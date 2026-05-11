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El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Empezó su carrera profesional en 2008 y ha jugado 90 partidos con el conjunto africano

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Ryan Mendes, considerado el mejor futbolista caboverdiano de la historia, reteniendo el balón (REUTERS/Thaier Al-Sudani)
Ryan Mendes, considerado el mejor futbolista caboverdiano de la historia, reteniendo el balón (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Cabo Verde es uno de los países más pequeños del mundo que ha logrado clasificarse para un Mundial. Con una población de alrededor de 500.000 habitantes, el logro adquiere una dimensión aún más impactante si se compara con otras selecciones habituales en la élite del fútbol.

En ese contexto, una de las figuras más importantes de su historia es Ryan Mendes, capitán y máximo referente de la selección. De hecho, muchas personas consideran que es el mejor futbolista de la historia del país africano.

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Mendes nació enla isla de Fogo, en 1990, y ha desarrollado gran parte de su carrera en el fútbol europeo y asiático. A lo largo de los años ha pasado por clubes como el Lille francés, el Karabükspor turco o el Nottingham Forest. Actualmente milita en la segunda división turca y ha jugado, hasta el momento, 33 partidos, aportando 7 contribuciones de gol.

Su trayectoria no ha sido la de una estrella mediática, sino la de un jugador constante, capaz de adaptarse a diferentes ligas y contextos competitivos. Esa experiencia internacional ha sido clave para sostener a la selección en sus etapas más importantes.

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El líder de la selección caboverdiana

En el plano internacional, Ryan Mendes es el máximo goleador histórico de Cabo Verde con 22 goles en más de 90 partidos con la selección (según datos de Transfermarkt). Además, es uno de los jugadores con más internacionalidades de la historia del país.

Uno de los jugadores más relevantes de Cabo Verde
Ryan Mendes celebrando una victoria. (Instagram: @iamcvbp)

A pesar de todo esto, la importancia de Mendes no se mide solo en datos. Ha sido pieza clave en la clasificación a varias ediciones de la Copa Africana de Naciones, donde Cabo Verde ha logrado competir con selecciones mucho más potentes sobre el papel.

La clasificación de su selección para el Mundial de 2026 supone un hito sin precedentes. El país se convierte en uno de los más pequeños de la historia en lograrlo, tanto en población como en territorio. En ese escenario, la figura de Mendes es aún más simbólica: representa a un país que ha crecido futbolísticamente por encima de sus recursos.

Otros nombres históricos de Cabo Verde

Aunque Ryan Mendes sigue siendo el gran referente de la selección, Cabo Verde ha contado en los últimos años con varios futbolistas fundamentales en su crecimiento internacional. Uno de ellos es Héldon Ramos, atacante que fue una pieza clave en las primeras grandes participaciones internacionales del combinado africano gracias a su velocidad y capacidad ofensiva.

En defensa y en la portería aparecen dos nombres muy importantes. Por un lado, Vozinha, guardameta veterano que sigue ligado al fútbol profesional y que ha sido uno de los líderes del vestuario durante años gracias a su experiencia y regularidad bajo palos. Por otro, Stopira, defensa central que también continúa en activo y que anotó uno de los tres goles del partido contra Suazilandia, en el que consiguieron la ansiada clasificación al Mundial.

También destaca Djaniny, delantero que es considerado uno de los jugadores más talentosos que ha tenido el país. Esto se refleja en su estancia porr el Benfica, siendo uno de los clubes más prestigiosos en los que ha militado un futbolista caboverdiano.

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