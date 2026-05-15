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Alfredo Molina, veterinario: “Esta es la verdad incómoda que nadie te ha contado sobre el IVA en el veterinario”

La discusión trasciende la barrera económica y entra de lleno en el terreno del compromiso con los animales de compañía

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Un hombre acaricia a su gato pelirrojo sobre una mesa de examen en una clínica veterinaria, frente a una veterinaria sentada con bata blanca.
La realidad sobre pagar IVA en el veterinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica sobre el IVA veterinario ha encontrado en las redes sociales un nuevo escenario para el debate público. En un reciente vídeo publicado en su cuenta de TikTok @alfredomolinavet, Alfredo Molina, veterinario, expone lo que denomina “la verdad incómoda que nadie te ha contado sobre el IVA en el veterinario”. Su reflexión ha conseguido captar la atención de miles de usuarios, generando discusión y poniendo sobre la mesa un tema que afecta a millones de familias con animales de compañía en España.

Molina arranca su vídeo con una afirmación contundente: “Es muy injusto que la salud de nuestras mascotas, esas peques tan importantes en nuestra familia, tenga un 21 % de IVA, mientras que otras áreas sanitarias tengan uno más reducido o no tengan IVA. Y sí, es muy injusto. Y sí, habría que cambiarlo ya”. Con este mensaje, el veterinario no solo denuncia la carga fiscal que soportan los servicios veterinarios, sino que también subraya la contradicción existente entre el trato fiscal que recibe la salud animal y la humana.

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El vídeo de Molina ha generado repercusión porque va más allá de la queja habitual sobre los impuestos. Introduce lo que él llama la parte “que molesta”, una perspectiva menos habitual: “Quien no cuida bien ahora a su mascota, tampoco lo haría con un IVA ni del 0 %”. Con esta declaración, pone el acento en la responsabilidad personal de los propietarios y en la importancia real que dan a la salud de sus animales. La discusión trasciende la barrera económica y entra de lleno en el terreno del compromiso y el amor verdadero hacia los animales de compañía.

¿Por qué el IVA veterinario es percibido como injusto?

El 21 % de IVA aplicado a los servicios veterinarios en España ha sido motivo de controversia desde su instauración. Molina explica que, mientras otras áreas sanitarias gozan de un tipo reducido o incluso están exentas de este impuesto, la atención veterinaria sigue gravada con el máximo posible. “La salud de nuestras mascotas [...] tenga un 21 % de IVA, mientras que otras áreas sanitarias tengan uno más reducido o no tengan IVA”, señala el veterinario en su vídeo, dejando en evidencia la desproporción que existe en el tratamiento fiscal de la sanidad animal frente a la humana.

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Los veterinarios recomiendan usar arneses y planificar paradas al viajar con mascotas.

Esta situación genera que el acceso a servicios veterinarios se encarezca notablemente para los propietarios de animales. El reclamo de Molina conecta con una preocupación extendida entre colectivos animalistas y profesionales del sector, quienes desde hace años piden una revisión de la fiscalidad aplicada a la salud animal. La percepción de injusticia se acentúa porque, para muchas familias, los animales de compañía forman parte del núcleo familiar, y su cuidado es una cuestión de bienestar y salud pública.

A pesar de la gravedad del tema, Molina matiza que el problema no termina en el impuesto: “Y ahora viene lo que molesta. Quien no cuida bien ahora a su mascota, tampoco lo haría con un IVA ni del 0 %”. Con esta frase, subraya que la raíz del problema va más allá de la carga impositiva y está vinculada a la actitud y el compromiso de los propietarios.

El compromiso real de los dueños

El veterinario relata que, en su experiencia profesional, ve a muchas personas que postergan la atención veterinaria de sus mascotas hasta que la situación es muy grave. “Estoy cansado de ver a mucha gente que miran hacia otros lados o esperan hasta que sea muy grave. Y entonces todo es caro, todo es urgente y todo es culpa del veterinario. No, llegas tarde y eso no lo arregla ningún IVA”, sostiene Molina. Con estas palabras, explica que el problema no es exclusivamente económico, sino de responsabilidad.

Veterinario en uniforme azul con estetoscopio examina a un perro beagle tricolor sobre una mesa de metal en una clínica moderna con equipo médico y folletos.
La importancia del compromiso de los dueños con sus perrosl. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Molina pone el foco sobre una realidad frecuente en las clínicas: hay quienes descargan la culpa de la situación en el coste de los servicios o en los propios profesionales, en lugar de asumir su parte en la prevención y el cuidado temprano de los animales. Según el veterinario, el compromiso auténtico se refleja en quienes priorizan la salud de sus mascotas por encima de cualquier otro factor, incluso en situaciones de escasez de recursos. “Personas con muy pocos recursos que hacen mucho más de lo que pueden, que no ponen excusas y priorizan a su animal por encima de cualquier dinero. Eso sí es compromiso, eso sí es amor”, afirma.

El mensaje de Molina interpela a los usuarios sobre la necesidad de asumir la responsabilidad de cuidar a los animales más allá de la coyuntura fiscal. “Así que no, no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de responsabilidad y sobre todo de amor, del de verdad, no del que solo se usa cuando te conviene”, concluye el veterinario en su vídeo de TikTok. Con ello, invita a una reflexión colectiva sobre el modelo de convivencia con los animales de compañía y la verdadera importancia que se les otorga en el día a día, más allá de los impuestos.

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