Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

El futbolista Sergio Ramos (EFE/José Manuel Vidal)

Sergio Ramos ha alcanzado un acuerdo definitivo con el fondo Five Eleven Capital y los principales accionistas del Sevilla FC para adquirir la propiedad del club, tras superar las últimas negociaciones en la capital andaluza. La transacción ha superado todos los obstáculos y solo queda pendiente de los trámites notariales y la aprobación de los organismos futbolísticos correspondientes.

El pacto final incorpora las acciones de José María del Nido Benavente, máximo accionista a título particular, así como el paquete de algo más de cien acciones en manos del actual presidente, José María del Nido Carrasco. Los títulos de ambos han estado representados en las reuniones por el abogado Alberto Pérez Solano, aunque ninguno de los dos ha participado personalmente en el encuentro en el hotel sevillano, según detalla Diario de Sevilla.

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La sesión decisiva se ha prolongado durante algo más de una hora el martes, completando una negociación que el día anterior se había extendido nueve horas. Según fuentes próximas a la operación que menciona el citado medio, en el encuentro del lunes participaron varios de los principales accionistas, Sergio Ramos, su abogado y miembros de su familia para cerrar los aspectos más delicados del traspaso. En la reunión del martes, en la que estuvo presente Martin Ink, CEO de Five Eleven Capital, se resolvieron todos los detalles pendientes, especialmente en lo relativo a la identificación de los inversores y la estructura financiera del acuerdo.

Traspaso de las acciones

El proceso ahora avanza hacia la fase notarial, en la que se formalizará legalmente la operación mediante la firma de los documentos y el traspaso oficial de las acciones. Para que la compra tenga efecto, será imprescindible la aprobación de LaLiga y el Consejo Superior de Deportes (CSD), instituciones responsables de validar la solvencia de los nuevos propietarios y el cumplimiento de la normativa sobre cambios de propiedad en clubes profesionales. Las mismas fuentes citadas por Diario de Sevilla señalan que la implicación de Five Eleven Capital, y en particular la participación de Martin Ink en las reuniones, han resultado clave para disipar las dudas sobre los fondos que respaldan la operación.

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Fotografía de Octavio Guzmán, en la que puede verse en una imagen de archivo del 13 de noviembre de 2025 al exfutbolista Sergio Ramos durante un evento. EFE

La necesidad de resolver la venta antes del partido del Sevilla FC frente al Villarreal ha sido el motor que ha acelerado las negociaciones. El propio Sergio Ramos pretendía cerrar el acuerdo sin regresar a Madrid hasta que la transacción se concretara, lo que según Diario de Sevilla ha supuesto un impulso determinante para apurar plazos y formalizar los compromisos adquiridos. En paralelo, tanto las familias Carrión, Castro y Alés como el propio futbolista han mostrado una clara voluntad de resolver la situación rápidamente, con el objetivo de evitar la inestabilidad institucional y deportiva.

La predisposición constructiva entre todas las partes ha permitido que las conversaciones avanzaran de forma ágil, en contraste con la clásica tensión que suele rodear este tipo de operaciones accionariales. Tanto los representantes de los actuales accionistas como el grupo liderado por Sergio Ramos y Five Eleven Capital han priorizado el cierre inmediato del acuerdo, en respuesta al escenario competitivo y al calendario deportivo inminente.

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