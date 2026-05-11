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Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

La campeona olímpica explicó las secuelas físicas y emocionales de su retirada tras la lesión sufrida en los Juegos de París 2024

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Marín detalla en el programa los desafíos vividos tras su lesión en los Juegos de París
La campeona olímpica explica en televisión cómo afrontó las secuelas físicas y emocionales de su retirada (El Hormiguero)

La exjugadora de bádminton Carolina Marín ha compartido públicamente los motivos de su retirada definitiva de la competición profesional, tras una grave lesión sufrida en la rodilla derecha durante las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En una entrevista en El Hormiguero, Marín ha detallado las secuelas físicas y emocionales de su trayectoria deportiva y su posterior recuperación, explicando cómo esta lesión ha provocado el cierre de una de las carreras más prolíficas del deporte español.

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A lo largo de su intervención, la deportista ha desvelado que, además de los problemas en la rodilla derecha que precipitaron el final de su carrera en marzo pasado, en febrero de este año se sometió a una nueva intervención quirúrgica debido a un dolor punzante en el menisco izquierdo. Según lo relatado por Carolina Marín, este tipo de padecimientos suele estar oculto a los ojos del gran público y es desconocido incluso para quienes siguen de cerca los éxitos deportivos.

El adiós más difícil

El anuncio de la retirada llegó tras un periodo de ocho meses intentando volver a la alta competición, aunque finalmente Marín optó por priorizar su salud. En sus redes sociales, la campeona olímpica explicó: “Quería que nos despidiéramos en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello”, recordando que su deseo era poner el broche final a su carrera en el campeonato de Europa que se celebró en Huelva, su ciudad natal. Sin embargo, la gravedad de la lesión le impidió continuar: “En el fondo sí que me retiré en una pista, en París, en 2024, pero entonces no lo sabíamos”, publicó Carolina Marín en sus perfiles oficiales.

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En la entrevista también ha subrayado las repercusiones físicas permanentes que le ha dejado la lesión. “No me voy a poder volver a poner de cuclillas nunca más”, ha afirmado la onubense, quien ha señalado que el cirujano le ha recomendado evitar cualquier actividad de impacto, dada la situación del cartílago deteriorado en su rodilla derecha. Por ello, ha cambiado las carreras por la bicicleta de montaña y la elíptica, realizando rutas de dos a tres horas.

Carolina Marín relata el impacto psicológico del “miedo a ganar” durante su carrera
La deportista reconoce el apoyo de su familia y su equipo en su decisión de retirarse (El Hormiguero)

En relación con su estado actual, Carolina Marín ha expresado que ya no sufre dolor y que, gracias a su decisión, ha podido evitar la necesidad de una prótesis de rodilla. En sus propias palabras: “He querido priorizar con mi salud y no tener una prótesis de rodilla. Tengo 32 años y toda la vida por delante”, según ha narrado. La triple campeona mundial ha recordado las horas dedicadas a su preparación física y mental para intentar recuperarse, así como el esfuerzo de superar hasta tres lesiones previas en la rodilla.

En el ámbito mental, la deportista ha reconocido las dificultades a las que se ha enfrentado durante todo este proceso. El sentimiento de soledad y las dudas han sido constantes, y ha querido destacar que solo quienes han pasado por circunstancias similares pueden comprender plenamente el alcance de ese sufrimiento.

Marín destaca la importancia de cuidar la salud mental de los deportistas en el alto rendimiento
La onubense comparte la dificultad de asumir su retirada tras más de dos décadas en el bádminton (El Hormiguero)

Carolina Marín ha admitido que fue la “cabezonería” y el empeño por volver a competir lo que le llevó a intentarlo tras la tercera operación, y ha subrayado que fue su equipo y su madre quienes primero conocieron su resolución definitiva de alejarse de las pistas. Según sus declaraciones, su entorno más cercano le mostró apoyo y gratitud por anteponer su salud a la competición.

La campeona ha explicado, además, que actualmente necesita distanciarse de la práctica del bádminton, tras haber dedicado veinticuatro años a este deporte desde que comenzó a los ocho años. La ansiedad previa a una final y el ambiente de la prueba son algunos de los elementos que reconoce que más echará de menos. “La adrenalina, sin ninguna duda. Los nervios antes del primer punto de una final, lo de entrar en una pista de competición, que me anime la gente...”, ha confesado la onubense.

Presión y futuro

El aspecto psicológico ha ocupado una parte relevante de sus reflexiones. Respecto al denominado “miedo a ganar”, ha expuesto que este puede surgir por la presión de repetir un triunfo anterior, generando tensiones físicas y mentales que pueden obstaculizar su rendimiento. Ha ilustrado esta experiencia con una anécdota personal: “Soy zurda y parece que se me daría mejor con la derecha...”, ha comentado durante la conversación.

La gestión del final de la carrera y la proyección hacia el futuro han ocupado también un espacio en la entrevista. Carolina Marín ha confirmado que continúa entrenando a diario para mantener la musculatura y su interés por el deporte, aunque ha decidido no planificar a largo plazo y centrarse en vivir el presente tras décadas dedicadas a la alta competición.

La española Carolina Marin padeció un problema en la rodilla cuando buscaba a un paso de la final

Uno de los detalles destacados en la entrevista ha sido la relación de Marín con las raquetas a lo largo de su carrera. La deportista ha reconocido que de pequeña rompió muchas, aprovechando el coste moderado de los modelos de iniciación, que rondaban entre 70 y 80 euros, mientras que las raquetas profesionales personalizadas que utilizaba en la última etapa de su carrera superaban los 300 euros y no estaban disponibles en el mercado general, según ha explicado.

Para concluir, Carolina Marín ha insistido durante la entrevista en la importancia de respetar y cuidar la salud de los deportistas también una vez han dejado la competición profesional. La onubense ha reiterado que, por ahora, prioriza el bienestar y el día a día por encima de cualquier desafío futuro.

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