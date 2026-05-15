Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

Una mujer mira los planos de una casa en venta y revisa cuánto dinero tiene ahorrado en la aplicación del banco (Montaje Infobae con imágenes de Canva y generadas por IA)

El presupuesto medio para adquirir una vivienda en España ha aumentado más de 31.000 euros en apenas dos años, pero ese mayor esfuerzo económico no se traduce necesariamente en casas más grandes. Al contrario, los hogares están elevando la cantidad que están dispuestos a pagar mientras ajustan a la baja sus expectativas sobre el tamaño.

Según el IV Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad de UCI, el presupuesto medio destinado a la compra ha pasado de 174.641 euros en 2024 a 206.257 euros en 2026. La cifra supone un incremento del 18% en dos años y refleja, según el informe, cómo los compradores se están adaptando a un mercado con precios cada vez más elevados.

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Más presupuesto para menos habitaciones

Ese aumento del presupuesto coincide con un cambio en el tipo de vivienda que buscan los compradores. Las casas de tres dormitorios siguen siendo la opción mayoritaria, pero han perdido peso en los últimos años. En 2024 representaban el 51% de la demanda y en 2026 bajan al 45,5%.

En paralelo, las viviendas de dos dormitorios ganan protagonismo. Han pasado del 27% en 2024 al 33,2% en 2026. Las de cuatro dormitorios se mantienen estables, en torno al 15%, mientras que los estudios y las viviendas de cinco habitaciones o más tienen un peso mucho menor.

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Según el informe, estos datos apuntan a una adaptación de la demanda a un contexto de precios al alza, en el que muchos compradores aumentan su presupuesto, pero deben ajustar el tamaño de la vivienda para poder acceder al mercado.

La edad marca cuánto se puede pagar

El presupuesto disponible también cambia mucho según la edad. Los compradores más jóvenes son los que cuentan con menos margen económico. Entre los 25 y 34 años, el presupuesto medio se sitúa en 182.242 euros, una cifra muy similar a la de quienes tienen entre 35 y 44 años, con 185.019 euros.

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A partir de los 45 años, la cantidad aumenta con más claridad. Los compradores de entre 45 y 54 años declaran un presupuesto medio de 233.520 euros, mientras que en la franja de 55 a 65 años alcanza los 241.027 euros. El informe vincula esta diferencia con la capacidad económica y el ahorro acumulado, dos factores que influyen directamente en el dinero disponible para comprar vivienda.

Esta brecha muestra que el ajuste de expectativas es más intenso entre los compradores jóvenes, ya que son quienes se encuentran en etapas vinculadas a la emancipación o la formación de un hogar, pero también quienes suelen partir con menos ahorro previo y menor capacidad para asumir precios elevados.

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Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

Madrid y País Vasco tienen los presupuestos más altos

Las diferencias también son notables por comunidades autónomas. Aunque el presupuesto medio nacional se sitúa en 206.257 euros, en algunos territorios la cantidad prevista para comprar una vivienda supera ampliamente esa cifra.

Los presupuestos más altos se registran en País Vasco, con 279.821 euros, y en la Comunidad de Madrid, con 262.197 euros. Les siguen Navarra, con 239.368 euros, y Cataluña, con 232.790 euros. También se sitúan por encima de la media nacional Baleares, con 220.540 euros, y Galicia, con 210.765 euros.

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En el extremo contrario aparecen Extremadura, con 118.080 euros; Aragón, con 153.648 euros; Castilla-La Mancha, con 154.314 euros; y Asturias, con 158.074 euros. El informe señala que estas diferencias reflejan mercados con niveles de precios más moderados y evidencian una brecha territorial cada vez más visible en el acceso a la vivienda.

El precio sigue siendo la gran preocupación

El encarecimiento de la vivienda aparece también entre las principales preocupaciones de los compradores. El 74,3% señala los precios como su mayor inquietud a la hora de buscar casa. Además, el 51,2% afirma que le preocupa poder permitirse la vivienda con su sueldo, un porcentaje que ha aumentado respecto a años anteriores.

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A estas inquietudes se suman otros factores que condicionan la compra, como encontrar una ubicación adecuada a las necesidades del hogar, mencionado por el 48,3%; la estabilidad en el empleo, con un 40,8%; y encontrar financiación para la vivienda, con un 38,3%. Los tipos de interés preocupan al 33,7% de los encuestados, mientras que la inflación aparece en el 28,7%.

Estos datos explican por qué los compradores están modificando sus prioridades. En un mercado tensionado, el precio y la capacidad económica pesan más que otras preferencias. La búsqueda de una vivienda más grande queda condicionada por el presupuesto, la financiación disponible y la posibilidad real de asumir la operación.

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La hipoteca y el ahorro, claves para acceder al mercado

La financiación sigue siendo uno de los elementos imprescindibles en el acceso a la vivienda: siete de cada diez compradores recurren a un préstamo hipotecario. También el ahorro propio continúa siendo clave en muchas operaciones, ya que el 44% de los compradores afirma utilizar sus ahorros para adquirir una vivienda.

De media, el préstamo hipotecario supone el 55,2% del importe de compra, mientras que el ahorro propio representa el 25,9%. La venta de otra vivienda aporta el 14% y la ayuda familiar, mediante donaciones o préstamos, supone el 4,9%.

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El resultado es un comprador con menos margen de elección. Aunque destina más dinero a la vivienda, no necesariamente accede a mejores condiciones, sino que ajusta sus expectativas para poder cerrar la operación. En un mercado tensionado, pagar más se ha convertido en la única vía para comprar, aunque sean menos metros cuadrados.