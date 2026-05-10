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Reino Unido y Francia convocan este lunes a más de 40 países para definir la misión militar en el estrecho de Ormuz

España no ha formado parte de las conversaciones anteriores y no se espera que se incorporen a este encuentro

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Buque militar y petrolero en Ormuz (Europa Press)
Buque militar y petrolero en Ormuz (Europa Press)

Este lunes, Europa y otros aliados buscan cerrar una posición respecto a Oriente Medio. Reino Unido y Francia han convocado a ministros de Defensa de más de 40 países para definir la estrategia de una misión que busca reabrir y proteger el Estrecho de Ormuz. La reunión, con representantes de Europa, América, Asia, África y Oceanía, tiene como objetivo coordinar despliegues militares y fijar una respuesta unificada a la crisis que mantiene bloqueado el tránsito de cerca del 20% del petróleo global. España no ha formado parte de las conversaciones anteriores y no se espera que se incorporen a este encuentro que espera ser el definitivo.

La cita estará encabezada por el secretario de Defensa británico, John Healey, y la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin. La reunión llega tras los intentos previos impulsados por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, que han promovido el diálogo entre aliados para diseñar una estrategia común. Según señalan sus gobiernos, los ministros presentarán compromisos concretos de capacidades militares y definirán un protocolo multinacional para reabrir el paso marítimo bajo condiciones seguras. El plan contempla la participación de recursos navales, aéreos y logísticos de diferentes naciones, así como la organización de patrullas coordinadas y tareas de despeje en el Estrecho, pero indican que será “cuando la situación lo permita”.

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Según ha confirmado el Ministerio de Defensa, el buque HMS Dragon, uno de los destructores más avanzados de la Marina británica, se desplegará anticipadamente en la región para asegurar la capacidad de respuesta inmediata del Reino Unido. Se une a otros países que ya han movilizado medios de forma preventiva, como Alemania o Francia a través de su portaviones Charles de Gaulle. El buque, equipado con el sistema de defensa aérea Sea Viper, completó recientemente ejercicios de armas y sensores en un centro de la OTAN en aguas cercanas a Creta, reforzando la preparación de la tripulación para operaciones en un entorno de alta tensión.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este miércoles una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz. (Fuente: 10 Downing Street)

Postura común para reabrir Ormuz

El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz ha provocado un aumento sostenido de los precios internacionales de la energía y dificultades logísticas para el comercio. La interrupción en la ruta marítima afecta a cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, impactando el precio del crudo y los costes de transporte globales. Con este pretexto, más de 40 países se reúnen para alcanzar una posición común sin tener que alinearse con los ataques de Estados Unidos.

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El gobierno británico anticipó que la evolución de la misión dependerá de la situación sobre el terreno y de la rapidez con la que los países participantes puedan activar las medidas acordadas. Una misión militar de índole europea es un escenario poco probable, ya que requeriría su aprobación en el Consejo Europeo y varios países, entre ellos España que lo ha descartado “completamente”, no están de acuerdo con iniciar un despliegue militar. Por ello, lo que resulta más viable es que llegue a través de un acuerdo concreto alcanzado en estos encuentros.

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