Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil

El ministerio del Interior ha abonado ya 450.000 euros a familiares de guardias civiles que han fallecido o han resultado malheridos en su lucha contra el narcotráfico. Y tendrá que desembolsar otros 300.000 euros más como indemnización a los familiares de los dos agentes que murieron el pasado 8 de mayo tras colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Comandancia de Huelva cuando perseguían a una narcolancha. Es decir, 750.000 euros. Cantidad que subirá porque este último suceso en Huelva dejó además dos guardias heridos de distinta gravedad.

Estos datos vienen reflejados en los pliegos de condiciones del nuevo contrato que Interior quiere adjudicar para poder contar con una póliza de seguros que cubra los accidentes en actos de servicio de los agentes del Servicio Marítimo de la Benemérita, la punta de lanza de la lucha contra los narcos en alta mar. El seguro también cubrirá la responsabilidad civil de los siniestros que sufran o provoquen las embarcaciones del Cuerpo y el trabajo de los agentes destinados en comisión de servicio en Mauritania y Senegal, en este caso en labores de control de inmigración irregular. Interior está dispuesto a pagar 1.434.000 euros al año por este aseguramiento.

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El problema es que las cantidades que recibirán los guardias que resulten malheridos o fallecidos no han mejorado en relación con el anterior contrato, y eso que el último informe elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, con aportaciones de 17 ministerios y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), deja claro que “los narcotraficantes no dudan en embestir vehículos terrestres y embarcaciones cuando perciben riesgo de interceptación o pérdida de la droga, evidenciando una mayor agresividad hacia los agentes”. El documento subraya “una mayor capacidad ofensiva”, incluido el “uso de armas de guerra”, por parte de los narcos, que son capaces de poner en el mar en un solo año “más de 600 embarcaciones tipo ‘go-fast’ [lanchas rápidas], sospechosas de llevar a cabo operaciones de narcotráfico” en las costas españolas, principalmente en el Estrecho de Gibraltar". Es decir, los narcos son más violentos pero las indemnizaciones que pueden recibir los guardias y sus familias no mejoran.

Los féretros de los dos agentes fallecidos en el funeral celebrado en la Parroquia de la Purísima Concepción en Huelva (María José López - Europa Press)

“Los narcotraficantes no dudan en embestir vehículos terrestres y embarcaciones cuando perciben riesgo de interceptación o pérdida de la droga, evidenciando una mayor agresividad hacia los agentes”, advierte Seguridad Nacional. El informe subraya “una mayor capacidad ofensiva”, incluido el “uso de armas de guerra”, por parte de los narcos y recuerda la muerte el año pasado de un agente de la Gendarmería portuguesa al ser embestida su embarcación por una narcolancha en el río Guadiana. El contrato de la nueva póliza de seguros señala que, desde 2022, se han tenido que abonar tres indemnizaciones de 150.000 euros cada una por “accidentes” sufridos por agentes del Servicio Marítimo.

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Los dos compañeros de Barbate

La póliza califica de “accidente” el asesinato de dos guardias civiles en febrero de 2024 en el puerto de Barbate (Cádiz), cuando una lancha pilotada por narcos pasó por encima de la embarcación en la que iban los operativos del Servicio Marítimo. Si un guardia civil muere en acto de servicio, su familia seguirá recibiendo 150.000 euros. Quedar malherido conlleva una indemnización de 150.000 euros por gran invalidez, de 150.000 euros por incapacidad permanente absoluta y de 100.000 euros por incapacidad permanente total.

El seguro protegerá a las 397 embarcaciones que actualmente están operativas en el Servicio Marítimo y a todas sus dotaciones. “Constituirán área de navegación, a los efectos del presente contrato de seguro, las aguas jurisdiccionales de España, restantes países europeos, así como del norte y centro de África, aguas internacionales y cualquier vía autorizada a la navegación (ríos, lagos, estanques, pantanos) o vías inusuales, en casos excepcionales, como desbordamientos de ríos, avenidas u otras zonas que por razón de su actividad en auxilios o rescates sea necesario su utilización.

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El Ministerio del Interior ha destacado este viernes la relevancia de la operación de la Guardia Civil que ha golpeado el "corazón de las rutas marinas" de la droga que llega a Europa con la intervención de un buque que transportaba la cifra récord de 30 toneladas de cocaína. Además, otro operativo internacional ha permitido la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís en otro operativo internacional. (Fuente: Guardia Civil/ Europa Press)

También se incluirán las aguas jurisdiccionales de terceros países, cuando se presten servicios análogos, y/o de cooperación, en misiones internacionales”, señala el pliego de condiciones. La Guardia Civil recuerda que desde 2022 el seguro contratado ha tenido que pagar también 31.800 euros por daños a 7 embarcaciones ajenas al Cuerpo y 211.000 euros por 12 accidentes sufridos por barcos del Servicio Marítimo del Cuerpo.

En caso de fallecimiento, los beneficiarios serán, por orden preferente, el cónyuge no separado legalmente y cada hijo del asegurado, por partes iguales. Luego siguen los padres y otros herederos legales. Como algunos de los agentes asegurados trabajan en embarcaciones destinadas en países africanos, el pliego deja claro que la póliza no cubrirá “cualquier daño, responsabilidad, reclamación, gasto causado, derivado, resultante, que pueda formar parte o que tenga algún tipo de vinculación, ya sea directa o indirecta, con algún tipo de enfermedad contagiosa o bien el temor o amenaza (real o percibida) de una enfermedad contagiosa”. Tampoco cubre daños causados por contaminación radioactiva, química, biológica, bioquímica y armas electromagnéticas”.

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