Los expertos dictan sentencia a la primera novela de Alejandra Rubio: “Con margen para seguir evolucionando y sorprendernos todavía más”

Alejandra Rubio con su novela 'Si decido arriesgarme'. (Planeta)

La llegada de Alejandra Rubio al mundo editorial ha suscitado las primeras reacciones entre especialistas del entorno literario, tras la publicación este miércoles 13 de mayo de 2026 de su novela Si decido arriesgarme en formato físico y electrónico en librerías de todo el país. Las valoraciones anticipadas de referentes en redes sociales y crítica literaria han comenzado a perfilar el recibimiento profesional de la obra.

Las primeras impresiones referidas por personas expertas del sector han coincidido en señalar que la novela de Alejandra Rubio, resultado de un proceso de escritura de dos años, se caracteriza por su estructura centrada en tres personajes principales y la exploración de dilemas morales en el contexto universitario. El debut literario ha contado con las opiniones de personas con amplio seguimiento en plataformas digitales, uno de los motores del sector en la actualidad.

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Las reacciones tanto de lectores como de figuras con influencia en la crítica han surgido sobre todo después de que algunas personas recibieran ejemplares preliminares antes de la fecha oficial de distribución. Entre quienes han podido acceder anticipadamente a Si decido arriesgarme, destaca Caos literario, reconocido influencer literario con más de 144.000 seguidores, quien ha subrayado la solidez de la evolución psicológica de los personajes de Alejandra Rubio y el dibujo nítido de los conflictos internos en la trama.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio durante la presentación de la primera novela de la joven titulada 'Si decido arriesgarme'. (José Oliva / Europa Press)

La crítica sobre el libro de Alejandra Rubio

En sus palabras, “la evolución realista de Karla, el conflicto moral del triángulo que posiciona al bueno y al malo de forma clara y la tensión con Ulises y la parte de trama extensa de este último que se sale del romance y aporta aire a la historia” constituyen los aspectos más logrados del debut de la autora.

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La opinión de Caos literario sobre el libro de Alejandra Rubio señala que “es una historia donde el corazón deja de ser refugio para convertirse en brújula: a veces señala lo seguro, otras lo incierto… Pero siempre empuja a avanzar. Habla de amores que cambian, de segundas oportunidades y de aprender a priorizar sin dejar de sentir. Al fin y al cabo, crecer también es aprender a amar sin perderte en el intento. Buen debut literario con margen para seguir evolucionando y sorprendernos todavía más en futuras obras”.

José María Almoguera, el inesperado protagonista del gran día de Alejandra Rubio con su aparición sorpresa (Europa Press)

El debut de Alejandra Rubio “engancha”

A estos comentarios sobre la obra de Alejandra Rubio se suma el dictamen favorable de Moruena Estríngana, reconocida autora y divulgadora de género romántico, con una comunidad digital de cerca de 16.000 personas. Según ha indicado al compartir su experiencia de lectura anticipada, considera que “desde que empecé me sumergí en la historia. Y es mucho más que una historia romántica new adult”, destacando la capacidad de la novela para involucrar al público desde el primer capítulo.

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El análisis de Moruena Estríngana incide en la estructura coral del relato, donde tres personajes se enfrentan a sus miedos y evolucionan dentro del entorno universitario. Entre los elementos destacados, la propia Moruena Estríngana ha expresado que “es muy adictivo, porque al estar contado por los tres personajes quieres saber qué va pasando y cómo van cambiando la vida de cada uno de ellos. A uno de ellos no lo soportaba al principio, pero luego fue dejando de lado sus escudos y me conquistó”.

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En palabras de Moruena Estríngana, “Ale tiene una forma de escribir muy adictiva y directa que te engancha y sin que te des cuenta has acabado el libro. ¿Para cuándo el siguiente?”. Por otro lado, fuera de esta tanda de influencers literarios contactados por la propia editorial, Alba Medina, tuitera de crónica social, ha dejado a un lado los prejuicios sobre el perfil de la hija de Terelu Campos y ha admitido: “He leído un par de capítulos del libro de Alejandra Rubio y me ha gustado. Muy del estilo de Mercedes Ron y demás, típica historia que en el instituto me habría leído en una tarde”.

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