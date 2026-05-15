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Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Infobae ha lanzado un simulador interactivo para que los aficionados elijan la plantilla ideal antes del 25 de mayo, cuando Luis de la Fuente revelará los 26 jugadores que buscarán la segunda estrella. Juega y compite con tus amigos

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Los jugadores de la selección española durante la Eurocopa 2024 (EFE/Jorge Guillén)
Los jugadores de la selección española durante la Eurocopa 2024 (EFE/Jorge Guillén)

Queda menos de un mes para que la Selección Española de Fútbol se enfrente a Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026, el 15 de junio, donde los jugadores de Luis de la Fuente buscarán la segunda estrella de La Roja, tras la conseguida en el Mundial de Sudáfrica de 2010 y con grandes figuras que la posicionan como una de las favoritas para levantar la copa del mundo.

Con la prelista de 55 jugadores presentada ante la FIFA el lunes 11 de mayo, habrá que esperar hasta el 25 de mayo para conocer la convocatoria definitiva de los 26 seleccionados por De la Fuente para viajar a Estados Unidos, México y Canadá. Con nombres como Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino en el aire por sus lesiones, el simulador, disponible en https://www.infobae.com/mundial-2026/convocatorias/ , te permite recorrer la prelista completa para que montes tu equipo ideal antes de que la Federación Española de Fútbol presente la lista final.

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Paso 1 - ¿Cómo jugar?

“¿Cómo jugar? Elige tu equipo ideal para el Mundial 2026. Deberás optar por un total de 26 jugadores de los ya preseleccionados”.

Paso 1 del Simulador convocatoria Mundial 2026 - España
Paso 1 del Simulador convocatoria Mundial 2026 - España

Al hacer clic en el enlace del simulador te encontrarás con un apantalla de bienvenida que explica las reglas básicas del juego. En concreto, solo podrás elegir a 26 jugadores de entre los 55 que conforman la prelista oficial. En este simulador afrontarás el mismo desafío que el entrenador de la selección española cada vez que llega el Mundial de la FIFA.

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Paso 2 — Monta tu equipo soñado

“Monta tu equipo soñado. Tendrás 4 instancias de selección por Porteros, Defensores, Mediocampistas y Delanteros”.

Paso 2 del Simulador Arma tu equipo soñado - España (Infobae)
Paso 2 del Simulador convocatoria Mundial 2026 - España

El simulador divide la elección de jugadores en cuatro bloques, según la posición que ocupa cada jugador en el terreno de juego. Para elegir a tus 26 deberás pensar en el equilibrio de la plantilla. Los porteros cuentan con un máximo de tres cupos, pero después deberás elegir si prefieres priorizar jugadores de la defensa, mediocampistas más creativos o de marca y la cantidad de delanteros que integrarán tu lista de jugadores.

En el apartado de porteros deberás elegir entre David Raya (Arsenal FC), finalista de la Champions League; Alex Merino (Real Sociedad), ganador de la Copa del Rey; Unai Simón (Athletic Club), actual portero de la selección; y Joan García (FC Barcelona), reciente ganador de La Liga.

Paso 3 — Selección de jugadores

“Selección de jugadores. Comienza haciendo clic en el botón ‘+’ para los jugadores que desees agregar”.

Paso 3 del Simulador convocatoria Mundial 2026 - España
Paso 3 del Simulador convocatoria Mundial 2026 - España (Infobae)

Dentro de cada bloque, el sistema muestra la foto, el nombre y el club de cada futbolista preseleccionado. Para sumar a un jugador a la lista personal, basta con hacer clic en el botón “+” que aparece junto a su nombre. El simulador lleva la cuenta en tiempo real e impide superar el límite de 26 convocados. Algunos de los nombres que generarán más debate son los de Nico Williams (Athletic Club), que será baja tres semanas, Mikel Merino (Arsenal FC), que enfrenta los últimos días de su recuperación, o Lamine Yamal (Barcelona), estrella de la selección que trabaja para llegar a punto al debut mundialista.

El jugador de la selección española y del FC Barcelona Lamine Yamal (AP Foto/Alberto Saiz)
El jugador de la selección española y del FC Barcelona Lamine Yamal (AP Foto/Alberto Saiz)

Paso 4 — Compartir

“Compartir. Una vez finalizada tu selección de todas las posiciones, puedes compartir tu equipo ideal en tus redes”.

Paso 4 del Simulador convocatoria Mundial 2026 - España (Infobae)
Paso 4 del Simulador convocatoria Mundial 2026 - España (Infobae)

Al completar las cuatro posiciones y llegar a los 26 seleccionados, el simulador habilita un botón para compartir la lista en redes sociales. De esa manera, cada aficionado puede mostrar su convocatoria ideal y comparar criterios con otros usuarios antes de que De la Fuente revele la lista definitiva el 25 de mayo.

Los jugadores de la selección española (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Los jugadores de la selección española (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La prelista de 55 nombres presentada por la RFEF ante la FIFA incluye únicamente a 11 jugadores de clubes fuera de la liga española. Ocho de la Premier League - David Raya (Arsenal FC), Cristhian Mosquera (Arsenal FC), Mikel Merino (Arsenal FC), Martín Zubimendi (Arsenal FC), Cucurella (Chelsea FC), Pedro Porro (Tottenham), Rodri (Manchester City) y Yeremy Pino (Crystal Palace)- dos de la Bundesliga -Grimaldo y Aleix García (Bayer 04 Leverkusen)- y uno de la Ligue 1 -Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)-.

Pedri (Christian Charisius/dpa)
Pedri (Christian Charisius/dpa)

Una vez conocidos los 26 seleccionados por Luis de la Fuente, el equipo español deberá enfrentar dos amistosos antes de su estreno en el Mundial 2026. El primero se jugará el próximo 4 de junio contra Irak en el estadio de Riazor, A Coruña, donde la Roja se despedirá de los aficionados para poner rumbo al continente americano. El segundo amistoso se jugará en México, en el estadio Cuahtémoc, Puebla, donde el 8 de junio España se enfrentará a Perú.

El equipo español se instalará en Chattanooga, una ciudad del estado de Tennessee, Estados Unidos, elegida por la RFEF como base de operaciones para la cita mundialista y donde se preparará para su debut, programado para el 15 de junio en Atalanta, donde se medirá ante Cao Verde.

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