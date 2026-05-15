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Andalucía se enfrenta al cierre de la campaña electoral con el PP al filo de la mayoría absoluta y el PSOE hundido ante un posible batacazo

Moreno Bonilla apura buscando los 55 escaños que le permitan gobernar sin depender de Vox, mientras el PSOE intenta evitar otro mínimo histórico

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Los candidatos a la presidenta de la Junta de Andalucía este 17-M, María Jesús Montero (PSOE) y Juanma Moreno (PP). (Imánenes de Europa Press y PSOE-A)
Los candidatos a la presidenta de la Junta de Andalucía este 17-M, María Jesús Montero (PSOE) y Juanma Moreno (PP). (Imánenes de Europa Press y PSOE-A)

La campaña electoral andaluza llega a su fin este viernes, después de dos semanas donde el presidente en funciones y el candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento para lograr su tan ansiada mayoría absoluta en la comunidad autónoma más poblada de España. El popular no quiere seguir la estela de sus compañeros de partido que han encarado comicios en los últimos meses y que se han visto obligados a pactar con Vox.

En el bloque socialista, María Jesús Montero lucha por no hundir los 30 escaños conseguidos en 2022, el mínimo histórico del PSOE en la región. La última gran batalla se la batirán Por Andalucía y Adelante Andalucía por un cuarto puesto que no podrá con la ultraderecha, tercera en las encuestas.

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A lo largo de la campaña, Moreno se ha centrado en contrarrestar los ataques de la oposición, cuya recta final de su mandato quedó marcada por la crisis de los cribados de cáncer de mama y el accidente ferroviario de Adamuz a mediados de enero, que dejó 46 víctimas mortales.

El PP, a la búsqueda de sus 55 escaños mientras se ‘huele’ la debacle del PSOE

El líder popular en la región espera encontrar los “15.000 o 20.000 votos” que necesita para la mayoría absoluta de 55 escaños. Pero aunque se quedara a un diputado, Moreno confía en que la oposición ceda: “Que no tienen ni que votar a favor, simplemente que se abstuvieran para que se produjera la investidura y el gobierno empezara a funcionar”, ha afirmado a Canal Sur Radio en este último día de campaña, que tendrá lugar en Málaga.

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Sin embargo, ni Montero ni el presidente de Vox, Santiago Abascal, parecen dispuestos a facilitarle ese escenario. La última encuesta del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia de la Junta, publicada a comienzos de mes, dejó en duda si este revalidará dicha mayoría al encontrarse en una horquilla entre 53 y 56 diputados. Pese a ello, Moreno ha descartado negociar con la ultraderecha, como sí han tenido que hacer Extremadura y Aragón. La vista puesta está en Córdoba, Huelva, Cádiz y Málaga: “Si perdemos esos cuatro diputados en esas cuatro provincias, hemos perdido la mayoría”.

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante un mitin electoral, a 10 de mayo de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). (Nono Rico / Europa Press)
La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante un mitin electoral, a 10 de mayo de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). (Nono Rico / Europa Press)

Por otro lado, la actual secretaria general del PSOE de Andalucía, que renunció a su cargo en el Gobierno como miembro del círculo de confianza de Pedro Sánchez apostando por liderar la región, intenta salir bien parada de una campaña que no ha terminado de arrancar y que ha tenido como baza el bastión de la sanidad pública. Hace unos días, la política se refirió como “accidente laboral” a la muerte de los dos guardias civiles que perseguían una narcolancha en Huelva, cuando impactaron las dos embarcaciones del cuerpo.

Su objetivo es superar, si no rebajar, los 30 escaños obtenidos por el socialista Juan Espadas en 2022, el peor resultado del PSOE en Andalucía en su historia. Sin embargo, las encuestas vaticinan que logrará entre 25 y 27 diputados y el 20,1% de los votos, como dató la última encuesta electoral del CIS andaluz. Más positivo se muestra el organismo de José Félix Tezanos, que cifra los escaños entre 27 y 34, rascando un 25,8% de apoyos. Montero se enfrenta a su último día de campaña en Sevilla junto a Sánchez, arropada por el líder del partido y presidente del Gobierno.

El exportavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha anunciado este jueves que la formación presidida por Santiago Abascal le abrió un expediente para expulsarle del partido y que lo hizo el mismo día que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocó las elecciones. (Fuente: europa press/congreso/vox)

En la izquierda alternativa, Adelante Andalucía encara la recta final intentando comprobar si la atención generada durante la campaña alrededor de la candidatura liderada por José Ignacio García acaba traduciéndose en votos. Por su parte, Por Andalucía, encabezada por Antonio Maíllo y respaldada por IU, Sumar y Podemos, llega al último día con la sensación de haber remontado una campaña marcada inicialmente por las dudas internas en el espacio de la izquierda, con un cierre que tendrá lugar en Sevilla, al igual que el partido de García.

La jornada del domingo decidirá si Moreno consolida un poder casi incontestable en Andalucía, si el PSOE logra contener el golpe o si la izquierda alternativa consigue alterar el equilibrio político de la comunidad.

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