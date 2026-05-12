Receta de pan casero alto en proteína: sin harinas ni gluten y con solo dos ingredientes

Receta de pan proteico casero (Magnific)

El pan es un básico imprescindible en el menú semanal de los españoles, ya sea como acompañante en guisos y estofados, como base para unas tostadas en el desayuno o como merienda cuando aprieta el hambre a media tarde. No obstante, cada vez son más los que tratan de reducir su consumo para cuidar al máximo la salud, especialmente el de aquellos panes de harina de trigo refinada que no aportan nutrientes interesantes para nuestro organismo.

Pero no todos los panes son iguales. Existen recetas como la de este pan proteico casero que pueden ser la solución para quienes quieren cuidarse sin renunciar al placer de un buen bocadillo o de unas tostadas. Y que, además, se caracterizan por ser muy fáciles y rápidas de preparar. Poco más se puede pedir.

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Su elaboración se basa en dos únicos ingredientes: claras de huevo, un ingrediente proteico y con un contenido bajo en carbohidratos; y semillas de lino molidas, bien trituradas en la picadora eléctrica. El resultado es un pan sin harinas, sencillo y ligero, un aliado perfecto para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos, sin gluten o simplemente desean incorporar más proteína a su día a día.

Receta de pan proteico casero y fácil

Este pan destaca por su sencillez: solo necesitas claras de huevo montadas y semillas de lino molidas. No lleva harinas, no requiere levado y se cocina directo en el horno. El resultado son rebanadas densas, saciantes y perfectas para tostar.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos Preparación activa: 10 minutos Horneado: 35 minutos



Ingredientes

300 g de claras de huevo (puedes usar claras pasteurizadas)

100 g de semillas de lino molidas con picadora

1 pizca de sal

Especias al gusto (opcional: orégano, albahaca)

(Opcional) Trozos de aceituna negra o tomate seco

Cómo hacer pan proteico casero y fácil, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C. Bate las claras en un bol grande hasta que espumen y doblen su volumen. Puedes usar varillas eléctricas para lograrlo en 3-4 minutos. Añade el lino molido, la sal y las especias. Mezcla con las varillas durante 1 minuto más, hasta obtener una masa homogénea. Engrasa y enharina el molde (usa un poco más de lino molido para enharinar si quieres que sea 100 % sin gluten). Vuelca la masa en el molde y, si gustas, incorpora aceitunas o tomate seco en trocitos. Hornea durante 35-40 minutos (vigila a partir de los 30 minutos, cada horno es un mundo). Pincha con un cuchillo: si sale limpio, está listo. Deja enfriar sobre una rejilla antes de cortar. Esto ayuda a que no se desmigue y mantenga la textura. Corta en rebanadas y tuéstalas antes de servir para un extra de crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 rebanadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 90 kcal

Proteína: 8,5 g

Carbohidratos: 1,5 g

Grasas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guárdalo en la nevera hasta 5 días dentro de un recipiente hermético. Si lo congelas en rebanadas, aguanta hasta 2 meses. Tuéstalo directamente desde el congelador para que quede perfecto.