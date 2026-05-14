Los bancos vuelven a pagar por el dinero de los ahorradores y suben la rentabilidad de los depósitos hasta el 3%

El trabajador de un banco explica a unos clientes la rentabilidad de los depósitos a plazo fijo.

Los bancos han reabierto la guerra por el ahorro y su arma más eficaz para atraerlo es mejorar la rentabilidad de sus depósitos a plazo fijo hasta el 3% TAE. Tras meses sin apenas remuneración, -en los mejores casos rozaba el 2%-, los depósitos recuperan atractivo en un escenario marcado por la subida de la inflación tras el conflicto en Oriente Medio.

“En apenas cuatro días, tres entidades financieras han elevado la remuneración de sus depósitos hasta alcanzar el 3% TAE”, señala Andrea Morales, experta financiera del comparador HelpMyCash.

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La nueva ofensiva de los bancos está provocada porque necesitan liquidez y una buena forma de conseguirla es captar el ahorro de los ciudadanos mejorando el interés de los depósitos. Un producto que gusta mucho en España si se tiene en cuenta que los hogares acumulan cerca de 1,288 billones de euros en ellos, según los últimos datos del Banco de España.

La batalla por el ahorro

“Estamos ante el inicio de una nueva guerra de rentabilidad sin riesgo”, explica Morales. “Los bancos buscan nuevos clientes con pasivo, clientes vinculables. Y para atraerlos están utilizando el gancho más efectivo para el ahorrador conservador: pagar más por su dinero”, incide la experta.

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Diversificar la inversión en letras y depósitos a distintos plazos: la mejor estrategia ante la bajada de tipos de interés.

Estas subidas van a contracorriente de la política monetaria que ha protagonizado el Banco Central Europeo (BCE) en los pasados meses al congelar los tipos de interés en el 2%. Ello hace que algunos bancos, al dar un interés del 3%, estén ofreciendo un 1% por encima del precio del dinero que ha fijado el eurobanco. La explicación de este movimiento es que las entidades esperan que el Consejo de Gobierno del BCE suba los tipos de interés en su próxima reunión.

Tras el incremento de la remuneración, la rentabilidad media de los mejores depósitos a un año vuelve a superar ya el 2,5%, después de meses estancada en torno al 2%. “Puede parecer un movimiento pequeño, pero psicológicamente supone una frontera importante en un país donde la mayoría del ahorro sigue atrapado en productos que apenas generan rendimiento”, señalan desde HelpMyCash.

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La gran banca es la menos generosa

No todos los bancos son tan generosos. Los depósitos a plazo fijo ofrecen de media un 1,86% de rentabilidad. Todo ello con una inflación que en abril se situó en el 3,2%, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística. Los menos dadivosos son los grandes bancos españoles como Santander, BBVA o CaixaBank, que ofrecen una rentabilidad mínima por sus plazos fijos. El motivo: que les sobra la liquidez. Son, sobre todo, la banca online y las entidades extranjeras las que retribuyen mejor al ahorrador.

Por el momento, la subida del interés de los depósitos no se ha generalizado. Pero la tendencia parece clara: “Por primera vez en muchos meses vuelven a existir opciones conservadoras capaces, al menos parcialmente, de acercarse a la inflación y reducir la pérdida de poder adquisitivo. No se trata de construir grandes patrimonios ni de duplicar el capital. Para eso es necesario asumir riesgo e invertir. Pero sí de evitar que el dinero permanezca completamente dormido”, argumenta Andrea Morales.

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El BCE advierte sobre el exceso de ahorro en depósitos

La querencia de los españoles por los depósitos, al ser un producto de ahorro seguro, se extiende también a otros ciudadanos europeos, lo que ha llevado al BCE a alertar de que el exceso de ahorro en ellos amenaza el nivel de vida de los futuros jubilados.

Fuentes del eurobanco consideran que los hogares europeos deberán cambiar la forma en la que gestionan sus ahorros si quieren mantener un nivel de vida adecuado durante la jubilación. Alertan de que una gran parte del dinero de las familias permanece inmovilizado en depósitos bancarios con escasa rentabilidad, en lugar de dirigirse hacia inversiones más productivas y rentables a largo plazo.

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La advertencia llega en un momento especialmente delicado para Europa, marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de la presión sobre los sistemas públicos de pensiones y la necesidad de impulsar la competitividad económica del continente frente a otras grandes potencias como Estados Unidos o China.

Según el Informe de Integración de 2026 presentado este mes por el BCE, la aversión al riesgo y el desconocimiento financiero continúan alejando a muchos europeos de la inversión en acciones y fondos de inversión, pese a que históricamente ofrecen mayores retornos que los productos tradicionales de ahorro.

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Esto ocurre porque muchas familias siguen priorizando la seguridad de los depósitos bancarios frente a otros activos financieros con mayor potencial de rentabilidad.