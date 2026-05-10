La polilla más grande de Europa: encontrada casi sin vida, trasladada a un centro de recuperación de aves y luego puesta en libertad de nuevo

Una trabajadora del CRAB libera a la Saturnia del pero hallada en Bolzano (FB: CRAB Bolzano ONLUS)

El Centro de Recuperación de Aves de Bolzano (CRAB) en Italia ha informado la recuperación de una Saturnia del pero (Gran pavón), que encontraron casi sin signos vitales. Esta polilla tiene un interés especial ecológico al ser la más grande de Europa y haber sufrido un descenso significativo de su población por el uso de pesticidas y la pérdida de su hábitat. Por ello, muchas zonas tienen normativas de protección y algunos centros como el CRAB tratan de cuidar las especies actuales.

“Esta especie vive su fase adulta solo durante unos pocos días. Ni siquiera se alimenta: toda su energía ya la ha acumulado en la fase de oruga. Su único objetivo es encontrar una pareja, reproducirse y cerrar el ciclo de la vida”, detallan en su cuenta de Facebook (CRAB Bolzano ONLUS). Además, defienden que son “esenciales para el ecosistema”, ya que “son polinizadores nocturnos", añaden.

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La Saturnia del pero hallada en Bolzano y que fue liberada (FB: CRAB Bolzano ONLUS)

De esta forma, tras varios días de observación y cuidados especializados, los expertos del CRAB pudieron anunciar: “Poco a poco, se recuperó. Cobró vida, volvió a abrir las alas… y pudimos liberarla”, explican. Algo fundamental, pues aunque “a menudo menospreciadas en comparación con las mariposas”, realmente “ayudan a muchas plantas a reproducirse y representan una importante fuente de alimento para otros animales, contribuyendo al equilibrio de la biodiversidad”, determinan. Así, la Saturnia del pero demuestra que “incluso una vida breve puede desempeñar un papel enorme”.

Una pata “se había estrellado contra un escaparate”

El rescate y recuperación de la polilla se suma a una serie de intervenciones recientes de Crab. Entre ellas, figura el caso de un mirlo herido por el ataque de un gato, que mostró signos positivos de recuperación y fue liberado en poco tiempo. Otros animales, como un carbonero común con problemas de movilidad y un gorrión hallado en estado crítico, permanecen bajo observación, con tratamientos que incluyen la inmovilización de extremidades.

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El trabajo de Crab también ha abarcado en otro momento a especies acuáticas y urbanas. De hecho, una pata que “se había estrellado contra un escaparate en Sant’Antonio, en Bolzano” y se fracturó la clavícula y un traumatismo craneal. Finalmente, pudo regresar a su hábitat después de recuperarse.

Asimismo, desde CRAB también comparten algunas recomendaciones que pueden poner en marcha los ciudadanos si se encuentran a animales en apuros. En una ocasión, el centro de recuperación explicó qué hacer en caso de hallar un murciélago en apuros: “Es posible crear una guarida temporal enrollando un calcetín dentro de un tubo de papel higiénico, lo que proporciona refugio cálido hasta la llegada de expertos”.

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La labor de esta entidad evidencia la importancia de la atención veterinaria y el rescate especializado para la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos y rurales. Y es que, desde su apertura hace 22 años, han atendido a miles de animales, con una “media anual de más de 300 animales salvajes”. Aun así, siempre intentan garantizar que “todos los animales reciban la mejor atención por parte de veterinarios y con la ayuda de voluntarios”, como indican en su página web.