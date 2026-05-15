España

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

Los agentes lograron llevar a cabo la operación gracias a la colaboración de una víctima de esta droga, utilizada y expandida en el mundo chem-sex como sustancia psicoactiva

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Sustancias interceptadas por la Guardia Civil en el operativo llevado a cabo en Valencia, a 15 de mayo de 2026 (Guardia Civil)
Sustancias interceptadas por la Guardia Civil en el operativo llevado a cabo en Valencia, a 15 de mayo de 2026 (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha detenido a 31 personas que conformaban una red internacional de envíos postales a nuestro país de la droga ALFA-PVP, conocida como "flakka", una droga sintética psicoactiva y estimulante. Han sido intervenidos cuatro kilos, lo que representa alrededor de unas 300.000 dosis.

Los agentes lograron llevar a cabo la operación gracias a la colaboración de una víctima de esta droga, utilizada y expandida en el mundo chem-sex como sustancia psicoactiva para fines sexuales, quien alertó a la Guardia Civil sobre el tráfico y envío de paquetes desde otros países europeos a distintos puntos de la provincia de Valencia.

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Tras las primeras indagaciones se descubrió que la droga entraba en nuestro país mediante paquetes de mensajería que depositaban en puntos de entrega en taquillas o establecimientos concertados. Los guardias civiles rastrearon los envíos e identificaron varios patrones de recepción periódica de los paquetes. Comprobaron que las adquisiciones se realizaban a través de páginas web que aparentemente vendían productos legales. La sospecha aumentó cuando descubrieron que estas webs se activaban y desactivaban con frecuencia para evitar ser rastreadas.

Los agentes verificaron que estas páginas web pertenecían a empresas pantalla que ocultaban una plataforma común de envíos de droga online cuyo pago se realizaba en criptomonedas. Los importadores multiplicaban hasta por diez veces el precio de la sustancia una vez llegada a territorio nacional. Los envíos los realizaban imitando o falsificando paquetes de empresas online muy reconocidas. Dentro de estos paquetes aparentemente había videoconsolas, juegos o películas, en cuyas cajas se ocultaba la sustancia prohibida y una tarjeta de plástico para su manipulación.

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Buena parte de los receptores de la sustancia identificados por los investigadores tenían un nivel socioeconómico medio-alto. Muchos de ellos también contaban con antecedentes por delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar el pasado fin de semana a un joven en el interior de un autobús en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. (Guardia Civil)

Una droga usada con fines sexuales

A raíz de estas investigaciones, la Guardia Civil ha realizado siete registros en domicilios de las localidades valencianas de Alaquàs, Alcàsser, Manises y Valencia capital. En total se han incautado cerca de cuatro kilos de esta droga, además de un arma simulada y otras drogas sintéticas.

Según han comunicado los agentes mediante una nota de prensa, en total han sido detenidas 31 personas, de los que dos han ingresado en prisión provisional por orden judicial. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ya que se busca la desintegración completa de la infraestructura logística de envío y recepción de las sustancias.

La ALFA-PVP, conocida de manera coloquial como “flakka”, es una droga relativamente desconocida en España cuyo uso está en aumento con fines recreativos en el ámbito sexual. Se trata de una sustancia psicoactiva estimulante con efectos secundarios como psicosis, episodios violentos, hiperactivación, convulsiones, arritmias cardíacas e incluso la muerte.

Su consumo es de dosis muy pequeñas, con dosis entre los 2,5 y 15 miligramos. La tenencia únicamente de 0,3 gramos de esta sustancia ya se considera tráfico de drogas. En casos de más de 30 gramos se considera susceptible de ser aplicable la agravante de “notoria importancia”.

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