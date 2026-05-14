Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Algunos aficionados mostraron su pancartas en contra de Florentino Pérez durante el partido frente al Oviedo (Composición Infobae)

El triunfo del Real Madrid sobre el Oviedo por 2-0 en el Santiago Bernabéu, en un partido sin relevancia clasificatoria, ha quedado en segundo plano ante el ambiente en las gradas. Durante el encuentro, la afición local dedicó pitos a Kylian Mbappé y se organizaron protestas contra Florentino Pérez mediante pancartas, aprovechando los saques de esquina para maximizar la visibilidad ante las cámaras.

La seguridad del club intervino retirando las pancartas, entre ellas una que decía “Florentino culpable” y otra que rezaba “Florentino, vete ya”, argumentando razones de normativa y seguridad por la ausencia de material ignífugo certificado.

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Estos incidentes reflejan el momento de tensión institucional que atraviesa el Real Madrid tras el anuncio de elecciones por parte de Florentino Pérez. El clima enrarecido en el estadio y la actuación inmediata de la seguridad han desplazado el foco mediático desde lo futbolístico hacia la protesta organizada contra la directiva, resaltando las divisiones internas en el club.

Ambiente frío y pitos

En el partido han coincidido varios elementos: el 2-0 final se ha resuelto con goles de Gonzalo, justo antes del descanso, y de Jude Bellingham ya en la segunda mitad. La cifra de asistencia se ha situado en 62.774 espectadores en un encuentro disputado en jueves y ya sin objetivos clasificatorios en juego, una circunstancia que ha contribuido a un ambiente frío y a una baja entrada si se compara con anteriores citas en el Bernabéu.

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El encuentro ha llegado tras una semana en la que el club y la plantilla han estado bajo una exposición pública inusual. El presidente Florentino Pérez ha reaparecido ante los medios después de diez años sin conceder ruedas de prensa y ha anunciado la convocatoria anticipada de elecciones.

Florentino Pérez hablando con la afición antes del encuentro (REUTERS/Isabel Infantes)

Sin embargo, la gestión de Pérez no ha logrado diluir el malestar de la afición, que ha mostrado su descontento con sonidos de desaprobación al equipo al saltar al campo, silbidos especialmente intensos hacia Vinícius Junior y, sobre todo, hacia Kylian Mbappé, quien ha sido el futbolista más señalado por el público.

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La grada del Bernabéu ha jugado un papel central durante el partido. Al margen del resultado y del juego, la afición ha repasado el curso con gestos de resignación, ausencias de protestas colectivas sonoras y algunas pancartas puntuales críticas con la presidencia.

Kylian Mbappé recibe pitos al salir al campo (REUTERS/Isabel Infantes)

En anteriores ocasiones, como el choque frente al Levante el 17 de enero, la respuesta del público fue más dura, con cánticos generalizados pidiendo la dimisión de la directiva y señalando a figuras concretas de la plantilla.

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Esta vez, la actitud se ha percibido como más contenida, un clima de resignación para la mayoría de los jugadores, salvo para Mbappé. Las pitadas al delantero francés han sido la tónica dominante cada vez que ha tocado balón desde que salió a calentar y, especialmente, cuando ha saltado al césped sustituyendo a Gonzalo.

Ovación a Cazorla y clima de desilusión

La jornada también ha destacado por la ovación a Santi Cazorla, futbolista del Oviedo, y por la atención especial a la entrada de Dani Carvajal, que disputaba uno de sus últimos partidos como madridista en el estadio, aunque la reacción del público no ha alcanzado el nivel de respeto demostrado hacia Cazorla.

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Los hechos extradeportivos han marcado el ambiente, como el reciente viaje de Mbappé a Cerdeña durante su recuperación, su ausencia en el clásico y la controversia generada por su actitud, sumada a las disputas internas, como la pelea entre Tchouaméni y Fede Valverde.

Todo ello se ha producido con un estadio muy por debajo de su habitual lleno, en un horario nocturno y ya con el objetivo liguero perdido tras la derrota frente al Barcelona, que ha certificado matemáticamente el segundo año sin trofeos para el club blanco.

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Bronca del Bernabéu al Real Madrid

El proceso electoral iniciado por Florentino Pérez el mismo jueves obliga a que los interesados en presentar candidatura lo hagan en los siguientes diez días. Si hubiera más de un aspirante, algo que no ha ocurrido en las últimas cinco ocasiones, las elecciones se celebrarían el 7 de junio. En el palco, la presencia del presidente ha sido activa; durante el partido ha intercambiado palabras con socios decepcionados y ha sido testigo de la retirada de pancartas en su contra.

El partido, pese a la victoria, ha quedado encuadrado en la narrativa de un final de temporada marcado por la falta de ilusión, las dudas sobre la gestión del vestuario y la desconexión con una parte significativa del madridismo.

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