos acontecimientos, lejos de apaciguar el clima en torno al club, han generado un ambiente de constante agitación, manteniendo al Real Madrid en el centro de la conversación pública y deportiva.

Este martes, un nuevo suceso vino a incrementar el revuelo habitual que rodea a la entidad blanca. Usuarios de diferentes países advirtieron un fenómeno insólito al utilizar la aplicación Google Maps para localizar el estadio Santiago Bernabéu. Diversos usuarios comenzaron a difundir en redes sociales capturas de pantalla en las que el nombre del estadio variaba de forma inesperada una vez se realizaba la búsqueda y se ampliaba el mapa sobre la ubicación exacta del recinto.

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Una captura de pantalla de Google Maps en el Estadio Santiago Bernabéu

En los testimonios compartidos, varios usuarios confirmaban que inicialmente, al escribir “Santiago Bernabéu” en el buscador de la aplicación, aparecía correctamente el nombre oficial del estadio. Sin embargo, al hacer zoom sobre el enclave del club, el nombre cambiaba y pasaba a leerse “Knockout de Tchouaméni”. Esta denominación alude directamente a la pelea que protagonizaron Fede Valverde y Aurélien Tchouameni, un episodio que generó una amplia repercusión mediática y que fue ampliamente comentado tanto en prensa escrita como en programas deportivos y redes sociales.

Las anomalías en la aplicación no quedaron ahí. Otros aficionados han reportado que, en determinados momentos y dispositivos, el estadio era denominado como “Mbappé dictador". Una situación que no ha pasado desapercibida y que viene a recoger la situación que vive el club blanco en la actualidad.

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Las polémicas del Real Madrid

El club blanco tiene claro que necesita cambios. Necesita un líder que se ponga al frente de un vestuario completamente roto. Los nueve incendios de las últimas semanas lo evidenciaron. El viaje a Italia de Mbappé con Ester Expósito, la confesión de Álvaro Carreras sobre el tortazo de Rüdiger, el altercado entre Valverde y Tchouaméni que acabó con el uruguayo en el hospital, la foto del francés durante el Clásico y sus polémicas palabras hacia Arbeloa o la rueda de prensa de Florentino y la convocatoria de elecciones a la presidencia. Una lista de situaciones que han tensado la cuerda blanca.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

La grada del Bernabéu ya evidenció su malestar con el equipo durante el último partido en el templo y ahora esperan soluciones. Fue durante el partido ante el Real Oviedo, donde los blancos se impusieron en el marcador por 2-0, pero la afición mostró su malestar con el equipo y, en especial, con Mbappé a quien dedicaron una atronadora pitada. Tampoco se escapó el presidente Florentino Pérez, a quien dedicaron una amplia gama de pancartas. Una afirmaba “Florentino culpable” y otra rezaba “Florentino, vete ya”. Ahora también Google Maps dedica reproches a los blancos.

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