España

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

La Justicia revoca así una sentencia previa al considerar que la referencia del origen sefardí en los documentos aportados, junto con el aval de la Federación, resulta suficiente para acreditar la condición solicitada

Guardar
Google icon
La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí a pesar de que su solicitud había sido archivada por falta de pruebas (Montaje Infobae)
La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española (Montaje Infobae)

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que un ciudadano mexicano tiene derecho a la nacionalidad española, después de que aportase documentación que acredita su ascendencia sefardí. Esta decisión, fechada el 10 de marzo de 2026, se apoya en la interpretación de la Ley 12/2015, pensada para facilitar la recuperación de la nacionalidad a los descendientes de judíos expulsados de España hace más de cinco siglos.

El caso comenzó en septiembre de 2024, cuando un tribunal madrileño rechazó la solicitud. La principal razón fue que los certificados de ascendencia presentados no contaban con el aval de la Federación de Comunidades Judías de España, un requisito considerado fundamental tanto por la administración como por los jueces en aquel momento.

PUBLICIDAD

La documentación no cumplía los certificados extranjeros los requisitos técnicos exigidos por la normativa española

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública había denegado la nacionalidad porque los documentos expedidos por la Comunidad Sefardí de México y una entidad de Estambul no establecían una conexión suficiente con la genealogía sefardí requerida por la ley española. Ante esta situación, el solicitante aportó nueva documentación: un certificado firmado por el presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, emitido en junio de 2025, y otros informes genealógicos.

El tribunal valoró que estos documentos “demuestran el origen sefardí del solicitante y su conexión familiar”. La clave de la resolución estuvo en la interpretación de los requisitos establecidos en la Ley 12/2015. El tribunal explicó que “el artículo 1.2 exige que los medios para acreditar la condición de sefardí cumplan requisitos precisos para poder tomarse en cuenta como elementos de prueba”.

PUBLICIDAD

Presentaban en nombre de ciudadanos extranjeros solicitudes de nacionalidad española, trámite por el que cobraban de 6.000 a 8.000 euros por persona (Policía Nacional)

Sus hijos ya habían obtenido la nacionalidad por este cauce

Según la jurisprudencia citada en la sentencia, solo algunos certificados tienen valor suficiente, dependiendo de quién los expida. Si no los firma el presidente de la Federación, deben proceder del presidente de la comunidad judía del lugar de residencia del interesado o de una autoridad rabínica reconocida y legalmente establecida en el país. En los casos en los que no se obtiene validación directa, la ley obliga a presentar documentación adicional, como estatutos, prueba de reconocimiento legal de la comunidad y certificados que acrediten la autoridad del firmante.

En este expediente, la nueva documentación incluyó certificados de origen sefardí para los hijos del solicitante, firmados por autoridades de la Federación, y un informe sobre la genealogía paterna. El tribunal resumió que “se ha aportado el certificado de origen sefardí para los hijos del solicitante, firmado por el presidente de la Federación y acreditando la línea paterna”.

La defensa argumentó que la continuidad del linaje sefardí quedaba demostrada tanto en el caso del solicitante como en el de sus hijos, quienes ya habían obtenido la nacionalidad española en trámites anteriores. El tribunal aceptó esta línea argumental y consideró suficiente “la referencia del origen sefardí en conexión con el apellido, sin necesidad de rastrear hasta siglos anteriores”, como ya se había hecho en el reconocimiento para los hijos.

La sentencia lo deja claro: “El solicitante ha cumplido de forma clara los requisitos sustantivos y de fondo de la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes originarios de España, regulado en la Ley 12/2015”.

La Audiencia Provincial subrayó que no está limitada por la valoración administrativa previa, porque su función es “revisar todo lo actuado en primera instancia y valorar toda la prueba, incluso con una posición distinta si resulta lógica y fundada”. Así, revocó la decisión original y ordenó conceder la nacionalidad española al solicitante. No se impusieron costas judiciales y se dispuso la devolución del depósito realizado.

Con esta resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el solicitante podrá obtener el pasaporte español y acceder a los derechos vinculados a la nacionalidad, como ya han hecho otros descendientes de familias sefardíes en los últimos años.

Temas Relacionados

MadridJusticiaSentenciasJuiciosTribunalesEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad confirma el positivo de un pasajero español, mientras que el resto ha dado negativo

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad confirma el positivo de un pasajero español, mientras que el resto ha dado negativo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 12 mayo

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 12 mayo

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

Tras décadas de historia como residencia histórica en el entorno de Heathrow, la mansión fue fragmentada y demolida parcialmente en el siglo XX hasta desaparecer casi por completo bajo la expansión urbana de Londres

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

El Gobierno ajusta el copago farmacéutico: si cobras menos de 35.000 euros, no pagarás más de 60 por tus medicamentos

El Consejo de Ministros establece nuevos tramos de renta y pone un máximo mensual a pagar en la farmacia

El Gobierno ajusta el copago farmacéutico: si cobras menos de 35.000 euros, no pagarás más de 60 por tus medicamentos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

ECONOMÍA

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

La inflación no frena el ocio en bares y restaurantes: tres de cada cuatro jóvenes siguen saliendo igual o más que hace un año

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Salir a fumar en tu horario laboral es totalmente legal, pero no cuenta como tiempo trabajado”

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’