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Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

El intercambio de versiones expuso las tensiones internas en el Real Madrid tras la suplencia del delantero francés ante el Oviedo

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Arbeloa negó haberle transmitido ese mensaje y sostuvo que la decisión fue técnica
Mbappé afirmó que es el “cuarto delantero” del Real Madrid y explicó su suplencia ante el Oviedo mientras que el técnico desmintió sus declaraciones (Composición Infobae)

El debate entorno a la gestión de Kylian Mbappé en el Real Madrid ha adquirido un nuevo matiz tras las declaraciones públicas del delantero francés y la posterior réplica de su entrenador, Álvaro Arbeloa. El jugador ha comunicado que su suplencia frente al Oviedo ha respondido a una decisión técnica basada en su rol actual dentro de la plantilla, mientras que el técnico ha desmentido de forma tajante haberle transmitido tal mensaje.

El intercambio, producido en una noche de pitos y algunas protestas por la deficiente temporada en el Santiago Bernabéu, ha dejado en evidencia las tensiones internas que atraviesa actualmente el equipo blanco.

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Al término del encuentro contra el Oviedo, Mbappé ha explicado que no ha formado parte del once inicial porque el entrenador le ha manifestado que es “el cuarto delantero” del Real Madrid, situándole por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo en el escalafón ofensivo.

Silbidos inéditos y aclaraciones de Mbappé

Esta declaración se ha producido después de que la afición del Bernabéu dirigiese pitos hacia el francés, un hecho insólito desde su llegada al club. El propio jugador ha afirmado ante los medios: “No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”.

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Mbappé pitado en su vuelta al Bernabéu (REUTERS/Isabel Infantes)
Mbappé pitado en su vuelta al Bernabéu (REUTERS/Isabel Infantes)

La gestión de las rotaciones y las molestias físicas de Mbappé ha estado en el foco mediático durante los últimos días. El jugador ha atravesado una lesión en la pierna que le ha impedido disputar el clásico contra el Barcelona, aunque dos jornadas antes ya se había reincorporado al entrenamiento colectivo. Mbappé ha aclarado que su viaje a Cerdeña junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, respondió a una autorización expresa del club.

Según sus palabras, “la cosa de no estar en Madrid… tenía la autorización del club. No fui el único jugador de la plantilla que no estaba en Madrid. Hay que aceptar lo que dice la gente y cambiar la situación. Yo puedo cambiar fácilmente esta situación”. Además, el delantero ha minimizado la relevancia de los silbidos, calificándolos como parte de la vida de un profesional en el Real Madrid y recordando que “es una manera de expresar una opinión y no hay que cogerlo personal”.

Arbeloa defiende su decisión

El relato de los hechos expuesto por Mbappé ha sido negado de manera categórica por Álvaro Arbeloa, quien ha comparecido ante los medios una vez finalizado el partido. El técnico madridista ha asegurado: “Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte. No le he dicho semejante frase, no me habrá entendido bien. En ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero”.

Arbeloa ha añadido que, aunque entiende que los futbolistas descontentos por no jugar manifiesten su malestar, la decisión tenía como objetivo evitar riesgos innecesarios con otro compromiso a tres días vista y premiar a Gonzalo con la titularidad ante el Oviedo. El entrenador ha insistido en que no existen problemas personales con el internacional francés y ha recalcado que “si yo no le pongo no puede jugar. Eso está claro porque soy el entrenador y decido quién juega. He tenido una conversación antes del partido y no sé qué ha podido interpretar”.

Arbeloa junto a Camavinga y Vinícius (REUTERS/Isabel Infantes)
Arbeloa junto a Camavinga y Vinícius (REUTERS/Isabel Infantes)

Arbeloa ha enfatizado la responsabilidad que implica su puesto y la autonomía para elegir la alineación, aclarando: “Mientras esté en esta silla, voy a decidir quién juega, se llame como se llame”, tal como ha subrayado en la rueda de prensa posterior al choque.

En sus declaraciones, Arbeloa ha contextualizado las circunstancias específicas de la suplencia de Mbappé, explicando que “hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo y no era una final lo de hoy. Va a ser el primer delantero, como le he dicho, no tengo ningún problema con nadie. Entiendo que los que no juegan no estén contentos... Es una decisión basada en las circunstancias. Era lo más lógico y lo más natural, y de sentido común, no arriesgar con otro partido en tres días”.

Bronca del Bernabéu al Real Madrid

La reacción del público del Bernabéu, que ha dirigido pitos tanto a Mbappé como a Vinícius, ha sido abordada también por el entrenador madridista. Arbeloa ha solicitado públicamente el respaldo de los aficionados para ambos, argumentando que son dos pilares estratégicos para el club, que “tiene muchas esperanzas puestas en los dos y la afición también”. Ha remarcado que “no cambiaría ninguna de las cosas que he hecho ni dicho” y que la gestión de futbolistas de alto perfil implica lidiar con grandes egos y expectativas.

En relación a si la actual situación ha supuesto un episodio nuevo en su etapa al frente del Real Madrid, Arbeloa ha afirmado que situaciones de descontento con las decisiones técnicas se han dado con más jugadores, y que son fruto de las circunstancias particulares que está viviendo el equipo, que encadena una mala racha y otra temporada sin títulos. El técnico ha subrayado la “responsabilidad muy grande” que afronta la plantilla y la necesidad de competir a buen nivel en los partidos restantes.

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