Explosión de una bombona de butano en Barcelona: provoca un incendio y ocho heridos

Una explosión de una bombona de butano en Barcelona provoca un incendio y deja ocho heridos. (Europa Press)

Ocho personas han resultado heridas a consecuencia de la explosión de una bombona de butano en un edificio del barrio del Poblenou de Barcelona, que ha provocado un incendio y ha obligado a desalojar a los vecinos del bloque de pisos.

Una de las personas heridas presenta lesiones de carácter grave y otra tiene lesiones de menor gravedad, por lo que ambas han sido trasladadas al Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. Además, otras seis personas han sufrido heridas leves y han sido atendidas en el lugar de los hechos.

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Hasta el inmueble, situado en el número 13 de la calle Venero, se han desplazado diez dotaciones de los Bomberos de Barcelona para trabajar en la extinción del fuego, así como nueve ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han atendido in situ a todas las personas afectadas.

La explosión, registrada en torno a las 13:34 horas, ha provocado más de 30 llamadas al teléfono de emergencias 112, lo que ha llevado a Protección Civil de la Generalitat a activar la fase de prealerta del plan Procicat.

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Además, el incendio ha generado una gran columna de humo, lo que ha llevado a la Guardia Urbana de Barcelona a cortar la calle Venero, así como las calles Llull, Pujades y Llacuna. Según ha informado betevé, también se ha procedido al confinamiento preventivo de la residencia de ancianos Fundació Pere Relats, situada en las inmediaciones del siniestro.

Nueve ambulancias han acudido al barrio barcelonés de Poblenou tras una explosión de una bombona de butano. (Europa Press)

Ocho heridos, dos de ellos en el hospital

El suceso ha sido confirmado por distintas fuentes oficiales de emergencias, entre ellas Protección Civil de la Generalitat, que ha informado a través de sus redes sociales de la explosión y de la activación de la fase de prealerta del plan Procicat.

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El Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (Procicat) constituye el marco general de gestión de emergencias en el territorio y se activa en situaciones de riesgo que no disponen de un plan específico y que pueden afectar a un elevado número de personas.

Por su parte, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha comunicado a través de su cuenta oficial en la red social X que se trataba de un “incidente en curso” y ha ido actualizando la información a medida que avanzaban las actuaciones en el lugar de los hechos.

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Un camión cargado con varias bombonas de butano, en una imagen de archivo. (Europa Press)

En su balance final, el SEM ha informado de la atención a un total de 11 personas afectadas por la explosión y el posterior incendio. De ellas, una ha resultado herida grave y otra de carácter menos grave, ambas trasladadas al Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. Por el momento, no ha trascendido la evolución del estado de las dos personas hospitalizadas.

Las explosiones de bombonas de butano en entornos domésticos suelen estar relacionadas con fugas de gas acumulado en espacios cerrados, que pueden detonar al entrar en contacto con una chispa o fuente de ignición. Este tipo de incidentes obliga a activar de inmediato dispositivos de emergencia por el riesgo de propagación del incendio y posibles daños estructurales en el edificio afectado.

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