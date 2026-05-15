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Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en Almería, en plena polémica contra Marlaska

El ministro del Interior fue abucheo y silbado este miércoles durante un acto de la Academia de Guardias Civiles de Baeza (Jaén) y deberá enfrentar a la oposición en el Congreso en la próxima sesión de control

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Imagen de archivo de embarcaciones de la Guardia Civil en el Mediterráneo (Europa Press)
Imagen de archivo de embarcaciones de la Guardia Civil en el Mediterráneo (Europa Press)

La embarcación ‘Audaz’, del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), ha sido embestida por una narcolancha durante una persecución la pasada noche en aguas alejadas de la costa de Almería. Un incidente en el que ningún funcionario ha resultado herido pero que se suma a los sucesos de la última semana, donde dos agentes fallecidos frente a las costas de Huelva mientras participaban en una persecución, lo que provocó el abucheo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante un acto de la Academia de Guardias Civiles de Baeza (Jaén), celebrado este miércoles.

Según han informado fuentes de la Agencia Tributaria, la lancha sospechosa iba cargada con petacas de gasolina. Durante el transcurso del operativo, la tripulación de la narcolancha logró huir utilizando otra embarcación neumática de apoyo. La patrullera del SVA sufrió la rotura de una de las ventanillas laterales junto al puente de mando, aunque únicamente el cristal quedó destruido, mientras que la lancha intervenida finalmente no pudo ser remolcada hasta el Puerto de Almería.

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El incidente se produce menos una semana después de la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de las costas de Huelva, en un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, y que costó la vida de dos agentes, dejando otros dos heridos, uno de ellos en estado grave.

Marlaska, en el punto de mira de los agentes y la oposición

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

Durante el acto celebrado este miércoles en Jaén, el ministro Marlaska trasladó sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos y aseguró compartir el dolor provocado por la tragedia. “Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido, permitidme, estoy rabioso”, declaró antes de ser interrumpido por abucheos y silbidos en un acto repleto de estudiantes y agentes de la Guardia Civil.

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Los silbidos y gritos se prolongaron durante cerca de ocho segundos, según pudo apreciarse durante el acto, obligando a la organización a intervenir por megafonía para reclamar “respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación”. Los abucheos procedían tanto de la zona reservada para agentes como de la grada ocupada por familiares y asistentes a la ceremonia.

Por su parte, la oposición ha adelantado este viernes que aprovechará la sesión de control al Gobierno de la próxima semana para exigir cuentas en el Congreso al ministro del Interior, ausente en el funeral de los agentes fallecidos. Según las preguntas registradas para la sesión del próximo miércoles, la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, pedirá saber si Marlaska cree que los agentes fallecidos en Huelva lo han hecho en un “accidente laboral”, en alusión a la calificación que dio a ambos fallecimientos María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido abucheado en la jura de nuevos guardias civiles en Baeza, Jaén.

Aumenta la agresividad contra los agentes del Estrecho

Tras los incidentes y el aumento de la actividad delictiva en el Estrecho, el Gobierno reconoció este jueves a través del Informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que hay más de 600 narcolanchas tipo go-fast sospechosas de llevar a cabo operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, principalmente en el área del Estrecho de Gibraltar, así como una mayor agresividad de los ‘narcos’ hacia los agentes de las Fuerzas de Seguridad, incluso usando armas de guerra.

“En lo que respecta al tráfico de hachís, en 2025 parece haberse reactivado la ruta desde Marruecos, principal productor mundial, hacia España”, señala el informe del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno. El informe analiza 2025 y cita el fallecimiento de un agente de la Gendarmería de Portugal en el río Guadiana, al ser embestida su embarcación oficial por una narcolancha. La semana pasada fallecieron dos agentes de la Guardia Civil cuando perseguían una narcolancha a 80 millas de Huelva.

“Cabe destacar que se han mantenido las agresiones y hostigamientos a miembros de las FCSE. Los narcotraficantes, en ocasiones, no dudan en embestir vehículos terrestres y embarcaciones cuando perciben riesgo de interceptación o pérdida de la droga, evidenciando una mayor agresividad hacia los agentes”, apunta.

Aunque el número de incidentes violentos registrados contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “no ha sido especialmente elevado en comparación con años anteriores”, Seguridad Nacional avisa de que “se está detectando una mayor capacidad ofensiva”, citando el uso de armas de guerra por estas organizaciones criminales.

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